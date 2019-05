İddialar kesişiyor: Apple Tablet Ocak ayında gelebilir !

Tam Boyutta Gör

Bilton'un kaynaklarından biri Steve Jobs'un Apple Tablet için çok heyecanlandığını belirtiyor.

Yıllardır süren Apple Tablet söylentileri Ocak ayında sona erebilir. İlk önce BGR, şimdi de Financial Times Apple'ın merakla beklenen tablet bilgisayarının üzerindeki sis perdesinin aralanacağı tarih olarak Ocak ayını işaret ediyor. Birbirleriyle örtüşen bu iddialara şöyle bir göz atalım;

New York Times'dan Nick Bilton'ın yazdıklarıyla başlayalım. Bilton, ismine Apple'ın patentlerinde rastlayacağımız Apple çalışanının kendisine tablet cihazıyla ilgili olarak Apple'ın 5 senedir bu ürün üzerinde çalıştığını ancak ilk versiyonun Steve Jobs tarafından rafa kaldırıldığını ve iPhone kullanıcıların hepsinin ellerinde küçültülmüş Tablet cihazını kullandıklarını söylediği belirtiyor.

Amerikan merkezli BGR (Boy Genius Report)'ın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiler doğru çıkarsa Apple Tablet beklenenden daha taşınabilir formda olacak. 10 inç değil 7 inçlik ekrana sahip olacak ürünün gün yüzüne çıkacağı tarih olarak BGR'ın kaynakları Ocak ayını işaret ediyor.

Dünyanın önemli yayın organlarından Financial Times ise Apple'ın büyük ürün revizyonlarını gerçekleştirdiği Yerba Bueno Center for Arts'ı 26 Ocak için kiraladığını iddia ediyor. Firmaya yakın kaynaklara göre Apple, 26 Ocak'da Yerba Bueno Center for Arts'da yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacak ve bu ürün muhtemelen Apple Tablet olacak. Apple en son Eylül ayında Yerba Bueno Center for Arts'da "It's only rock n roll" etkinliğini düzenlemiş ve yeni nesil iPod'ları tanıtmıştı.

Piper Jaffray'in analistlerinde Gene Munster ise Apple'ın %75 ihtimalle Ocak ayında bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte %50 ihtimalle Apple Tablet'i tanıtacağını belirtiyor ve ekliyor "Eğer Apple Tablet Ocak ayında tanıtılırsa, Mart-Nisan gibi satışa sunulur."