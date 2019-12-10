Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

    Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yayınladığı rapor,iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koydu.Buna göre okyanusların oksijen seviyesinde %2'lik azalma söz konusu.
    3 gün
    1,3b
    1
    5
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor
    Tam Boyutta Gör

    İklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki yarattığı değişikliklerin sanılandan daha ciddi olduğunu gösteren bir araştırma ve sonuçları geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşıldı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nce (IUCN) yayınlanan rapor, okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış nedeniyle düşen oksijen oranlarına dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir"

    1960 ila 2010 yılları arasında elde edilen verilere göre oluşturulan raporda, oksijen seviyesinde %2’lik bir azalmanın tespit edildiği belirtilmiş. Çok yüksek bir değer gibi görünmese de söz konusu oranın bazı bölgelerdeki karışlığı %40 oranında oksijen kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Kaybın yüksek olduğu yerlerdeki deniz yaşamına ciddi zararları olan değişim neticesinde ise enerji ihtiyacı yüksek olan Atlantik Kılıçbalığı, köpekbalığı ve orkinos gibi canlıların kıyı kesimlere göç ettiği bilgisi paylaşılmış. Söz konusu canlıları buralarda bekleyen tehlike ise ne yazık ki aşırı avlanma olarak karşımıza çıkıyor.

    İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

    Daha az oksijene ihtiyaç duyan denizanası gibi canlıların çoğalmasına ve dolayısıyla ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilecek gelişme neticesinde ayrıca Dünya’nın yerine getirdiği nitrojen ve fosfor dönüşümü gibi temel eylemlerin de sekteye uğrayabileceği belirtilmiş.

    Rapora maalesef karamsar bir atmosferin hâkim olduğu görülüyor. İnsanlığın tedbir alması halinde bile olumsuz sonuçlarını hissedeceğimiz değişim kapsamında eğer hiçbir şey yapılmaz ise 2100 yılına gelindiğinde, okyanusların oksijen oranında %3 ila 4 oranında azalma olacağı ifade ediliyor. IUCN’ya göre ülkeler hemen harekete geçse dahi söz konusu etkiler hissedilecek ancak sonuçlar bahsedildiği kadar ciddi olmayacak.

    İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor
    Tam Boyutta Gör

    Denizlerdeki bu değişimin karaya olan etkilerini görmezden gelmek ise ne yazık ki mümkün görünmüyor. Su altındaki dengelerin değişmesi ile yiyecek stoklarının etkileneceği ve bu durumun da zincirleme etkilere neden olacağı belirtiliyor. Böyle bir senaryoda türler ya yiyecek kaynaklarını kaybedecek ya da yırtıcı hayvan sayısındaki azalma belirli türlerin sürdürülemez oranda çoğalmasının önünü açacak.



    https://www.engadget.com/2019/12/08/climate-change-deprives-oceans-of-oxygen/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TalihsizSerüvenci 1 gün yeni yorumcu
    Herkes eline bir pipet alsın ve denize üfürsün. Oksijende kesin çözüm.
    -Bir karadenizli.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    agent1453 2 gün
    Pahalılığın artmasının sebebi, felaket olunca akıllanıyoruz malesef.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MonitörKertenkelesi 2 gün
    Okyanuslar insanların yaşamından uzak diye temiz kalacağını düşündük ama çöpümüzün oraya gideceğini veya Nükleer başlıklı bombaların deneyimini orada yaparken geriye nasıl bir enkaz bırakacağımızı nedense hiç düşünemedik, çünkü bu günün karı tatlı geliyor, yarını yarın olursa düşünürüz diye. Ama yarının felaketi kapımızı çalmak üzere.





    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 gün
    Deniz canlilarinda bogulma vakalari artacak :/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 2 gün
    simdiden okyanus uzerinde olu bolgeler olusmus durumda. bu olu bolgelerde oksijen seviyesi o kadar dusukki balik yasiyamiyor, ancak basit canlilar var olabiliyor. iklim degistikce bu olu bolgeler dahada genislecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Resident Evil 3 Remake, 3 Nisan 2020’de PS 4, Xbox One ve PC’ye geliyor 2 gün Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin kamuflajlı fotoğrafları devasa böbrek ızgarayı doğruluyor 2 gün 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisinin çıkış tarihi sızdı 2 gün Kaz simülasyonu PS4 ve Xbox One’a geliyor 2 gün RX 5600’ün bellek kapasitesi EEC listesinde ortaya çıktı 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün GÖRÜNTÜLENEN İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor Sonraki Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı 3 gün Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı 3 gün OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim