İddia : Nokia, Here markası altında yeniden tüketici pazarına dönebilir

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Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra elinde ağ bölümü ve harita altyapısı bölümü kalan Nokia'nın bir daha tüketici pazarına adım atmayacağı sanılıyordu. Ancak son iddialar bunun aksini söylüyor.
Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nokia yeniden tüketici pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Ancak bu kendi adını kullanarak olmayacak. Zira Microsoft ile olan anlaşmasında 2016 yılına kadar Nokia markasını kullanmaması gerekiyor. Bu bakımdan Nokia, Here adını kullanacak.
Nokia'nın tüketici pazarına hamlesi bu kez daha küçük boyutlarda olacak. Firmanın Here markası altında giyilebilir cihazlar ve yaşam tarzıyla alakalı ürünler satacağı belirtiliyor. Nokia'nın hali hazırda giyilebilir bir cihaz üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan pazara girmek için yeterli birikimin mevcut olduğu düşünülüyor.
Bunun yanında Nokia'nın Android işletim sistemli bir dijital kamera da satışa sunabileceği belirtiliyor. Böylece akıllı telefon pazarından uzakta ancak tüketicinin ilgisini çekebilecek ürün portfolyoları geliştirilecek. Şimdilik Nokia tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak ilerleyen aylarda bazı detayların gün yüzüne çıkabileceği ifade ediliyor.
http://www.ubergizmo.com/2014/07/nokia-to-relaunch-into-consumer-market-under-here-brand-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft'un işten çıkardığı 18.000 kişinin 12.500'ü Nokia çalışanıymış. Onları toplasın diyeceğim, ama en az işe yarayanları çıkarmıştır zaten Microsoft.
Akıllı telefon işinde de Android orada dururken maceraya gerek yok.
Yıllar önce AMD, mobil gpu departmanını Qualcomm'a sattı ve Adreno GPU'ları ortaya çıktı. Intel ve Nvidia'nın bile olduğu pazarda AMD yıllarca yokları oynadı. Bu sene itibariyle de tekrar yeni mobil gpularını duyurdular.
Yavaş yavaş fakat güzel bir şekilde tekrar doğacağına inanıyorum Nokia'nın.
Bence de bu kişileri satın almalı, hem de kesinlikle bu şekilde olmalı. Hatta Meego adı altında devam etmeli. Çok güzel olurdu ama bence o iş için çok var.
Bence Nokia düşünmüş vakti zamanında: Biz zarar eden kısımlarımızı satar ve yolumuza devam ederiz. Küçük de olsa kazana kazana yine eski halimize döneriz diye. Sanırım geri dönecekler. Bekliyoruz seni Nokia.
Bunu yazmak için girdim konuya aslında jolla ve meego sistemleri gerçekten başarı yakalayabilecek kapasitede bence ama nerde
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