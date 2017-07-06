İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak

Günümüzde Tıbbın teknoloji ile desteklenmesi sonucunda gittikçe daha etkili tedavi çözümlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ilaçların geliştirilmesinde de zamandan tasarruf ediliyor.
Bunun son örneği ise bir yapay zeka şirketi olan İsveçli Exscientia ile Londra merkezli dünyanın önde gelen ilaç firması GSK (GlaxoSmithKline) arasında gerçekleşen anlaşma oldu. Anlaşmaya göre GSK, yapay zeka şirketine 43 milyon Pound’a varan ödeme yapacak. Tabi bu rakam şu anda hedeflenen yaklaşık 10 hastalık için ilaç geliştirmede başarılı olunması durumunda firmanın kasasına girecek.
Eğer sistem başarılı olursa hali hazırda insanlar üzerinde test edilmeye hazır ilaçlar üzerinde uygulanmaya başlanacak. Şirketin CEO’su Andrew Hopkins çözümlerinin maliyetleri ve harcanan zamanı dörtte birine indireceğini belirtti.
Harcanan zamandan ve maliyette gelişme
Son olarak her ne kadar faydalı bir teknik de olsa bilim adamlarının konu hakkında şüpheleri yok değil. Bunun sebebi ise yeni yöntemin geleneksel yöntemler kadar başarılı olup olmadığına dair bir kanıtın olmayışı. Yine de çalışmadan büyük bir başarı bekliyorlar.
http://www.dramexchange.com/WeeklyResearch/Post/2/4715.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu insan modeline derler ki ; eğer seni sentezlemeseydik !
çoktan sıradan bir hastalıkla ölür giderdin !
normal bir insandan daha üstünsün !
sonra bu sentetik insanlar çoğalma hakkını isterler
ve sonra ; doğal insanla sentetik insanın büyük savaşı başlar !
İnsan Bankası 2067
Niyazi Koluş
NK YAYINLARI
1967 - 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı...
2050'lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz...
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI
kitapyurdu.com/...
Peki bu kadar insana sizce ne olacak?