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İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak

Yapay zeka gün geçtikçe daha da fazla kullanılır hale geliyor. Bunun son örneği ise ilaç sektörü oldu. Bu sayede ilaç araştırmalarının hız kazanacağı düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde Tıbbın teknoloji ile desteklenmesi sonucunda gittikçe daha etkili tedavi çözümlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ilaçların geliştirilmesinde de zamandan tasarruf ediliyor.

Bunun son örneği ise bir yapay zeka şirketi olan İsveçli Exscientia ile Londra merkezli dünyanın önde gelen ilaç firması GSK (GlaxoSmithKline) arasında gerçekleşen anlaşma oldu. Anlaşmaya göre GSK, yapay zeka şirketine 43 milyon Pound’a varan ödeme yapacak. Tabi bu rakam şu anda hedeflenen yaklaşık 10 hastalık için ilaç geliştirmede başarılı olunması durumunda firmanın kasasına girecek.

Harcanan zamandan ve maliyette gelişme

Eğer sistem başarılı olursa hali hazırda insanlar üzerinde test edilmeye hazır ilaçlar üzerinde uygulanmaya başlanacak. Şirketin CEO’su Andrew Hopkins çözümlerinin maliyetleri ve harcanan zamanı dörtte birine indireceğini belirtti.
İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak
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Son olarak her ne kadar faydalı bir teknik de olsa bilim adamlarının konu hakkında şüpheleri yok değil. Bunun sebebi ise yeni yöntemin geleneksel yöntemler kadar başarılı olup olmadığına dair bir kanıtın olmayışı. Yine de çalışmadan büyük bir başarı bekliyorlar.
http://www.dramexchange.com/WeeklyResearch/Post/2/4715.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
evet yakında sentetik insan modelini de ortaya çıkartırlar !
bu insan modeline derler ki ; eğer seni sentezlemeseydik !
çoktan sıradan bir hastalıkla ölür giderdin !
normal bir insandan daha üstünsün !
sonra bu sentetik insanlar çoğalma hakkını isterler
ve sonra ; doğal insanla sentetik insanın büyük savaşı başlar !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İnsan Bankası 2067
Niyazi Koluş
NK YAYINLARI
1967 - 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı...
2050'lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz...
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI
kitapyurdu.com/...
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DSG1 2 yıl
Peki kötü kişilerin eline geçtiğini düşünün DNA özel virüs bakteri yapıldığını önemli kişileri bu şekilde öldürebilirler zaten ülkemiz dünyada göze batmaya başladı feto rette suikast düzenlerse ne yaparız en son çukulata reklamın hesaplaşma falan demişti zehirleme falan vardı bence bu haberler falanda hepsi bunu işaret ediyor Tanrı Reisimizi bize bağışlasın çok endişeleniyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Bu çok riskli ufak bir hesap hatasıyla insan hayatına mal olabilecek şeylere neden olabilir ?...
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firat_kilic 2 yıl
Tüm insanlığın aklı makineye geçerse birde öğrenme eklenirse herkes aradığı Tanrıyı bulur !!!
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sniper23 2 yıl
Onda yapay zeka, bunda yapay zeka...
Peki bu kadar insana sizce ne olacak?
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