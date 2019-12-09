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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir

    Tesla, Cybertruck'ın tanıtımında kullandığı elektrikli ATV'si cyberquad için bazı detaylar paylaştı. Buna göre araç, Cybertruck ile aynı tarihte ya da 2021 sonunda piyasada olabilir.
    3 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir
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    Tesla, duyurulduğu günden itibaren gündemden düşmeyen elektrikli pick up Cybertruck’ın tanıtımında aracın yükleme kapasitesi ve özelliklerini göstermek için Cyberquad adını verdiği elektrikli ATV tipi aracı da sahneye çıkarmıştı. Cybertruck üzerindeyken araçtan aldığı enerjiyle şarj olabilen Cyberquad’ın çıkış tarihi ile ilgili bir detay ise ne yazık ki paylaşılmamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air"

    Meraklıları daha fazla bekletmek istemeyen Elon Musk sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve elektrikli ATV’nin ne zaman piyasaya sürülebileceğini açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre Cyberquad, Cybertruck ile aynı anda ya da 2021 yılının sonlarına doğru satın alınabilecek.

    Araçla ilgili fiyat, performans ve diğer detayların paylaşılmadığı açıklamada ise Musk, bir sürprizin daha kapısını araladı. CEO, yaptığı açıklamada arazide dört tekerlek yerine iki tekerlekle maceralara atılmak isteyenler için bir dirt bike (düşük hacimli motora sahip kros motosikletler) imasında da bulundu.

    Dirt bike planları ile ilgili bir detay vermeyen Musk ayrıca, Tesla’nın asla bir elektrikli motosiklet (road bike) üretmeyeceğini ve böyle bir beklenti içinde olanların bu fikri kafalarından silmeleri gerektiğini ifade etmiş. Kendisinin de 17 yaşında bir motosiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü beliren CEO, anlaşılan tehlikeli olduğunu düşündüğü motosiklet işe girmek istemiyor.

    Cyberquad ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://www.engadget.com/2019/12/08/tesla-cyberquad-electric-atv-launches-late-2021/ Yorum Yaz
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    Ussuz 3 gün en beğenilen
    Şu atvyi bizim insanımız yapsa dalga geçerler. Tesla yapınca çeliği bükmek zor...
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    MonitörKertenkelesi 3 gün
    Sanki şu Atv'nin grafik ayarları minimuma düşürülmüş hali.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Yanıtla +3
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    en_x 3 gün
    bu tutmaz camı yok
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    Ussuz 3 gün en beğenilen
    Şu atvyi bizim insanımız yapsa dalga geçerler. Tesla yapınca çeliği bükmek zor...
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Evil.Morty 3 gün Ussuz
    Bu tarz yorumlar çok saçma geliyor. Çünkü yapıldı mı? denendi mi? Gördük mü? Hayır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Kerim5100 3 gün Ussuz
    Bence ATV'de bir sıkıntı yok. Sıkıntı Cybertruck'da
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