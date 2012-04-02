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İkinci el satılan Android ve Windows XP ürünlerinde eski kullanıcı bilgileri elde edilebiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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26
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sıfır elektronik ürünlerin satışı kadar ikinci el kullanılmış elektronik ürünlerin satışı da önemli bir pazar haline gelmiş durumda. Özellikle akıllı cihaz ve bilgisayarların değişiminde kişisel bilgilerin silinmesi çok önemli.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre McAfee firması uzmanı Robert Siciliano, ikinci el platformu Craigslist'ten 30 adet akılı telefon ve laptop satın aldı. Amacı ise insanların kişisel bilgilerini koruma konusunda ne kadar dikkatli olduklarını görmekti.

Cihazları incelediğinde bazılarının hiç fabrika ayarlarına döndürülmeden satıldığını farkettiğini hatta bir kişinin arayarak Gmail hesabından çıkış yapmayı unuttuğunu söyleyerek kendisi için çıkış yapmasını istediğini belirtiyor.

30 cihazın silinmiş bilgilerini farklı hack metotlarıyla geri getirmeye çalışan Siciliano, 15'inde başarıya ulaşmış. Elde ettiği bilgiler arasında banka bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi pek çok önemli bilgi yer alıyor. İşin ilginç tarafı bu cihazların tüm bilgilerinin formatlanarak fabrika ayarlarına döndürülmüş olması.

Farklı işletim sistemlerine sahip bu cihazların test sonucunda Siciliano bazı ayrıntılar fark ettiğini belirtiyor. BlackBerry, iOS ve Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor. Bu açıdan bu işletim sistemleri en yüksek güvenliği sunuyor. Hatta bu konuda en iyisi RIM'in işletim sistemi.

Android ve Windows XP işletim sistemleri ise fabrika ayarlarına dönüş konusunda çok zayıf. Bilgilerin elde edildiği 15 cihaz da bu işletim sistemlerini çalıştırıyor. Siciliano bunların ikinci el satışını, özel bilgilerini satışa çıkarmakla aynı görüyor ve kesinlikle tavsiye etmiyor.

BlackBerry, iOS ve Windows 7 yüklü cihazların ise gerekli işlemleri yapıldıktan sonra ikinci el satışa hazır hale gelebiliyor. 

Daha önce sadece SIM kartı çıkarmakla ikinci el sattığımız cihazımızdaki bilgileri geri alabiliyorduk. Ancak giderek akıllanan cihazlarda sadece SIM kartı almak yeterli olmuyor. Ekosistem içinde kullandığınız email adresinizi kaptırmanız durumunda pek çok hizmete ve özel bilgilerinize kötü niyetli kişilerin erişimine imkan tanımış oluyorsunuz. Bu yüzden akıllı cihazların ikinci el satışında iki kere düşünmekte fayda var.

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BraVe_06 7 yıl en beğenilen
Wipe cache ve dalvik cache yapıyorsun ondan sonra kendi adını bile hatırlamıyor telefon.
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OverClocK1ng 7 yıl
Helldancer
Zaten yükleyeceğim en basit uygulamaların dahi kişisel verilere kadar kullanım izni istemesi can sıkıcı bir durum iken üzerine böyle bir haber Android platformunun kişisel veriler ve özel bilgileri koruma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu nedenle telefonumda mümkün mertebe kişisel olan özel bilgilerimi bulundurmuyorum.

