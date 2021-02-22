IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor

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Dünyaca ünlü mobilya devi IKEA akıllı ürünler konusunda da son dönemde önemli hamleler yaptı. Pek çok akıllı mobilya aksesuarına sahip olan IKEA bunlara yavaş yavaş HomeKit desteği kazandırmaya devam ediyor.

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İki yeni ürüne daha HomeKit desteği

2019 yılında IKEA’nın Fyrtur Smart Blind ve Tradfri Lamp gibi akıllı ev ürünlerine HomeKit desteği getirilmişti. Bu hafta da Tradfri Motion Sensor ve Shortcut Button ürünleri HomeKit desteğine dahil edildi.

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Tradfri Motion Sensor ürünü akıllı ampülleri kontrol ediyor ve 10 adede kadar IKEA ampülü bağlanabiliyor. Sensör hareket algıladığı zaman ampülleri açma özelliğine sahip. Shortcut Button ise basış senaryolarına göre müzik oynatma, aydınlatmayı veya stor perdeleri kontrol etme gibi fonksiyonlar yerine getiriyor.

Bu ürünlerin HomeKit sistemine entegrasyonu için Tradfri Gateway yazılımının 1.13.21 nolu sürümü gerekiyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren sürüm mevcut ürünlere dağıtıma başladı. Güncelleme ile birlikte HomeKit ekosistemi içerisindeki cihazları bu iki sensör ile kontrol edebileceksiniz.

https://appleinsider.com/articles/21/02/19/ikea-rolling-out-homekit-support-for-shortcut-button-and-motion-sensors

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