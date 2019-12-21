İletişim gizliliğinde devrim yaratacak yeni güvenlik sistemi

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Uluslararası bilim insanları ekibi, gizli verilerin kamuya açık klasik iletişim kanallarında her zamankinden daha güvenli bir şekilde korunmasına izin veren "mükemmel gizlilik" sağlayan tek seferlik, bilgisayarla iletişim kurmayan bir iletişim kullanarak bilgilerin kullanıcıdan kullanıcıya gönderilmesini sağlayan optik yongalar üretti.

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Araştırma ekibinden Profesör Andrea di Falco: "Bu yeni teknik, korsanlar tarafından kesinlikle kırılamaz. Bu, herhangi bir mesafeyle ayrılmış, ışık hızına yakın ultra hızda, ucuz ve elektronikle uyumlu optikte kullanıcılar tarafından değiştirilen iletişimin gizliliğini korumak için kullanılabilir." diyor.

Geleneksel iletişime göre daha az yer kaplıyor

Mevcut standart şifreleme teknikleri bilginin hızlı bir şekilde gönderilmesine izin veriyor ancak gelecekteki bilgisayarlar ve kuantum algoritmaları tarafından kırılabilir. Araştırma ekibi, verileri şifrelemek için yeni yöntemlerinin kırılmaz olduğunu, mevcut iletişim ağlarını kullandığını ve ağlarda geleneksel şifreli iletişimden daha az yer kapladığını söylüyor.

Araştırmacıların söylemlerine göre yeni yöntem, mesajları korumak için klasik fizik yasasını ve özellikle de termodinamiğin ikinci yasasını kullanıyor. Yöntem mükemmel bir gizlilik sağlıyor yani bir bilgisayar korsanı iletişimde yer alan bilgilere asla erişem sağlayamayacak.