Canım kardeşim. Yorumları oku sonra yargıla istersen. Bir sürü silme metodu var.
Wipe yaparsın sonra 1Gb depolama hafızası varsa cihazın, üzerine 1Gb şarkı falan atarsın olur biter.
Ben de haberi reklam gibi gördüm. Sonuçta McAfee firmasını Intel satın almıştı.
Intel'in Microsoft ile ne kadar yakın olduğunu Wintel yapılandırmasından dolayı herkes iyi bilir. Yanına dikkat çekmesin diye de Blackberry'nin firması Rim'i de eklemişler. Habere de WindowsXP yi de ekleyerek millet XP kullanmasın diye güzel katkıda bulunuyor. Tabi Windows 8 öncesinde sanırım Microsoft biraz daha Windows7 satma peşinde. Zaten "Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor." demesinden de bariz anlaşılıyor...
Intel, bu haberinde Microsoft'u destekliyor ki insanlar Windows kullansınlar. Çünkü kendi ekmeğine yağ sürüyor.
HelldancerZaten yükleyeceğim en basit uygulamaların dahi kişisel verilere kadar kullanım izni istemesi can sıkıcı bir durum iken üzerine böyle ...
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blizzard3 7 yıl
Eger akilli bir cihaz kullaniyorsaniz sonuclarina katlanmak zorundasiniz bu bilginin verilmesi.iyi olmus artik herkes daha dikkatli olur bu durum.pclerde de.mevcut pcye format atsaniz bile butun bilgiler aninda geri geliyor ama cesitli programlar sayesine cozuluyor androitte bole asilabilir bu durun.diye dusunuyorum ama bilgilendirme iyi olmus allah korusun kredi karti bilgileri adamin eline.dusersen nolur
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slayshot 7 yıl
demek ki neymiş iOS tercih ediyormuşuz :)
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kerrar12 7 yıl
Sen wipe data ve wipe cache yap ve doldur hafızayı bakalım, nasıl alacaklar bilgiyi? Öyle saçma şey mi olur, hemen de inanıyor insanlar böyle saçma ve artniyetli haberlere. Androidin rakiplerinin androidi övücü haber yapması da beklenemez zaten. Baktılar bunlar piyasayı süpürüyo bizim ahbaplar ise sinek avlıyor, ne yapalım dostumuzu bu durumdan kurtarabilmek için dostumuzun düşmanına saldıralım, kankaybettirelim. Saf değiliz ve bilinçli tüketiciyiz kardeşim, böyle asparagaz haberlerle kendinizi kandırın. Hangisi daha iyi ise onu kullanırım. Böyle saçma ihtimallerden korkan kullanıcı varsa, teknolojik hiçbir alete yaklaşmasın arkadaşım. Banka kartı, telefon, bilgisayar, simkart vb. gömsün kendini arkadaş, kurtulsun.
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Batuhan Kılıç 7 yıl
pc için low level format
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OverClocK1ng 7 yıl
Helldancer
Zaten yükleyeceğim en basit uygulamaların dahi kişisel verilere kadar kullanım izni istemesi can sıkıcı bir durum iken üzerine böyle bir haber Android platformunun kişisel veriler ve özel bilgileri koruma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu nedenle telefonumda mümkün mertebe kişisel olan özel bilgilerimi bulundurmuyorum.

Canım kardeşim. Yorumları oku sonra yargıla istersen. Bir sürü silme metodu var.
Wipe yaparsın sonra 1Gb depolama hafızası varsa cihazın, üzerine 1Gb şarkı falan atarsın olur biter.
Ben de haberi reklam gibi gördüm. Sonuçta McAfee firmasını Intel satın almıştı.
Intel'in Microsoft ile ne kadar yakın olduğunu Wintel yapılandırmasından dolayı herkes iyi bilir. Yanına dikkat çekmesin diye de Blackberry'nin firması Rim'i de eklemişler. Habere de WindowsXP yi de ekleyerek millet XP kullanmasın diye güzel katkıda bulunuyor. Tabi Windows 8 öncesinde sanırım Microsoft biraz daha Windows7 satma peşinde. Zaten "Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor." demesinden de bariz anlaşılıyor...
Intel, bu haberinde Microsoft'u destekliyor ki insanlar Windows kullansınlar. Çünkü kendi ekmeğine yağ sürüyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Helldancer 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Helldancer
Zaten yükleyeceğim en basit uygulamaların dahi kişisel verilere kadar kullanım izni istemesi can sıkıcı bir durum iken üzerine böyle bir haber Android platformunun kişisel veriler ve özel bilgileri koruma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu nedenle telefonumda mümkün mertebe kişisel olan özel bilgilerimi bulundurmuyorum.

