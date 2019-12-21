Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü

Teknoloji Editörü
Oppo, A serisinde iki yeni akıllı telefonu tanıttı. Akıllı telefon üreticisi Çin'de Oppo A91 ve Oppo A8'i piyasaya sürdü. Oppo A91, 48MP dörtlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelirken, Oppo A8, 12MP üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor.
Ayrıca Bkz. "Google, Stadia'nın kütüphanesini güçlendirmek için Typhoon Studios'u satın aldı"
Çinli telefon üreticisi Oppo, son olarak A8 modeliyle son zamanlardaki karışık telefon piyasasında adından bahsettirmek ve giriş seviyesinde iddialı bir modelle bulunmak istiyor. Hızlı şarj desteği olmayan Oppo A8'in fiyatı 170 dolar.
Oppo A8 teknik özellikleri
- 6.5 inç IPS LCD ekran
- 720 x 1600 piksel çözünürlük
- MediaTek Helio P35 işlemci
- 4 GB ram
- 128 GB depolama
- 12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lens, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı arka kamera kurulumu
- 8 MP ön kamera
- 4230mAh batarya
Yorum Yaz Paylaş Tweetle