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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu

    Honor V30 5G ve Honor V30 Pro 5G akıllı telefon modelleri Kirin 990 yonga seti, 40MP Sony RYYB sensör, kenar parmak izi okuyucu gibi iddialı özelliklerle geliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu
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    5G teknolojileri konusunda önemli yatırımlar yapan Huawei akıllı telefon pazarında bunu etkin bir şekilde kullanıyor. Öyle ki artık sadece 5G uyumlu akıllı telefonlar piyasaya sürmeye başladı. Honor V30 5G serisi buna son örnek.

    Honor V30 5G özellikleri ve fiyatı

    Honor V30 5G modeli 6.57 inçlik IPS LCD ekranda 1080x2400 piksel çözünürlük sunuyor. Çift ön kamera nedeniyle biraz daha elips şeklinde olan nokta çentik agresif bir ekran-kasa oranı sağlıyor. Parmak izi okuyucu sağ kenardaki güç tuşuna entegre edilmiş.

    7nm sürecindeki Kirin 990 yonga setinden gücünü alan modelde Baloong 5G modeme yer verilmiş. Sisteme 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. 4200mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    Kamera tarafında Sony imzalı 40MP çözünürlüğünde IMX600 RYYB sensör yer alıyor. Kırmızı-sarı-sarı-mavi dizilimine sahip olan sensör daha iyi düşük ışık performansı veriyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensörün yanında 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. Paket EIS, 5x melez yakınlaştırma, 30x yazılımsal yakınlaştırma, HDR+, lazer odaklama gibi özelliklerle desteklenmiş. Yapay zekâ teknolojilerinin A13 yonga setinden çok daha yetenekli olduğu ifade ediliyor.

    32MP+8MP çözünürlüğünde ön kamerası olan Honor V30 5G modeli konfigürasyona göre 468$ ve 526$ fiyat etiketi ile satılacak.

    İddialı özelliklere sahip Honor V30 5G serisi duyuruldu
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    Honor V30 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    Honor V30 Pro 5G modeli ekran ve yonga seti tarafında aynı özelliklere sahip. Farklı olduğu taraflardan birisi 5G modemin çift mod ile daha geniş bir kapsama alnı sunması.

    İkinci farklılık 4100mAh kapasiteli bataryanın 27W kablosuz hızlı şarj ve 7.5W kablosuz ters şarj ile destekleniyor oluşu. Ayrıca sadece 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama kapasitesi seçenekleri var.

    En önemli farklılık ise kamera tarafında. IMX600 RYYB sensör özelleştirilmiş ve performansı arttırılmış. 5 eksenli OIS desteği olan sensörün yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sinema sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Yine 5x melez yakınlaştırma, 30x dijital yakınlaştırma, AI HDR+, 960fps yavaş çekim şeklinde özellikler var. Ön kamera da aynı.

    Honor V30 Pro 5G modeli konfigürasyona göre 554$ ve 597$ şeklinde fiyat etiketlerine sahip. Her iki telefonda da açık kaynak Android 10 üzerinde Magic OS 3.0 ara yüzü çalışıyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/26/honor-v30-v30-pro-5g-with-dual-punch-hole-display-kirin-990-5g-40mp-triple-cameras-launched-for-3299-yuan/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer 3 sa.
    tasarım olarak samsung s11 için sızan görsellere benziyor en azından arka taraf ön taraf zaten s10 olmuş
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    strathmorea 4 sa.
    Hayır Google servisleri yok. Mate 30 durumundalar anlayacağınız.
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    ironman 4 sa.
    Bende merak ettim Google desteğini ??
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    madator 4 sa.
    Google servisleri var mı bu cihazlarda?
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