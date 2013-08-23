İki farklı özelliği tek bir merkez üzerinde bileştiren insansız hava aracı: Hybrid Quadrotor

Dört pervaneli insansız hava araçları ile normal uçak tasarımına sahip insansız hava araçlarının sağladığı avantajları tek bir merkez üzerinde toplayan Hybrid Quadrotor isimli model, Arizona merkezli Latitude Engineering tarafından hazırlanıyor.

Geleneksel uçak tasarımında hazırlanan Hybrid Quadrotor, arkasında yer alan pervaneli motoru ile uzun mesafeli uçuşlar ve yüksek sürat için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Aynı zamanda gövdesinin üstüne yerleştirilen dört adet pervaneyle de dikey iniş ve kalkış yapabilen araç, bu sayede iki farklı teknolojinin avantajlarını tek bir merkez üzerinde harmanlıyor ve hemen hemen her alan üzerinde kullanım olanağı veriyor. Sadece elektrik ile çalışan prototip versiyonlarının başarıyla uçabildiği belirtilen Hybrid Quadrotor'un, gaz motorlu versiyonları da hazırlanıyor.

Normal versiyonunun 25,000$ olduğu ve daha gelişmiş özelliklere sahip 55,000$'lık özel bir versiyonun ABD Deniz Kuvvetleri'ne test amacıyla verileceği belirtilen Hybrid Quadrotor insansız hava aracının, askeri olmayan versiyonlarının da önümüzdeki yıl satın alınabilir olacağı söyleniyor.

http://gizmodo.com/this-hybrid-quadcopter-drone-can-take-off-and-land-vert-1177032394?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29