Ikea dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğini kuracak: Denize oksijen verilecek

Tam Boyutta Gör Ünlü mobilya ve ev aksesuarları mağazası Ikea'nın sahibi Ingka Group, İsveç'in güney kıyısı açıklarında dünyanın en büyük açık deniz rüzgar enerjisi projelerinden birini inşa etmek için izin başvurusunda bulundu. Projeyi Ingka Group'un yatırım kolu olan Ingka Investments yürütecek. Proje kapsamında yenilenebilir enerji çözümleri geliştiricisi OX2 AB ile iş birliği yapılacak.

Neptunus olarak adlandırılan en yeni proje, İsveç’in kıyılarından 50 km açıkta yer alacak bir enerji merkezi olacak ve her biri 420 metre uzunluğunda olan toplamda 207 rüzgar türbininden oluşacak. Projenin toplam kurulu kapasitesi 3.100 MW olacak ve yılda 13-15 TWh elektrik üretecek. Bu tesis Blekinge ve Skåne bölgelerinde yaşayanların enerji ihtiyacını karşılayacak. Burada yaklaşık 1.5 milyon kişi yaşıyor.

Hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek

Kurulacak açık deniz tesisinde sadece rüzgardan elektrik üretilmeyecek, bununla birlikte tesiste yılda 370.000 ton hidrojen üretilecek. Bu işlem sırasında yan ürün olarak oksijen üretildiğinden, proje bunu Baltık Denizi'ni oksijenlendirmek için kullanacaktır. Süreç, suda oksijen eksikliği kaydedilen bölgelere uygulanacak. Çözünmüş oksijen eksikliği, su kütlelerinde düşük biyoçeşitliliğe neden oluyor. Denize oksijen sağlayarak biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

Açıkçası böyle bir projenin Marmara ve Karadeniz için de uygulanmasının düşünülebilir. Zira her iki denizimiz de oksijen açısından zayıf.

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Neptunus enerji merkezi projesi henüz ilk aşamalarında. Firmalar ve yükleniciler İsveç ve ilgili AB kurumlarından gerekli onayları almak zorunda. Bu yasal süreç ve İsveç’in bu tip projelerde onayları “ilk gelene ilk hizmet” yaklaşımını benimsemesinden dolayı biraz uzun sürmesi bekleniyor. Yapılan basın açıklamasında Neptunus projesinin 2030 yılında başlayabileceği belirtiliyor.

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