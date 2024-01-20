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    Anlık Bildirim

    Ikea dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğini kuracak: Denize oksijen verilecek

    Ikea, İsveç'te 3.100 MW'lık bir rüzgar enerjisi çiftliği ve bir hidrojen üretim projesinin inşasında yer alıyor. Proje tamamlandığında dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğinden birisi olacak.
    Ikea dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğini kuracak Tam Boyutta Gör
    Ünlü mobilya ve ev aksesuarları mağazası Ikea'nın sahibi Ingka Group, İsveç'in güney kıyısı açıklarında dünyanın en büyük açık deniz rüzgar enerjisi projelerinden birini inşa etmek için izin başvurusunda bulundu. Projeyi Ingka Group'un yatırım kolu olan Ingka Investments yürütecek. Proje kapsamında yenilenebilir enerji çözümleri geliştiricisi OX2 AB ile iş birliği yapılacak.

    Neptunus olarak adlandırılan en yeni proje, İsveç’in kıyılarından 50 km açıkta yer alacak bir enerji merkezi olacak ve her biri 420 metre uzunluğunda olan toplamda 207 rüzgar türbininden oluşacak. Projenin toplam kurulu kapasitesi 3.100 MW olacak ve yılda 13-15 TWh elektrik üretecek. Bu tesis Blekinge ve Skåne bölgelerinde yaşayanların enerji ihtiyacını karşılayacak. Burada yaklaşık 1.5 milyon kişi yaşıyor.

    Hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek

    Kurulacak açık deniz tesisinde sadece rüzgardan elektrik üretilmeyecek, bununla birlikte tesiste yılda 370.000 ton hidrojen üretilecek. Bu işlem sırasında yan ürün olarak oksijen üretildiğinden, proje bunu Baltık Denizi'ni oksijenlendirmek için kullanacaktır. Süreç, suda oksijen eksikliği kaydedilen bölgelere uygulanacak. Çözünmüş oksijen eksikliği, su kütlelerinde düşük biyoçeşitliliğe neden oluyor. Denize oksijen sağlayarak biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.

    Açıkçası böyle bir projenin Marmara ve Karadeniz için de uygulanmasının düşünülebilir. Zira her iki denizimiz de oksijen açısından zayıf.

    Neptunus enerji merkezi projesi henüz ilk aşamalarında. Firmalar ve yükleniciler İsveç ve ilgili AB kurumlarından gerekli onayları almak zorunda. Bu yasal süreç ve İsveç’in bu tip projelerde onayları “ilk gelene ilk hizmet” yaklaşımını benimsemesinden dolayı biraz uzun sürmesi bekleniyor. Yapılan basın açıklamasında Neptunus projesinin 2030 yılında başlayabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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