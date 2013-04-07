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Ikelite, Nikon D7100 ile uyumlu piyasadaki ilk su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ikelite, Nikon D7100 ile uyumlu piyasadaki ilk su altı haznesini duyurdu

Farklı marka ve modeller için ürettiği su altı aksesuar/donanım ürünleri ile tanınan Ikelite firması, Nikon'un güncel fotoğraf makinelerinden olan D7100 modeli için piyasadaki ilk su altı haznesini duyurdu.
Yakın zamanda piyasaya çıkan Nikon'un D7100 modeli için geliştirilen ilk ürün olan hazne, firmanın diğer su altı haznelerine benzeyen oldukça ergonomik bir yapıda hazırlanmış. Nikon D7100 DSLR fotoğraf makinesinin bütün butonlarının aktif olarak kullanılabildiği hazne, su altında rahat kullanım amaçlı tutma kollarına da bünyesinde barındırıyor. Vizör ve LCD ekranın kullanılabilir ve görüntülenebilir biçimde olduğu Ikelite su altı haznesi, 60 metre su altı derinliğine kadar korozyona dayanıklı sağlam bir gövdeye ve direkt olarak flaş kullanabilme özelliğine sahip.
Yanında birçok farklı aksesuar gelen, 259x175x165mm boyutlara ve 2.7 kg ağırlığa sahip olan Nikon D7100 uyumlu Ikelite su altı haznesi, 1500$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
 
Ikelite, Nikon D7100 ile uyumlu piyasadaki ilk su altı haznesini duyurdu

http://ikelite.com/web_two/nik_d7100.html Yorum Yaz
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ravanel 2 yıl
🙄
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DH Misafiri 2 yıl
Şeffaf housing bazı açıdan faydalı. Su girip girmediğini görmek güzel. Ama dayanıklılık açısından aynı şeyi söylemek zor.
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bobora 6 yıl
Gayet ilkel bir sistem olmuş. Bir bağlantı yardımı ile elektronik tuşlama olması ergonomik ve teknolojik açıdan daha uygun olabilir aynı zamanda modele göre farklı bir sistem yapmaya da gerek kalmamış olur.
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onrakc 6 yıl
makinemize uygun housing bulmak çok zor ülkemizde, ki fiyatlar zaten uçuk olduğu için kimse sualtı fotoğrafçılığı ile ilgilenemiyor. Sadece housing almak ile de bitmiyor olay derinliğe göre filtreler, lensler derken sadece hayal olarak kalıyor.
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WmGMD 6 yıl
Bana göre biraz pahalı
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