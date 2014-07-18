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İddia : Nokia, Here markası altında yeniden tüketici pazarına dönebilir

4 yıl
373
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24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia, Here markası altında yeniden tüketici pazarına dönebilir

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra elinde ağ bölümü ve harita altyapısı bölümü kalan Nokia'nın bir daha tüketici pazarına adım atmayacağı sanılıyordu. Ancak son iddialar bunun aksini söylüyor.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nokia yeniden tüketici pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Ancak bu kendi adını kullanarak olmayacak. Zira Microsoft ile olan anlaşmasında 2016 yılına kadar Nokia markasını kullanmaması gerekiyor. Bu bakımdan Nokia, Here adını kullanacak. 

Nokia'nın tüketici pazarına hamlesi bu kez daha küçük boyutlarda olacak. Firmanın Here markası altında giyilebilir cihazlar ve yaşam tarzıyla alakalı ürünler satacağı belirtiliyor. Nokia'nın hali hazırda giyilebilir bir cihaz üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan pazara girmek için yeterli birikimin mevcut olduğu düşünülüyor. 

Bunun yanında Nokia'nın Android işletim sistemli bir dijital kamera da satışa sunabileceği belirtiliyor. Böylece akıllı telefon pazarından uzakta ancak tüketicinin ilgisini çekebilecek ürün portfolyoları geliştirilecek. Şimdilik Nokia tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak ilerleyen aylarda bazı detayların gün yüzüne çıkabileceği ifade ediliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/07/nokia-to-relaunch-into-consumer-market-under-here-brand-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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mert1907 4 yıl en beğenilen
Bari Jolla'yı felan satın alın onunla girin telefon pazarına.
3 Yanıt Yanıtla +14
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uA006 4 yıl
nokia nerden baksan bir buçuk asırlık şirket. 3310'dan önce de vardı, microsofttan sonra da olmaya devam edecek. adamlar microsofta bir birimini satınca kepenk kapatıp evine mi gitti sandınız. adamların işi bu neleri hesaba katıp ortaklık yapıyorlar, satış yapıyorlar, sen burda oturduğun yerde yok ayağına sıktı, yok geleceği göremedi. he nokia mal. daha hala avrupada önemli yatırımları var, benim bildiğim kablo filan üretiyorlar, iletişimde sektöründe iş yapıyorlar. here uygulaması da başarılı bir uygulama, zaten nokia'nın uygulamalarının tamamı iyi, wp kullananlar bilir. her nokia haberinin altına gelip nokia bitti yazmayın artık çok bilmiş gibi.
nokia nerden baksan bir buçuk asırlık şirket. 3310'dan önce de vardı, microsofttan sonra da olmaya devam edecek. adamlar microsofta bir birimini satınca kepenk...
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Zvjezdan 4 yıl
Nokia android cihazla sağlam giriş yapabilir.Bence bende dahil birçok kişinin Nokia'ya güveni tam.Birçok kişi bence bir Nokia özlemi çekiyor gibi.Avrupa'lı bir cihaz olsun piyasada, gerçi Android kullanırsa yine Amerikan cihazına benzer ama...
Nokia android cihazla sağlam giriş yapabilir.Bence bende dahil birçok kişinin Nokia'ya güveni tam.Birçok kişi bence bir Nokia özlemi çekiyor gibi.Avrupa'lı ...
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307kd 4 yıl
Zamanında Ptt yi 2 ye böldüler, posta telgraf ve türk telekom diye. Sonra zarar eden aria yı türktelekoma bağlayıp devlet imkanları ile kara geçirdiler. 2005 de türktelekomu avea ile birlikte oger telekoma sattılar. Posta telgraf teşkilatı (Ptt) geçen sene avea nın altyapısı ile pttcell markasını çıkardı. Madem pazarda şans vardı aveayı niye sattınız. Gerek yoktu pttcell ne ayak? Nokia da biraz buna benzedi. Ya bırak ya devam et...
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emngozcu 4 yıl
Efsane öldü, üzerine toprak atıyorlar.
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Captain_Ivy 4 yıl
Neredeeeeenn Here'ye! Vay be..
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Windows10 4 yıl
Arkadaşlar, yanlış bilgilendirme var. MS, Nokia'nın Asha, S40 ve nokia x serisinde NOKIA markasını 10 yıl kullanma hakkını almıştı. Artık MS de, Nokia X, s40 ve asha serisini iptal etti, sadece windows phone olacak ms için. Akıllı telefonlarda ise isim hakkı Nokia'da kaldı. Sadece 1 tek şartla o da; 2016'ya kadar nokia markası altında NOKIA pazara girmeyecekti. Yani, 31 Aralık 2015 tarihi sona erene kadar Nokia pazara NOKIA markası ile giremez. 1 ocak 2016'dan sonra ise Nokia markası altında telefon pazarına geri dönebilir, hiçbir kısıtlama olmadan.
1 Yanıt Yanıtla +4
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stalker(1979) 4 yıl
Microsoft Here'yi de parçalar ve yok eder merak etmeyin:)
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Guaire 4 yıl
Akıllı telefonlarda Nokia ismini kullanma hakkı 10 yıl sonra Finlandiyalı Nokia'ya geri dönecek, ama o zamana kadar Microsoft, Nokia markasını değiştirip piyasadan silmiş olacak.

