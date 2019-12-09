Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör

Tesla, duyurulduğu günden itibaren gündemden düşmeyen elektrikli pick up Cybertruck’ın tanıtımında aracın yükleme kapasitesi ve özelliklerini göstermek için Cyberquad adını verdiği elektrikli ATV tipi aracı da sahneye çıkarmıştı. Cybertruck üzerindeyken araçtan aldığı enerjiyle şarj olabilen Cyberquad’ın çıkış tarihi ile ilgili bir detay ise ne yazık ki paylaşılmamıştı.

Ayrıca Bkz. "Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air"

Meraklıları daha fazla bekletmek istemeyen Elon Musk sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve elektrikli ATV’nin ne zaman piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre Cyberquad, Cybertruck ile aynı anda ya da 2021 yılının sonlarına doğru satın alınabilecek.

Araçla ilgili fiyat, performans ve diğer detayların paylaşılmadığı açıklamada ise Musk, bir sürprizin daha kapısını araladı. CEO, yaptığı açıklamada arazide dört tekerlek yerine iki tekerlekle maceralara atılmak isteyenler için bir dirt bike (düşük hacimli motora sahip kros motosikletler) imasında da bulundu.

Tam Boyutta Gör

Dirt bike planları ile ilgili bir detay vermeyen Musk ayrıca, Tesla’nın asla bir elektrikli motosiklet (road bike) üretmeyeceğini ve böyle bir beklenti içinde olanların bu fikri kafalarından silmeleri gerektiğini ifade etmiş. Kendisinin de 17 yaşında bir motosiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü beliren CEO, anlaşılan tehlikeli olduğunu düşündüğü motosiklet işe girmek istemiyor.

Cyberquad ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.engadget.com/2019/12/08/tesla-cyberquad-electric-atv-launches-late-2021/