Ikea dünyanın en büyük açık deniz rüzgar çiftliğini kuracak: Denize oksijen verilecek

Neptunus olarak adlandırılan en yeni proje, İsveç’in kıyılarından 50 km açıkta yer alacak bir enerji merkezi olacak ve her biri 420 metre uzunluğunda olan toplamda 207 rüzgar türbininden oluşacak. Projenin toplam kurulu kapasitesi 3.100 MW olacak ve yılda 13-15 TWh elektrik üretecek. Bu tesis Blekinge ve Skåne bölgelerinde yaşayanların enerji ihtiyacını karşılayacak. Burada yaklaşık 1.5 milyon kişi yaşıyor.
Hidrojen üretimi de gerçekleştirilecek
Kurulacak açık deniz tesisinde sadece rüzgardan elektrik üretilmeyecek, bununla birlikte tesiste yılda 370.000 ton hidrojen üretilecek. Bu işlem sırasında yan ürün olarak oksijen üretildiğinden, proje bunu Baltık Denizi'ni oksijenlendirmek için kullanacaktır. Süreç, suda oksijen eksikliği kaydedilen bölgelere uygulanacak. Çözünmüş oksijen eksikliği, su kütlelerinde düşük biyoçeşitliliğe neden oluyor. Denize oksijen sağlayarak biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor.
Açıkçası böyle bir projenin Marmara ve Karadeniz için de uygulanmasının düşünülebilir. Zira her iki denizimiz de oksijen açısından zayıf.
Neptunus enerji merkezi projesi henüz ilk aşamalarında. Firmalar ve yükleniciler İsveç ve ilgili AB kurumlarından gerekli onayları almak zorunda. Bu yasal süreç ve İsveç’in bu tip projelerde onayları “ilk gelene ilk hizmet” yaklaşımını benimsemesinden dolayı biraz uzun sürmesi bekleniyor. Yapılan basın açıklamasında Neptunus projesinin 2030 yılında başlayabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.