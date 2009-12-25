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İddialar kesişiyor: Apple Tablet Ocak ayında gelebilir !

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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İddialar kesişiyor: Apple Tablet Ocak ayında gelebilir !
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Bilton'un kaynaklarından biri Steve Jobs'un Apple Tablet için çok heyecanlandığını belirtiyor.

Yıllardır süren Apple Tablet söylentileri Ocak ayında sona erebilir. İlk önce BGR, şimdi de Financial Times Apple'ın merakla beklenen tablet bilgisayarının üzerindeki sis perdesinin aralanacağı tarih olarak Ocak ayını işaret ediyor. Birbirleriyle örtüşen bu iddialara şöyle bir göz atalım;

New York Times'dan Nick Bilton'ın yazdıklarıyla başlayalım. Bilton, ismine Apple'ın patentlerinde rastlayacağımız Apple çalışanının kendisine tablet cihazıyla ilgili olarak Apple'ın 5 senedir bu ürün üzerinde çalıştığını ancak ilk versiyonun Steve Jobs tarafından rafa kaldırıldığını ve iPhone kullanıcıların hepsinin ellerinde küçültülmüş Tablet cihazını kullandıklarını söylediği belirtiyor.

Amerikan merkezli BGR (Boy Genius Report)'ın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiler doğru çıkarsa Apple Tablet beklenenden daha taşınabilir formda olacak. 10 inç değil 7 inçlik ekrana sahip olacak ürünün gün yüzüne çıkacağı tarih olarak BGR'ın kaynakları Ocak ayını işaret ediyor.

Dünyanın önemli yayın organlarından Financial Times ise Apple'ın büyük ürün revizyonlarını gerçekleştirdiği Yerba Bueno Center for Arts'ı 26 Ocak için kiraladığını iddia ediyor. Firmaya yakın kaynaklara göre Apple, 26 Ocak'da Yerba Bueno Center for Arts'da yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacak ve bu ürün muhtemelen Apple Tablet olacak. Apple en son Eylül ayında Yerba Bueno Center for Arts'da "It's only rock n roll" etkinliğini düzenlemiş ve yeni nesil iPod'ları tanıtmıştı.

Piper Jaffray'in analistlerinde Gene Munster ise Apple'ın %75 ihtimalle Ocak ayında bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte %50 ihtimalle Apple Tablet'i tanıtacağını belirtiyor ve ekliyor "Eğer Apple Tablet Ocak ayında tanıtılırsa, Mart-Nisan gibi satışa sunulur."


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zmnpls 5 yıl
Şu yazılanlara bakıyorum. Şu an 4 yıl geçmiş applle almış başını gitmiş.bile. vay be
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61gün 9 yıl
evet bekliyorum heyecanla. acaba bu tanıtımların tarihlerini filan öğrenebileceğim bir link varmı? appleın sitesinde baktım hiç göremedim. yani canlı izlemek izliyorum tanıtımları
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Figure 9 yıl

_Ledriw_

evet bekliyorum heyecanla. acaba bu tanıtımların tarihlerini filan öğrenebileceğim bir link varmı? appleın sitesinde baktım hiç göremedim. yani canlı izlemek izliyorum tanıtımları

Dünyanın önemli yayın organlarından Financial Times ise Apple'ın büyük ürün revizyonlarını gerçekleştirdiği Yerba Bueno Center for Arts'ı 26 Ocak için kiraladığını iddia ediyor. Firmaya yakın kaynaklara göre Apple, 26 Ocak'da Yerba Bueno Center for Arts'da yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıkacak ve bu ürün muhtemelen Apple Tablet olacak. Apple en son Eylül ayında Yerba Bueno Center for Arts'da "It's only rock n roll" etkinliğini düzenlemiş ve yeni nesil iPod'ları tanıtmıştı.

Tanıtıldığı zaman zaten anlık fotoğraflar çekilip yükleniyor tanıtıma katılan kişilerin sitelerinde. Bir nevi canlı izlemiş oluyorsun.
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The Force 9 yıl
Ne için kullandığınıza göre fiyatın anlamı değişir, örneğin simultan çeviri sırasında böyle bir alet yükünüzü muazzam azaltacaktır. Kaldı ki fiyat belli değil ve Türkiye'den alacak kadar zengin de değilim
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Vipracing 9 yıl
Yüksek çözünürlüklü (High res) yeni/opsiyonel iphone söylentisi gerçekse 7 inch tablet daha da anlamlı ve gerçeğe yakın görünüyor (En azından bana ).
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PhantomX 9 yıl

The Force

Ne için kullandığınıza göre fiyatın anlamı değişir, örneğin simultan çeviri sırasında böyle bir alet yükünüzü muazzam azaltacaktır. Kaldı ki fiyat belli değil ve Türkiye'den alacak kadar zengin de değilim


Tabi ki, ihtiyacı olana 3000 TL nedir ki. Yeter ki fiyatı 1000$ üzerine çıkmasın, Türkiye'de 3000'i bulur çünkü yukarıda yazıldığı gibi
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The Force 9 yıl
2 farklı model de sunabilir Apple piyasaya, Apple Tablet, Apple Tablet Pro, ekran boyutları konusunda kullanıcı bu şekilde tatmin edilebilir. 7"lik bir Tablet bilgisayar şahsen beni defter kullanmaktan uzaklaştırır diyebilirim, ihtiyaçlara göre değişir tabii talep edilen boyut.
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PhantomX 9 yıl

The Force

2 farklı model de sunabilir Apple piyasaya, Apple Tablet, Apple Tablet Pro, ekran boyutları konusunda kullanıcı bu şekilde tatmin edilebilir. 7"lik bir Tablet bilgisayar şahsen beni defter kullanmaktan uzaklaştırır diyebilirim, ihtiyaçlara göre değişir tabii talep edilen boyut.


3000 TL lik bir defter.
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gduman 9 yıl
Google nexus one a karsi hamle olarak apple piyasaya bir hareket getirmek zorunda. Yoksa butun ilgi ve merak nexus one cep telefonuna kayacak
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sps1991 9 yıl
evet banada bir arkadasım söyledi inşallah gelir
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler,buyursun gelsin
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