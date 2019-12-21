Oppo'nun giriş seviyesi telefonu A8 piyasaya sürüldü

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Oppo, A serisinde iki yeni akıllı telefonu tanıttı. Akıllı telefon üreticisi Çin'de Oppo A91 ve Oppo A8'i piyasaya sürdü. Oppo A91, 48MP dörtlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelirken, Oppo A8, 12MP üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor.

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Çinli telefon üreticisi Oppo, son olarak A8 modeliyle son zamanlardaki karışık telefon piyasasında adından bahsettirmek ve giriş seviyesinde iddialı bir modelle bulunmak istiyor. Hızlı şarj desteği olmayan Oppo A8'in fiyatı 170 dolar.

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Oppo A8 teknik özellikleri

6.5 inç IPS LCD ekran

ekran 720 x 1600 piksel çözünürlük

çözünürlük MediaTek Helio P35 işlemci

işlemci 4 GB ram

ram 128 GB depolama

depolama 12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lens, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı arka kamera kurulumu

ana sensör, lens, algılayıcı arka kamera kurulumu 8 MP ön kamera

ön kamera 4230mAh batarya