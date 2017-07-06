İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak

Günümüzde Tıbbın teknoloji ile desteklenmesi sonucunda gittikçe daha etkili tedavi çözümlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ilaçların geliştirilmesinde de zamandan tasarruf ediliyor.

Harcanan zamandan ve maliyette gelişme

http://www.dramexchange.com/WeeklyResearch/Post/2/4715.html

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Bunun son örneği ise bir yapay zeka şirketi olaniledünyanın önde gelen ilaç firması(GlaxoSmithKline) arasında gerçekleşen anlaşma oldu. Anlaşmaya göre GSK, yapay zeka şirketinevaran ödeme yapacak. Tabi bu rakam şu anda hedeflenen yaklaşıkiçin ilaç geliştirmede başarılı olunması durumunda firmanın kasasına girecek.Eğer sistem başarılı olursa hali hazırda insanlar üzerinde test edilmeye hazır ilaçlar üzerinde uygulanmaya başlanacak. Şirketinçözümlerininindireceğini belirtti.Son olarak her ne kadar faydalı bir teknik de olsa bilim adamlarının konu hakkında. Bunun sebebi ise yeni yöntemin geleneksel yöntemler kadar başarılı olup olmadığına dair bir kanıtın olmayışı. Yine de çalışmadanbekliyorlar.