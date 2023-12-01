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    Ikea'dan uygun fiyatlı akıllı ev sensörleri geliyor: Aklınız evde kalmayacak

    Ikea, su sızıntısı ve hareket algılama için yeni üçlü akıllı ev sensörünü tanıttı. 2024'te çok uygun fiyatla satışa çıkacak Ikea sensörleri ile ev güvenliği uzaktan takip edilebilecek.
    ikea yeni akıllı ev sensörleri 2024 Tam Boyutta Gör
    IKEA, akıllı ev alanına daha fazla yatırım yapacak gibi görünüyor. Şirket, üç yeni akıllı ev güvenliği ürününü tanıttı; Pencere sensörü, hareket sensörü ve su sensörü. Bu üç ürün kolay kullanım ve özelleştirme için mevcut Dirigera Hub ile senkronize edilebiliyor.

    Kapı ve pencere sensörü

    Ikea Parasoll Tam Boyutta Gör
    Ikea’nın yeni kapı ve pencere sensörü Parasoll, Ocak 2024 ilk yarısından itibaren satışa çıkacak. Parasoll, piyasayadaki diğer tüm kapı ve pencere sensörleri gibi çalışıyor ve açıldığında veya kapandığında uyarı veriyor. İnce bir tasarıma sahip olan sensör, Ikea’nın kendi uygulaması ve akıllı ampüllerle eşleştirilebiliyor.

    Kablosuz hareket sensörü

    Ikea Valhorn Tam Boyutta Gör
    Valhorn, hem iç hem de dış mekanda kullanılmak üzere tasarlanmış Ikea’nın yeni hareket sensörü. Hareket algılandığında ışıklar veya diğer otomasyonlar etkinleştiriliyor. Üç adet AAA pilden güç alıyor ve mevcut bir sisteme entegre edilmek istendiğinde on adede kadar akıllı ampule bağlantıyı destekliyor. Sensör, Nisan ayında satışa sunulacak.

    Su sızıntı sensörü

    Ikea Badring Tam Boyutta Gör
    Ikea’nın 2024’te çıkacak yeni akıllı ev güvenlik ürünlerinden birisi de su sızıntı (su kaçağı) sensörü Badring. Su algılandığında devreye giren yerleşik alarmın yanı sıra Dirigera hub ile senkronize olarak kişiye anında bildirim gönderebiliyor.

    2024'te satışta

    Ikea’nın yeni akıllı ev güvenliği ürünlerinden Valhorn, 9 dolara satışa çıkacak. Parasoll ve Badring için fiyat açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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