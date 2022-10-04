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    Mastercard'dan kripto dolandırıcılığına karşı çözüm: Crypto Secure

    Mastercard, kripto para dolandırıclığını önlemek için yapay zekalı sistem geliştirdi. Yapay zeka, dolandırıcılık riski içeren işlemleri tespit edecek.               
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    Mastercard kripto para dolandırıcılığını önleyecek Tam Boyutta Gör

    Ödeme devi Mastercard bankalara ve kart veren kuruluşlara kriptoyla ilgili dolandırıcılıkla mücadelede yardımcı olacak yeni bir yazılım çözümü sunmayı planlıyor. Crypto Secure olarak adlandırılan sistem, Mastercard ödeme ağındaki kripto para borsalarıyla ilişkili suç riskini saptamak için yapay zeka algoritmaları kullanacak. 

    Söz konusu sistem, Blockchain’den gelen verilere, kripto para işlemlerinin halka açık kaydına ve diğer kaynaklara güvenerek çalışacak. Ayrıca hizmet, geçen yıl Mastercard’ın satın aldığı Blockchain güvenlik startup’ı CipherTrace tarafından destekleniyor.

    Crypto Secure’i detaylandırmak gerekirse bankalara ve kart düzenleyicilere, kriptoyla ilgili bir etkinliğin şüpheli olup olmadığını ve ne ölçüde şüpheli olduğunu görsel olarak ayrıntılandırmayı amaçlayan bir gösterge panosu sunuyor.

    Mastercard’ın siber ve istihbarat işlerinden sorumlu başkanı Ajay Bhalla, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Fikir şu ki, dijital ticaret işlemleri için sağladığımız güven türü, tüketiciler, bankalar ve tüccarlar için dijital varlık işlemlerine de aynı tür güveni sağlayabilmek istiyoruz.”

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    E
    Emirhan1978 9 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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