Microsoft'un işten çıkardığı 18.000 kişinin 12.500'ü Nokia çalışanıymış. Onları toplasın diyeceğim, ama en az işe yarayanları çıkarmıştır zaten Microsoft.

Akıllı telefon işinde de Android orada dururken maceraya gerek yok.
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Elefue 4 yıl
O zaman 2016 dan NOKİA X isimli Android cihazları ile pazara dönebilir.
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Elsa 4 yıl
10 yıl sabredeceğiz
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Farwynd 4 yıl
Nokia'nın geri döneceğine inanıyorum. Aynı AMD-Qualcomm örneğinde olduğu gibi.
Yıllar önce AMD, mobil gpu departmanını Qualcomm'a sattı ve Adreno GPU'ları ortaya çıktı. Intel ve Nvidia'nın bile olduğu pazarda AMD yıllarca yokları oynadı. Bu sene itibariyle de tekrar yeni mobil gpularını duyurdular.
Yavaş yavaş fakat güzel bir şekilde tekrar doğacağına inanıyorum Nokia'nın.
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Master_Evil 4 yıl
yazık oldu nokiaya
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Alberto Ascari 4 yıl
Girebilir tabi şirketin bir kısmını satmak her şeyin bittiği anlamına gelmez.Here harita uygulamaları gerçekten çok başarılı wp kullananlar bilir.Bu sıralar istanbulda sık sık karşılaşıyorum here arabalarıyla sanırım harita çıkarıyorlar.
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mert1907 4 yıl en beğenilen
Bari Jolla'yı felan satın alın onunla girin telefon pazarına.
2 Yanıt Yanıtla +14
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uA006 4 yıl
nokia nerden baksan bir buçuk asırlık şirket. 3310'dan önce de vardı, microsofttan sonra da olmaya devam edecek. adamlar microsofta bir birimini satınca kepenk kapatıp evine mi gitti sandınız. adamların işi bu neleri hesaba katıp ortaklık yapıyorlar, satış yapıyorlar, sen burda oturduğun yerde yok ayağına sıktı, yok geleceği göremedi. he nokia mal. daha hala avrupada önemli yatırımları var, benim bildiğim kablo filan üretiyorlar, iletişimde sektöründe iş yapıyorlar. here uygulaması da başarılı bir uygulama, zaten nokia'nın uygulamalarının tamamı iyi, wp kullananlar bilir. her nokia haberinin altına gelip nokia bitti yazmayın artık çok bilmiş gibi.
Yanıtla +13
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İronik Adam 4 yıl mert1907
mert1907
Bari Jolla'yı felan satın alın onunla girin telefon pazarına.

Bence de bu kişileri satın almalı, hem de kesinlikle bu şekilde olmalı. Hatta Meego adı altında devam etmeli. Çok güzel olurdu ama bence o iş için çok var.

Bence Nokia düşünmüş vakti zamanında: Biz zarar eden kısımlarımızı satar ve yolumuza devam ederiz. Küçük de olsa kazana kazana yine eski halimize döneriz diye. Sanırım geri dönecekler. Bekliyoruz seni Nokia.
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Glorfindel1907 4 yıl mert1907
mert1907

Bari Jolla'yı felan satın alın onunla girin telefon pazarına.

Bunu yazmak için girdim konuya aslında jolla ve meego sistemleri gerçekten başarı yakalayabilecek kapasitede bence ama nerde
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darkaura 4 yıl
Kendileri ettiler kendileri buldular. Sokakdaki ortalama vatandas bile nokianin hatalarinin gittigi yonu gordu, nokia yoneticileri goremedi.
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Mavizer78 4 yıl
Yazık ya
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