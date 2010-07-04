iiyama 21.5-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

Japon donanım üreticisi iiyama, ProLite serisi monitörlerine bir yenisini daha ekledi. Firmadan yapılan açıklamaya göre, E2271HDS-B kod adını taşıyan 21.5-inç büyüklüğündeki yeni monitör, 1920 x 1080 piksel doğal çözünürlük desteği ile geliyor ve enerji verimli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Belirtilen teknik özellik bilgilerine göre normal kullanımda 21 Watt güç tüketen yeni monitör, LED backlight teknolojisini temel alıyor ve 18.5mm kalınlığında parlak siyah kasası ile öne çıkıyor.

Tepki süresi 5ms, parlaklık seviyesi ise 250 cd/m2 olarak açıklanan monitörün karşıtlık oranı ise 1,000:1. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI 1.3 konnektörlerine sahşp olan monitör, aynı zamanda her biri 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre de sahip. Bu ay içeriisnde önce Japonya'da satışa sunulması beklenen iiyama ProLite E2271HDS-B fiyatı ise 260$ civarında olacak.