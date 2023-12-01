Ikea'dan uygun fiyatlı akıllı ev sensörleri geliyor: Aklınız evde kalmayacak

Ikea, su sızıntısı ve hareket algılama için yeni üçlü akıllı ev sensörünü tanıttı. 2024'te çok uygun fiyatla satışa çıkacak Ikea sensörleri ile ev güvenliği uzaktan takip edilebilecek.