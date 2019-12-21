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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü

    Hızla büyüyen akıllı telefon sektöründe son olarak Oppo, giriş seviye akıllı telefonu olan A8 modelini piyasaya sürdü. Oppo A8, MediaTek Helio P35 chipset ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü
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    Oppo, A serisinde iki yeni akıllı telefonu tanıttı. Akıllı telefon üreticisi Çin'de Oppo A91 ve Oppo A8'i piyasaya sürdü. Oppo A91, 48MP dörtlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelirken, Oppo A8, 12MP üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. 

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    Çinli telefon üreticisi Oppo, son olarak A8 modeliyle son zamanlardaki karışık telefon piyasasında adından bahsettirmek ve giriş seviyesinde iddialı bir modelle bulunmak istiyor. Hızlı şarj desteği olmayan Oppo A8'in fiyatı 170 dolar.

    Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü
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    Oppo A8 teknik özellikleri

    • 6.5 inç IPS LCD ekran
    • 720 x 1600 piksel çözünürlük
    • MediaTek Helio P35 işlemci
    • 4 GB ram
    • 128 GB depolama
    • 12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lens, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı arka kamera kurulumu
    • 8 MP ön kamera
    •  4230mAh batarya


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    DokuzKuyrukluTilki 10 dk.
    Kamera bakımından çuvallayacaktır.
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    intel7mix 1 sa.
    P35 cuvallama mı aldınız naptınız bir bitmedi gitti.
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    WmGMD 1 sa.
    S665 vb olsaydı hoş olabilirdi.
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