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İddia : Twitter'ın müzik hizmeti bugün başlıyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Twitter'ın müzik hizmeti bugün başlıyor

İnternetin en büyük mikroblog hizmeti Twitter, yeni hesaplara göre 500 milyon kullanıcı sayısını geride bırakırken, farklı sektörlere el atacağına dair iddialar gündeme geliyor.

AllThingsD tarafından verilen bilgilere göre bugün Twitter, yeni çevirmiçi müzik hizmetin duyurusunu yapacak. Hizmet ayrı bir uygulama olarak gelirken, iddianın kaynağı ise Twitter'ın yaptığı bir satın alma.

Firma geçen yıl We Are Hunted adlı bir müzik tavsiye uygulamasını satın almış ancak bu satış geçen haftaya kadar gizli kalmıştı. Geçen hafta Twitter resmi olarak We Are Hunted uygulamasını satın aldığını duyurunca yeni bir müzik hizmetinin yolda olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Twiiter'ın yeni uygulaması kullanıcıların hesaplarına, kişisel aktivitelerine bakarak sanatçı ve parça tavsiyesi yapacak. Kullanıcılar bu parçaları iTunes ve Soundcloud gibi üçüncü taraf uygulamaların sayesinde hizmet içerisinde dinleyebilecekler. Ayrıca video önerileri de Vevo desteği ile yine hizmet içerisinden izlenebilecek.

Haftasonu Kaliforniya'da ülkenin en büyük müzik festivallerinden birinin yapılacak olması nedeniyle Twitter'ın bugün resmi duyuruyu yapması bekleniyor. Ancak firmadan konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

http://allthingsd.com/20130411/twitters-new-music-app-launches-friday/ Yorum Yaz
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-OD- 6 yıl
gereksiz bir uygulama olmuş.
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