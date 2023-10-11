IKEA mantığı ile tasarlanan mikro elektrikli araç üretime hazır: Demonte gönderilecek

Önümüzdeki yıl satışa çıkacak otomobilin montajı alıcılar tarafından yapılmayacak. Zira demonte şekilde gelen araç halka açık yollarda kullanılacağı için montaj aşaması vasıfsız kişilere emanet edilemez. Bu nedenle gelen parçalar alıcının bölgesinde bulunan özel montaj atölyelerinde profesyoneller tarafından birleştirilerek tüketiciye sunulacak.
Ağırlık, menzil ve azami hız
Elektrikli aracın ağırlığı 450 kilogramı geçmiyor. Buna 16 kilogramlık iki batarya paketinin ağırlığı da dahil. İki koltuğu ve 267 litre bagaj kapasitesi var. Luvly O, 90 km/s hıza çıkabiliyor ve şarj gerektirmeden 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor. Lutz'a göre bu, işe gidip gelmek ve şehir içindeki günlük yolculuklar için fazlasıyla yeterli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.