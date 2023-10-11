IKEA mantığı ile tasarlanan mikro elektrikli araç üretime hazır: Demonte gönderilecek

Tam Boyutta Gör Stockholm merkezli girişim Luvly, ilk modelinin üretime hazır olduğunu duyurdu. Luvly O olarak adlandırılan mikro elektrikli araç, IKEA mobilyalarından ilham alan bir tasarıma sahip. Parçaları kutularda paketlenmiş olarak alıcısına gönderilecek.

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Önümüzdeki yıl satışa çıkacak otomobilin montajı alıcılar tarafından yapılmayacak. Zira demonte şekilde gelen araç halka açık yollarda kullanılacağı için montaj aşaması vasıfsız kişilere emanet edilemez. Bu nedenle gelen parçalar alıcının bölgesinde bulunan özel montaj atölyelerinde profesyoneller tarafından birleştirilerek tüketiciye sunulacak.

Tam Boyutta Gör Luvly CEO'su ve kurucu ortağı Håkan Lutz demonte tasarımın nakliye maliyetlerini düşürmesine ek olarak, elektrikli aracın süper hafif şasisi ve değiştirilebilir pilleri gibi diğer özelliklerinin sürdürülebilir taşımacılığı daha uygun fiyatlı hale getireceğini umduğunu söylüyor. Her ne kadar açıklanan 10 bin euro'luk fiyat düşük görünmese de.

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Ağırlık, menzil ve azami hız

Elektrikli aracın ağırlığı 450 kilogramı geçmiyor. Buna 16 kilogramlık iki batarya paketinin ağırlığı da dahil. İki koltuğu ve 267 litre bagaj kapasitesi var. Luvly O, 90 km/s hıza çıkabiliyor ve şarj gerektirmeden 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor. Lutz'a göre bu, işe gidip gelmek ve şehir içindeki günlük yolculuklar için fazlasıyla yeterli.

Tam Boyutta Gör Mikro aracın kompozit malzemelerin kullanıldığı güçlü şasisi sayesinde çok güvenli olduğu söyleniyor. Bu tür araçlar için çarpışma testleri zorunlu olmasa da, Luvly'nin çok sayıda bilgisayar simülasyonu gerçekleştirdiğini belirtelim. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Luvly O'nun 2024 yılında satışa sunulması bekleniyor.

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IKEA mobilyaları gibi demonte satılacak elektrikli araç hazır