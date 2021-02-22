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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor

    IKEA Tradfri Motion Sensor ve Shortcut Button adındaki akıllı kontrol ürünleri HomeKit desteğine kavuştu. Yazılım güncellemesi bu hafta itibariyle tüm ürünlere sunulmuş olacak.
    22 Şubat 2021, 23:00 (55 dk.)
    313
    38
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor
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    Dünyaca ünlü mobilya devi IKEA akıllı ürünler konusunda da son dönemde önemli hamleler yaptı. Pek çok akıllı mobilya aksesuarına sahip olan IKEA bunlara yavaş yavaş HomeKit desteği kazandırmaya devam ediyor.

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    İki yeni ürüne daha HomeKit desteği

    2019 yılında IKEA’nın Fyrtur Smart Blind ve Tradfri Lamp gibi akıllı ev ürünlerine HomeKit desteği getirilmişti. Bu hafta da Tradfri Motion Sensor ve Shortcut Button ürünleri HomeKit desteğine dahil edildi.

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    Tradfri Motion Sensor ürünü akıllı ampülleri kontrol ediyor ve 10 adede kadar IKEA ampülü bağlanabiliyor. Sensör hareket algıladığı zaman ampülleri açma özelliğine sahip. Shortcut Button ise basış senaryolarına göre müzik oynatma, aydınlatmayı veya stor perdeleri kontrol etme gibi fonksiyonlar yerine getiriyor.

    Bu ürünlerin HomeKit sistemine entegrasyonu için Tradfri Gateway yazılımının 1.13.21 nolu sürümü gerekiyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren sürüm mevcut ürünlere dağıtıma başladı. Güncelleme ile birlikte HomeKit ekosistemi içerisindeki cihazları bu iki sensör ile kontrol edebileceksiniz. 



    https://appleinsider.com/articles/21/02/19/ikea-rolling-out-homekit-support-for-shortcut-button-and-motion-sensors Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 6 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 6 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 7 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

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