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    İflas eden Celsius'un kripto varlıkları açık artırmaya çıkıyor

    Kısa süre önce iflas eden kripto borç verme platformu Celsius Network, varlıklarını açık artırmaya çıkaracağı tarihleri belirledi.                                 
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    İflas eden Celsius'un kripto varlıkları açık artırmaya çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasasındaki düşüş nedeniyle birçok kripto odaklı birçok şirket iflas bayraklarını çekmeye başlamıştı. Kripto hedge fonu olan Three Arrows Capital ile başlayan iflas başvuruları kripto borç verme platformu Celsius Network‘e kadar uzandı. 

    Celsius, farklı davalarla uğraşırken bir yandan da kurtarma planları hazırlıyordu. Daha sonra şirketin CEO’sunun istifasıyla birlikte atılan adımlar değişmeye başladı. 

    Celsius’un Varlıkları için Açık Artırma Tarihi Belli Oldu

    ABD New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne Pazartesi günü yapılan bir başvuruya göre, Celsius’un son teklifi 17 Ekim saat 16:00’da ve gerekirse 20 Ekim saat 10:00’da açık artırmayla verilecek. 

    Bu noktada Celsius’un açıklanan borcunun 6.7 milyar dolardan fazla olduğunu belirtelim. Şirketin sahip olduğunu açıkladığı varlık ise sadece 3.9 milyar dolar değerinde. Doğal olarak şirketin 2.8 milyar dolarlık bir bilanço açığı bulunuyor.

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    Emirhan1978 12 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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