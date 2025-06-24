Türkiye’de 20 gigavatsaat kapasiteli 3 batarya fabrikası faaliyete başlıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli ürünlere ilginin artmasıyla birlikte batarya yatırımları da peşpeşe geliyor. Geçen yılı 1 milyar doları aşkın yatırım anlaşmalarıyla kapatan batarya sektöründe, 2025'in ikinci yarısında 3 lityum iyon batarya fabrikasında üretime başlanacak.

Kocaeli'de Ottomotive firması, iletişim altyapısı için batarya sistemleri üretecek. İstanbul'da Reap Battery enerji depolamaya yönelik çözümler geliştirecek. İzmir'de Maxxen, şebeke bazlı enerji depolama sistemlerine odaklanacak.

İzmir’de Maxxen fabrikasının kuracağı fabrika yıllık 10 gigavatsaat, Ottomotive fabrikasının yıllık 5 gigavatsaat, Reap Battery'nin fabrikasının yıllık 5 gigavatsaat üretim kapasitesi bulunacak.

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Türkiye’deki batarya yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan PİLDER Başkanı Kadem Usta, şunları söyledi:

"Genel olarak yatırım konusunda sektörde şu anda bir miktar yavaşlama söz konusu. Ancak elektrikli araç üretimlerinin bu yıl daha da hızlanmasını bekliyoruz. Enerji depolama tarafında depolamalı santrallerin yönetmelikleri yayımlandı. Belirsizliklerin birçoğu kalktı. Bunun da yatırımları ivmelendirmeye yönelik etkisini önümüzdeki yıl görebileceğiz."

Bataryanın toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 70'inin hücre, kalan yüzde 30'unun batarya sisteminin oluşturduğunu belirten Usta, "Elektrikli araç üreticilerinin sadece montaj değil, batarya üretimini de Türkiye’de gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Katma değeri Türkiye'de bırakmak istiyorsak sadece aracı değil, bataryayı da burada üretmeliyiz. Bu teknolojik bağımsızlığımız için kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, elektrikli araç kullanmanın yalnızca bireysel bir tercih olmadığını, bunun milli, küresel ve şahsi bir sorumluluk olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "İthal akaryakıta bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin cari açığını düşürür, sıfır egzoz emisyonuyla gezegenimizi korur, düşük enerji ve bakım maliyetleriyle cebinizi rahatlatır. Direksiyonda kat ettiğiniz her kilometre hem ülkemize hem dünyaya hem de kendi bütçenize artı yazıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde lityum batarya maliyetleri düşüyor

Lityum batarya üretim maliyetlerinin 2023'te kilovatsaat başına 144 dolar, 2024'te 115 dolar seviyesindeydi. 2025’te ise batarya maliyetinin 100 dolar civarına gerilemesini bekleniyor. 2023'te 1 teravatsaat seviyesinde olan küresel batarya üretimin, 2024'te 1,5 teravatsaate çıktı ve bu yıl 2 teravatsaat seviyesine çıkmasını bekleniyor.



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