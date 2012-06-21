İddia : Nokia, Microsoft ile anlaştığında WP 8 kısıtlamalarından haberdardı

Microsoft'un bu yılın sonlarına doğru yayınlamayı planladığı Windows Phone 8 işletim sisteminin tanıtımında, hali hazırdaki Windows Phone cihazlarının WP8'e yükseltilmeyeceği açıklandı. Yeni sürümde yeni cihazlarla piyasaya çıkmayı planlayan Microsoft, önceki modelleri de gözden çıkarmış oldu.





WP8 çıkana kadar satılacak hiçbir model güncelleme alamayacak ve WP 7.8 güncellemesi ile yetinmek zorunda kalacak. Buna kısa bür süre önce ABD ve Avrupa pazarlarında boy göstermeye başlayan Lumia 900 modeli de dahil.





Geçen hafta Lumia 900 modeli alan ancak modelin WP 8 güncellemesi almayacağını öğrenince tepe yöneticisi Elop'a bir eleştiri maili atan tüketiciye bizzat Elop; modelin uzun dönemli destek almaya devam edeceği, WP 7.8 güncellemesinin de önemli yenilikler sunacağı şeklinde cevap vermişti.





Ancak bu karar hali hazırda WP cihazı almak isteyen tüketicileri de tereddütte bırakmaya yetiyor. WP platformuna geçtikten sonra aşamalı olarak Symbian'a son verecek olan Nokia, MeeGo ve Meltemi gibi projeleri de rafa kaldırdı. Tamamen Microsoft'a bel bağlayan Nokia, hiçbir B planına sahip değil. Oysa analistler bu kayıplar devam ederse Nokia'nın bankadaki nakit birikiminin iki yılda eriyeceğini öngörüyor.





WP 8 yüklü Lumia'lar tahminen yıl sonuna doğru piyasada olacak. Bu da şu anki Lumia modellerinin sadece 6 aylık ömrünün kaldığını gösteriyor.





Kaynaklara göre ise Nokia, Microsoft ile ortaklık yaptığında WP 8 kısıtlamalarından haberdardı. Yani Lumia modellerinin güncelleme almayacağını bilen Elop buna rağmen büyük bir risk aldı. Windows Phone ekosistemine katılmakla zamanlama üzerindeki kontrolü kaybeden Nokia, Qualcomm yongalarına güvenmek zorunda kaldı. Ancak Lumia 900 modelinde bir süredir kablosuz bağlantı sıkıntıları yaşandığı rapor ediliyor.





Gemileri yakan Nokia'nın kendi platformunu da ateşe attığı yorumları yapılıyor. Tamamen Microsoft'a bağlanan Nokia büyük bir kumar oynuyor ve zaman içinde bu kumarın sonucunu göreceğiz.