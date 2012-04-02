İkinci el satılan Android ve Windows XP ürünlerinde eski kullanıcı bilgileri elde edilebiliyor

Haber Editörü
Sıfır elektronik ürünlerin satışı kadar ikinci el kullanılmış elektronik ürünlerin satışı da önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Özellikle akıllı cihaz ve bilgisayarların değişiminde kişisel bilgilerin silinmesi çok önemli.
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre McAfee firması uzmanı Robert Siciliano, ikinci el platformu Craigslist'ten 30 adet akılı telefon ve laptop satın aldı. Amacı ise insanların kişisel bilgilerini koruma konusunda ne kadar dikkatli olduklarını görmekti.
Cihazları incelediğinde bazılarının hiç fabrika ayarlarına döndürülmeden satıldığını farkettiğini hatta bir kişinin arayarak Gmail hesabından çıkış yapmayı unuttuğunu söyleyerek kendisi için çıkış yapmasını istediğini belirtiyor.
30 cihazın silinmiş bilgilerini farklı hack metotlarıyla geri getirmeye çalışan Siciliano, 15'inde başarıya ulaşmış. Elde ettiği bilgiler arasında banka bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi pek çok önemli bilgi yer alıyor. İşin ilginç tarafı bu cihazların tüm bilgilerinin formatlanarak fabrika ayarlarına döndürülmüş olması.
Farklı işletim sistemlerine sahip bu cihazların test sonucunda Siciliano bazı ayrıntılar fark ettiğini belirtiyor. BlackBerry, iOS ve Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor. Bu açıdan bu işletim sistemleri en yüksek güvenliği sunuyor. Hatta bu konuda en iyisi RIM'in işletim sistemi.
Android ve Windows XP işletim sistemleri ise fabrika ayarlarına dönüş konusunda çok zayıf. Bilgilerin elde edildiği 15 cihaz da bu işletim sistemlerini çalıştırıyor. Siciliano bunların ikinci el satışını, özel bilgilerini satışa çıkarmakla aynı görüyor ve kesinlikle tavsiye etmiyor.
BlackBerry, iOS ve Windows 7 yüklü cihazların ise gerekli işlemleri yapıldıktan sonra ikinci el satışa hazır hale gelebiliyor.
Daha önce sadece SIM kartı çıkarmakla ikinci el sattığımız cihazımızdaki bilgileri geri alabiliyorduk. Ancak giderek akıllanan cihazlarda sadece SIM kartı almak yeterli olmuyor. Ekosistem içinde kullandığınız email adresinizi kaptırmanız durumunda pek çok hizmete ve özel bilgilerinize kötü niyetli kişilerin erişimine imkan tanımış oluyorsunuz. Bu yüzden akıllı cihazların ikinci el satışında iki kere düşünmekte fayda var.
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Canım kardeşim. Yorumları oku sonra yargıla istersen. Bir sürü silme metodu var.
Wipe yaparsın sonra 1Gb depolama hafızası varsa cihazın, üzerine 1Gb şarkı falan atarsın olur biter.
Ben de haberi reklam gibi gördüm. Sonuçta McAfee firmasını Intel satın almıştı.
Intel'in Microsoft ile ne kadar yakın olduğunu Wintel yapılandırmasından dolayı herkes iyi bilir. Yanına dikkat çekmesin diye de Blackberry'nin firması Rim'i de eklemişler. Habere de WindowsXP yi de ekleyerek millet XP kullanmasın diye güzel katkıda bulunuyor. Tabi Windows 8 öncesinde sanırım Microsoft biraz daha Windows7 satma peşinde. Zaten "Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor." demesinden de bariz anlaşılıyor...
Intel, bu haberinde Microsoft'u destekliyor ki insanlar Windows kullansınlar. Çünkü kendi ekmeğine yağ sürüyor.