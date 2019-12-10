İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor

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İklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki yarattığı değişikliklerin sanılandan daha ciddi olduğunu gösteren bir araştırma ve sonuçları geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşıldı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nce (IUCN) yayınlanan rapor, okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış nedeniyle düşen oksijen oranlarına dikkat çekiyor.

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1960 ila 2010 yılları arasında elde edilen verilere göre oluşturulan raporda, oksijen seviyesinde %2’lik bir azalmanın tespit edildiği belirtilmiş. Çok yüksek bir değer gibi görünmese de söz konusu oranın bazı bölgelerdeki karışlığı %40 oranında oksijen kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Kaybın yüksek olduğu yerlerdeki deniz yaşamına ciddi zararları olan değişim neticesinde ise enerji ihtiyacı yüksek olan Atlantik Kılıçbalığı, köpekbalığı ve orkinos gibi canlıların kıyı kesimlere göç ettiği bilgisi paylaşılmış. Söz konusu canlıları buralarda bekleyen tehlike ise ne yazık ki aşırı avlanma olarak karşımıza çıkıyor.

Daha az oksijene ihtiyaç duyan denizanası gibi canlıların çoğalmasına ve dolayısıyla ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilecek gelişme neticesinde ayrıca Dünya’nın yerine getirdiği nitrojen ve fosfor dönüşümü gibi temel eylemlerin de sekteye uğrayabileceği belirtilmiş.

Rapora maalesef karamsar bir atmosferin hâkim olduğu görülüyor. İnsanlığın tedbir alması halinde bile olumsuz sonuçlarını hissedeceğimiz değişim kapsamında eğer hiçbir şey yapılmaz ise 2100 yılına gelindiğinde, okyanusların oksijen oranında %3 ila 4 oranında azalma olacağı ifade ediliyor. IUCN’ya göre ülkeler hemen harekete geçse dahi söz konusu etkiler hissedilecek ancak sonuçlar bahsedildiği kadar ciddi olmayacak.

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Denizlerdeki bu değişimin karaya olan etkilerini görmezden gelmek ise ne yazık ki mümkün görünmüyor. Su altındaki dengelerin değişmesi ile yiyecek stoklarının etkileneceği ve bu durumun da zincirleme etkilere neden olacağı belirtiliyor. Böyle bir senaryoda türler ya yiyecek kaynaklarını kaybedecek ya da yırtıcı hayvan sayısındaki azalma belirli türlerin sürdürülemez oranda çoğalmasının önünü açacak.

https://www.engadget.com/2019/12/08/climate-change-deprives-oceans-of-oxygen/