İddia : Nokia, Here markası altında yeniden tüketici pazarına dönebilir





Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra elinde ağ bölümü ve harita altyapısı bölümü kalan Nokia'nın bir daha tüketici pazarına adım atmayacağı sanılıyordu. Ancak son iddialar bunun aksini söylüyor.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nokia yeniden tüketici pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Ancak bu kendi adını kullanarak olmayacak. Zira Microsoft ile olan anlaşmasında 2016 yılına kadar Nokia markasını kullanmaması gerekiyor. Bu bakımdan Nokia, Here adını kullanacak.





Nokia'nın tüketici pazarına hamlesi bu kez daha küçük boyutlarda olacak. Firmanın Here markası altında giyilebilir cihazlar ve yaşam tarzıyla alakalı ürünler satacağı belirtiliyor. Nokia'nın hali hazırda giyilebilir bir cihaz üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bu bakımdan pazara girmek için yeterli birikimin mevcut olduğu düşünülüyor.





Bunun yanında Nokia'nın Android işletim sistemli bir dijital kamera da satışa sunabileceği belirtiliyor. Böylece akıllı telefon pazarından uzakta ancak tüketicinin ilgisini çekebilecek ürün portfolyoları geliştirilecek. Şimdilik Nokia tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak ilerleyen aylarda bazı detayların gün yüzüne çıkabileceği ifade ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/nokia-to-relaunch-into-consumer-market-under-here-brand-rumor/?utm_source=mobilerepublic