Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    IKEA mantığı ile tasarlanan mikro elektrikli araç üretime hazır: Demonte gönderilecek

    Satın alan kişiye IKEA mobilyaları gibi demonte şekilde gönderilecek mikro elektrikli otomobil üretime hazır. Luvly O, işe gidip gelmek ve şehir içi kullanım için ideal bir araç olarak tanımlanıyor.
    IKEA mobilyaları gibi demonte satılacak elektrikli araç hazır Tam Boyutta Gör
    Stockholm merkezli girişim Luvly, ilk modelinin üretime hazır olduğunu duyurdu. Luvly O olarak adlandırılan mikro elektrikli araç, IKEA mobilyalarından ilham alan bir tasarıma sahip. Parçaları kutularda paketlenmiş olarak alıcısına gönderilecek.

    Önümüzdeki yıl satışa çıkacak otomobilin montajı alıcılar tarafından yapılmayacak. Zira demonte şekilde gelen araç halka açık yollarda kullanılacağı için montaj aşaması vasıfsız kişilere emanet edilemez. Bu nedenle gelen parçalar alıcının bölgesinde bulunan özel montaj atölyelerinde profesyoneller tarafından birleştirilerek tüketiciye sunulacak.

    IKEA mobilyaları gibi demonte satılacak elektrikli araç hazır Tam Boyutta Gör
    Luvly CEO'su ve kurucu ortağı Håkan Lutz demonte tasarımın nakliye maliyetlerini düşürmesine ek olarak, elektrikli aracın süper hafif şasisi ve değiştirilebilir pilleri gibi diğer özelliklerinin sürdürülebilir taşımacılığı daha uygun fiyatlı hale getireceğini umduğunu söylüyor. Her ne kadar açıklanan 10 bin euro'luk fiyat düşük görünmese de.

    IKEA mobilyaları gibi demonte satılacak elektrikli araç hazır Tam Boyutta Gör

    Ağırlık, menzil ve azami hız

    Elektrikli aracın ağırlığı 450 kilogramı geçmiyor. Buna 16 kilogramlık iki batarya paketinin ağırlığı da dahil. İki koltuğu ve 267 litre bagaj kapasitesi var. Luvly O, 90 km/s hıza çıkabiliyor ve şarj gerektirmeden 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor. Lutz'a göre bu, işe gidip gelmek ve şehir içindeki günlük yolculuklar için fazlasıyla yeterli.

    IKEA mobilyaları gibi demonte satılacak elektrikli araç hazır Tam Boyutta Gör
    Mikro aracın kompozit malzemelerin kullanıldığı güçlü şasisi sayesinde çok güvenli olduğu söyleniyor. Bu tür araçlar için çarpışma testleri zorunlu olmasa da, Luvly'nin çok sayıda bilgisayar simülasyonu gerçekleştirdiğini belirtelim. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Luvly O'nun 2024 yılında satışa sunulması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyaz gömleğin içine ne renk tişört giyilir cities skylines türkçe yama frene basınca direksiyon titremesi sırt üstü düşünce nefes alamamak vodafone baz istasyonu kurulum talebi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız