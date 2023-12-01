Ikea'dan uygun fiyatlı akıllı ev sensörleri geliyor: Aklınız evde kalmayacak

Kapı ve pencere sensörü
Kablosuz hareket sensörü
Su sızıntı sensörü
2024'te satışta
Ikea’nın yeni akıllı ev güvenliği ürünlerinden Valhorn, 9 dolara satışa çıkacak. Parasoll ve Badring için fiyat açıklanmadı.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.