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İddia : Nokia, Microsoft ile anlaştığında WP 8 kısıtlamalarından haberdardı

6 yıl
2,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un bu yılın sonlarına doğru yayınlamayı planladığı Windows Phone 8 işletim sisteminin tanıtımında, hali hazırdaki Windows Phone cihazlarının WP8'e yükseltilmeyeceği açıklandı. Yeni sürümde yeni cihazlarla piyasaya çıkmayı planlayan Microsoft, önceki modelleri de gözden çıkarmış oldu.

WP8 çıkana kadar satılacak hiçbir model güncelleme alamayacak ve WP 7.8 güncellemesi ile yetinmek zorunda kalacak. Buna kısa bür süre önce ABD ve Avrupa pazarlarında boy göstermeye başlayan Lumia 900 modeli de dahil. 

Geçen hafta Lumia 900 modeli alan ancak modelin WP 8 güncellemesi almayacağını öğrenince tepe yöneticisi Elop'a bir eleştiri maili atan tüketiciye bizzat Elop; modelin uzun dönemli destek almaya devam edeceği, WP 7.8 güncellemesinin de önemli yenilikler sunacağı şeklinde cevap vermişti. 

Ancak bu karar hali hazırda WP cihazı almak isteyen tüketicileri de tereddütte bırakmaya yetiyor. WP platformuna geçtikten sonra aşamalı olarak Symbian'a son verecek olan Nokia, MeeGo ve Meltemi gibi projeleri de rafa kaldırdı. Tamamen Microsoft'a bel bağlayan Nokia, hiçbir B planına sahip değil. Oysa analistler bu kayıplar devam ederse Nokia'nın bankadaki nakit birikiminin iki yılda eriyeceğini öngörüyor. 

WP 8 yüklü Lumia'lar tahminen yıl sonuna doğru piyasada olacak. Bu da şu anki Lumia modellerinin sadece 6 aylık ömrünün kaldığını gösteriyor. 

Kaynaklara göre ise Nokia, Microsoft ile ortaklık yaptığında WP 8 kısıtlamalarından haberdardı. Yani Lumia modellerinin güncelleme almayacağını bilen Elop buna rağmen büyük bir risk aldı. Windows Phone ekosistemine katılmakla zamanlama üzerindeki kontrolü kaybeden Nokia, Qualcomm yongalarına güvenmek zorunda kaldı. Ancak Lumia 900 modelinde bir süredir kablosuz bağlantı sıkıntıları yaşandığı rapor ediliyor.

Gemileri yakan Nokia'nın kendi platformunu da ateşe attığı yorumları yapılıyor. Tamamen Microsoft'a bağlanan Nokia büyük bir kumar oynuyor ve zaman içinde bu kumarın sonucunu göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/06/21/jumping-off-the-burning-platform-nokia-knew-it-was-stuck-on-wp7-when-it-signed-on/ Yorum Yaz
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soul calibur 6 yıl en beğenilen
Madam biliyon niye amiral gemisi çıkarıyon. tamam lumia 610, 710'a windows 7.8 güncellemesi gelmesi kabul edilir de, böyle lumia 900 gibi amiral gemisini geleceğinin olmayacağını bile bile çıkarırsan batmayı haketmişsindir zaten.
Madam biliyon niye amiral gemisi çıkarıyon. tamam lumia 610, 710'a windows 7.8 güncellemesi gelmesi kabul edilir de, böyle lumia 900 gibi amiral gemisini gelece...
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ama=neden 6 yıl
Windows Phone 7.8: NT kerneli, Native Code, Çok çekirdek , yüksek çözünürlük desteklemiyor, onun haricinde bütün yazılımsal güncelliğe sahip.
İstiyorsunuz ki WP8 güm diye gelsin bu zayıf donanımlara.
Allah aşkına tek çekirdeğe NT kerneli oturtmak kadar gereksiz bişey olabilir mi? X86 değil ki bu, arm'ın canı ne.
Veya 480*800'lük ekrana 720p destek vermek neyin nesidir?
Snapdragon S1 ve S2 'nin gücü ne ki NT yi kaldırsın. Bu güncelleme ios 4'ten 5'e geçmek gibi veya 2.3.3'ten ICS'ye geçmek gibi bişey değil. Platform degisiyor desek yeridir. Bildiğin Win8 arm yapısı geliyor. Donanım güçlü olmak zorunda. Yoksa zaten Windows Phone 7.5'tan 7.8'e geçmek bile android 1.6'dan ICS'ye geçmek gibi bişey belki daha fazlası. Win CE'den Win NT'ye geçiliyor WP8'de tek çekirdekli S1 ve S2 bunu asla kaldırmaz. Gereksizlik olur .
Bunu anlamak bu kadar mı zor?
Windows Phone 7.8: NT kerneli, Native Code, Çok çekirdek , yüksek çözünürlük desteklemiyor, onun haricinde bütün yazılımsal güncelliğe sahip.İstiyorsunuz k...
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simaros 6 yıl
ne gerek vardı yavrum bu kadar risk almaya bak samsunga adam her platfomda var ki telefonda başarısız olsa bile beyaz eşyası var tv si var işlemci fabrikası var alınan risk çok az sen sadece telefon üreticisin kalsaydı kenarda megoo 2 telefon daha çıkarırdın az olsa desteklerdin şimdi tizen oldu
acıyorum bu kadar kolay yok olmasına firmanın ama en çok megoo ve o arayüzüne acıyorum ne kadar güzeldi
ne gerek vardı yavrum bu kadar risk almaya bak samsunga adam her platfomda var ki telefonda başarısız olsa bile beyaz eşyası var tv si var işlemci fabrikası var...
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DH Misafiri 6 yıl
WP 7.8 WP8 ile yazılımsal olarak aynı WP8'DE artı olarak daha yüksek DONANIMLARI DESTEKLEME özelliği mevcut bizler evde cep telefonlarımızın DONANIMINI kendimiz yükseltemeyeceğimize göre bu kadar saçma sapan yorumlar yazmanın ne anlamı var anlamıyorum-yayınlamacaksınız ama ben yinde yazıyorum :)
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Pardus Linux 6 yıl
Microsoft sen daha çoook kaybedersin bu aptal pazarlama stratejinle...
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wustti 6 yıl
senatorlines
Nokia bu WP 7,5 lu telefonların fiyatını cazip yaparsa satar, yani WP8 in düşük donanımlı ucuz Tango versiyon gibi, fiyatları 800-1000 TL arası, o zaman satılır herkes son sistem donanımlı tel. alacak değil ya WP 7,5ta çok hızlı çalışıyor, WP8e yaklaştırmak için ara versiyon dedikleri WP7,8 bunlara yeterde artar da fiyatları da uygun olur, son sistem superphone almak isteyen de daha pahalısını WP8sini veya İphone 5i alır mesela, ben olayı şimdilik böyle görüyorum Marketplace de gün geçtikçe uygulamayla doluyor 100 bin sınırına yaklaştı!

