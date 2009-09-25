IDF 2009: Intel Atom Geliştirici Programı'nı duyurdu

Tam Boyutta Gör

AppStore uygulama mağazasıyla ciddi başarı elde eden ve rakiplerini de benzer yola sevkederek ayrı bir konseptin doğmasında öncü rolünü üstlenen Apple'ın rakipleri arasına Intel de katılıyor. Yarıiletken devi firma, IDF 2009 etkinliği çerçevesinde Atom Yazılım Platformu'nu geliştirmek için hazırlanan Atom Geliştirici Platformu duyurdu. Intel'den yapılan açıklamaya göre yeni program ile bağımsız uygulama sağlayıcılarına (ISV) ve program geliştiricilerine Atom tabanlı netbook'lar, taşınabilir cihazlar (MID'ler gibi) ve akıllı telefonlar için yazılım yaratma ve satma ortamının sağlanması hedefleniyor.

Farklı işletim sistemleriyle uyumlu olan yeni uygulama geliştirme programının açık bir sürece sahip olduğu uygulamaların yaratım sürecinden test ve satışa sunulacağı döneme kadar takip edilebileceği belirtiliyor. Atom tabanlı sistemlerin yaygınlaşmasını hedefleyen ayrıca Atom tabanlı akıllı telefonların yazılım tarafında da güçlü olmasını isteyen Intel, bu amaç doğrultusunda Atom Geliştirici Programına büyük önem veriyor. Öte yandan satış temposu düşmeyen ve kullanım yaygınlığı süreklik artaran netbook'ların program çerçevesinde hazırlanacak yeni uygulamalar sayesinde güç kazanacakları belirtiliyor.