Canım kardeşim. Yorumları oku sonra yargıla istersen. Bir sürü silme metodu var.
Wipe yaparsın sonra 1Gb depolama hafızası varsa cihazın, üzerine 1Gb şarkı falan atarsın olur biter.

Ben de haberi reklam gibi gördüm. Sonuçta McAfee firmasını Intel satın almıştı.
Intel'in Microsoft ile ne kadar yakın olduğunu Wintel yapılandırmasından dolayı herkes iyi bilir. Yanına dikkat çekmesin diye de Blackberry'nin firması Rim'i de eklemişler. Habere de WindowsXP yi de ekleyerek millet XP kullanmasın diye güzel katkıda bulunuyor. Tabi Windows 8 öncesinde sanırım Microsoft biraz daha Windows7 satma peşinde. Zaten "Windows 7 yüklü cihazların fabrika ayarlarına dönüşü sonrasında bilgiler geri getirilemeyecek şekilde siliniyor." demesinden de bariz anlaşılıyor...
Intel, bu haberinde Microsoft'u destekliyor ki insanlar Windows kullansınlar. Çünkü kendi ekmeğine yağ sürüyor.

Ben genel olarak Android'in uygulamalardaki izin isteklerinden dolayı güvensizliğinden yakınıyorum. Arc S kullanıyorum ve her ne kadar özel işlerim ve bilgilerimi telefonumda barındırmasam da, yinede uygulamaları yüklerken temkinli olmaya çalışıyorum.

Bunun yanı sıra silme methodları konusunda evet haklısınız, ancak telefonu fabrika ayarlarına döndürme işlemi temizlik için default olması gerekirken, neden kullanıcıya yan uygulamalar ile telefondaki verileri temizletiyorlar? Android her ne kadar Ios kullanıcılarına nazaran çok daha ilgili ve araştırmacı kullanıcılara hitap etse de ben eminim ki kullanıcılarının %50 si telefonu tamamen temizlemek için fabrika verisine döndürmenin yeterli olacağına inanıyordur.
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umut_baris 7 yıl
reklam kokan hareketler bunlar
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BraVe_06 7 yıl
onbeskarakterli
alibotan
onbeskarakterli
alibotan androidde yeni rom at sonra satisa cikar oldu bitti..
Androidde ROM yüklediğiniz zaman silinip üzerine yazılan yer /system. Kişisel bilgilerin bulunduğu yer ise /data kısmı. Düzeltilmesi için büyük ihtimalle Androidin kişisel bilgileri temizlerken kullandığı metodun yenilenmesi gerekecek. Ya da bu iş için bir uygulama yazılabilir.
yuklerken wipe data ve cache yapiliyor
Yüklenen ROMa göre bazılarında wipe yapıldığı doğru. Ama haberi okursanız wipe işleminin yapıldığı cihazlarda da verilere erişildiğini görürsünüz.

Haberin neresinde yazıyor bu ben göremedim de?
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Sactionex 7 yıl
Madem bilgilerinize ulaşılsın istemiyorsunuz telefonunuza wipe attıktan sonra tüm hafızasını doldurana kadar içine şarkı, alakasız resim falan doldurun kimse ulaşamasın bilgilerinize
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Guest-A2E898DA5 7 yıl
Reklam kokusu aldim ben.. pek inandirici gelmedi acikcasi yapan kisi her cihazda yapar...
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E_Aydin35 7 yıl
Buda Android ve Google için çok büyük bir güvensizlik olur! Bence adam bunu yaparak bir kaç şirkete gönderme yapmış..
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Helldancer 7 yıl
Zaten yükleyeceğim en basit uygulamaların dahi kişisel verilere kadar kullanım izni istemesi can sıkıcı bir durum iken üzerine böyle bir haber Android platformunun kişisel veriler ve özel bilgileri koruma konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bir kere daha gösterdi.

Bu nedenle telefonumda mümkün mertebe kişisel olan özel bilgilerimi bulundurmuyorum.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
BraVe_06
Wipe cache ve dalvik cache yapıyorsun ondan sonra kendi adını bile hatırlamıyor telefon.
:d
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