dediklerine katılıyorum ama aga ben çok fakerem galiba ya diyosungi alt segment olarak satsın sonra da 800-1000 e satsın... 1000 ty az para mı yahu eski teknoloji için hem de. siz ne iş yapıyosunuz nasıl para kazanıyosunuz. ben bu sitedeki yorumları okuyunca kendimi çok fakir ezik hissediyorum. geçenlerde de galaxy s3 için 2300 tl yi süper fiyat olarak değerlendirenler vardı... ben şu anki lumia900 e 750 tl den fazla vermem... galaxy miş onex miş standlarına bile uğramam tamam güzel son teknoloji ama o fiyat ne abi ...
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senatorlines 6 yıl
Nokia bu WP 7,5 'lu telefonların fiyatını cazip yaparsa satar, yani WP8 'in düşük donanımlı ucuz Tango versiyon gibi, fiyatları 800-1000 TL arası, o zaman satılır herkes son sistem donanımlı tel. alacak değil ya WP 7,5'ta çok hızlı çalışıyor, WP8'e yaklaştırmak için ara versiyon dedikleri WP7,8 bunlara yeterde artar da fiyatları da uygun olur, son sistem superphone almak isteyen de daha pahalısını WP8'sini veya İphone 5'i alır mesela, ben olayı şimdilik böyle görüyorum Marketplace de gün geçtikçe uygulamayla doluyor 100 bin sınırına yaklaştı!
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DH Misafiri 6 yıl
WP bırakıp adam akıllı bir android üretsen
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jovanovic 6 yıl
Bu nedir arkadaş ya...
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FlyingUnderpants 6 yıl
Ben de bir arkadaşa katılıyorum. Microsoft Nokia'yı almadan önce fiyatını düşürüyor ve eninde sonunda Nokia'yı alıp bu pazarda hem yazılım hem de donanım olarak var olacak.
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Jacobıan 6 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Ben de bir arkadaşa katılıyorum. Microsoft Nokia'yı almadan önce fiyatını düşürüyor ve eninde sonunda Nokia'yı alıp bu pazarda hem yazılım hem de donanım olarak var olacak.

nokia yı alan başına bela alır
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yildiray35 6 yıl
MeeGo ile devam edip WP8 ile birlikte microsoftla temas içerisine girebilirdi. akılsız telefonlarda zaten çok satan bir firmayı, meego gibi güzel işletim sistemi ve n9 gibi kaliteli bir telefon prestij açısınından uzun bir müddet götürürdü. kendim n9 telefonu alırken meego yu kenara ittiğini bile bile aldım çünkü bana stabilite, malzeme kalitesi ve farklılığı verebilecek piyasadaki tek telefondu.
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dost1984 6 yıl
ben alırım hala nokia kadar şebeke ve wi-fi si iyi çeken telefon üretilmedi
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Guest-F8946C419 6 yıl
Nokia'nın Memati'nin öleceğinden de haberi vardı.
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met@lrock 6 yıl
Yıl 2014 Nokia ilk Android Cihazını Çıkardı. Şimdi test masamızda.
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