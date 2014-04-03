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İlk Adım: Apple Store Zorlu

5 yıl
2,4b
1
121
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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İlk Adım: Apple Store Zorlu
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Türkiye’nin ilk Apple Store, mimari unsurlarıyla Apple’ın bugüne kadarki en özel mağazası olan Apple Store Zorlu’nun açılışına günler kaldı. Cumartesi günü saat 10:00’da kapılarını teknoloji severlere açacak olan mağazayı bugün sizler için dolaşma fırsatı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz.

Mimari

Apple Store Zorlu, mimari unsurlarıyla Apple’ın şu andaki en özel mağazası durumunda. Evet, yanlış okumadınız; en özel mağazası durumunda. Nasıl mı?

Apple’ın camlara olan aşkını bilmeyen yok. New York 5.Caddedeki mağazadan Şangay’daki bir diğer ikonik mağazasına kadar birçok mağazada Apple’ın cama olan ilgisini görebilirsiniz. Ancak ülkemizdeki ilk mağaza, Apple’ın cama olan ilgisinde yeni bir üst sınır belirliyor.

Apple yetkililerinin ifadelerine göre, cam işçiliğinin en fazla olduğu ve camın en fazla kullanıldığı Apple mağazası Apple Store Zorlu. 16 metrelik devasa yekpare cam duvarlar, ilk katın doğal aydınlatması olarak kullanılan kübik cam yapı, mağaza katlarını birbirine bağlayan özel cam merdivenler, alt kat aydınlatmasında kullanılan cam tavan; hepsi bir araya gelince Apple’ın cama olan sevgisinin en fazla hayat bulduğu mağaza Apple Store Zorlu olmuş. Dahası, bu camların birbirine bağlanması, bağlanırken birçok mağazada kullanılan metal bağlantı elemanlarının kullanılmaması da Apple Store Zorlu’daki işçiliğin ne denli yoğun olduğunun en büyük göstergesi durumunda.

Kübik Cam: Tahmin ettiğinizden daha...

Zorlu’nun tam kalbinde yer alan kübik cam yapı, cam işçiliğinin öne çıktığı mimari unsurlardan biri. Beklentilerin aksine mağazanın ana girişi, bir New York 5.Caddedeki mağazadakinin aksine, buradan değil. Hal böyle olunca bu yapı birçok kullanıcıya göre beklentilerin altında kalmış durumda. Bu yorum doğru mu? Belki; ancak mağazayı ziyaret ettikten sonra değişeceğini söyleyebiliriz.

Zorlu Center’da bulunmuş olan okuyucularımız bilirler; AVM’nin alt katları yeterince ferah değil, bu da kısa bir süre sonra alt katlarda dolaşılmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Apple mimarları da bu durumun farkında oldukları için kübik cam yapı ile daha ferah, daha gezilebilir ve uzun vakit geçirilebilir bir mağaza yaratmayı hedeflemiş ve açıkça söylemek gerekirse başarılı da olmuşlar.

Apple Store Zorlu’ya giriş yaptığınız andan itibaren sanki Zorlu’dan farklı bir yere geçmiş gibi ferah ve rahat bir ortama geldiğinizi anlıyorsunuz. Bu farklılığı yaratan da kübik cam yapıdan başka bir şey değil aslında. Kübik cam yapının bulunduğu üst bölgede herhangi bir hareketlilik olmadığı için; kübik cam yapı, hem mağazanın tavanının daha yüksek algılanmasını, hem de güneş ışığının mağaza içerisine yayılmasını sağlıyor. Böylelikle Zorlu Center’ın alt katlarındaki dezavantaj Apple Store’u etkilemediği için ziyaretçilerin saatlerce vakit geçirmekten sıkılmayacakları bir ortam oluşuyor.

Kübik cam yapının tavanında Apple logolu özel bir kaplama yer alıyor. Bu kaplama sayesinde hem Zorlu Center tam kalbinde devasa bir Apple logosu yer alması sağlanırken; hem de kübik cam yapıyı çevreleyen havuzun mağaza içerisinde görülmesi sağlanmış.

Yerleşim ve Gezinti

Mağaza iki kattan oluşuyor. Ana giriş kapısında yer aldığı ilk katta ürünler, alt katta ise daha çok aksesuarlar öne çıkartılmış. Mağazaya adım attığınız an sizleri iPad’ler ve iPhone’lar karşılıyor; katın arka bölümünde ise Mac’ler yer alıyor. Her ürünün yanında özel bölme içerisinde yer alan iPad’ler üzerinde ürünün teknik özelliklerinden fiyatlarına kadar tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Aslında hem üst katta hem de alt katta üst katta daha tüm ürünleri deneyimlemeniz sağlanmış. Alt katta ise hem ailelerin hem de aksesuar deneyimlemek isteyen kullanıcıların vakit geçirebileceği bir kat olmuş.

Gerek ürünler olsun, gerekse de aksesuarlar için olsun herhangi bir ürün deneyimlemek, Apple Store’da saatlerce sürebilir. Türkiye’deki teknoloji marketlerini düşündüğümüzde oldukça farklı geldiğinin farkındayız ancak Apple Store’da benimsenen anlayış bu şekilde. Müşteri kraldır anlayışı hakim Apple Store’a. Hiçbir çalışan gelip sizin ürün deneyimlemenizi bölmüyor, ancak siz istediğinizde gelip yardımcı oluyorlar. Örneğin sorduğunuz soru teknik bir detayla ilgili ise, size direkt cevap vermektense sizi yönlendirerek cevabı sizin bulmanızı sağlıyorlar. Davranışlarıyla ürünlere hakim olmanıza ön ayak oluyorlar.

Kişisel Kurulum, Genius, One to One ve dahası…

Apple Store denildiğinde akla gelen sadece Apple’ın ürün satması değil, aslında müşterilerine sunduğu özel hizmetler. Bu hizmetler sayesinde Apple Store ile olan ilişki, ürün aldıktan sonra artarak devam ediyor. Neler mi bu hizmetler?

Diyelim ki bugüne kadar hem Windows kullandınız, ancak bugün gidip bir Mac aldınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız meraklanmayın. Apple Store içindeki Kişisel Kurulum hizmeti, tam bu noktada sizin yardımınıza koşuyor. Mağazadan ürünü aldığınız an Kişisel Kurulum masalarına gidip, satın aldığınız ürünü kullanabilir duruma gelmeniz için Apple çalışanlarından yardım alabiliyorsunuz. Yardım sadece kurulum ile kısıtlı değil; tüm sorularınızı yöneltebilir, bunlara cevap bulabilirsiniz. Eğer biraz daha detay istiyorsanız, ücretsiz atölyelere katılabilirsiniz.

Genius Bar, Apple ürülerinden herhangi birinde uygulamalı teknik destek almak isteyen kullanıcıların imdadına yetişiyor. Apple tarafından özel olarak eğitilen Genius’lar iPhone’dan iPod’a, Mac’den Final Cut Pro’ya kadar Apple’ın tüm ürünleri konusunda sahip oldukları derin bilgiyi her an sizinle paylaşmaya hazırlar. Eğer sorun tahmin edilenden büyük ise, ürününüz Genius tarafından alınıyor ve genellikle 2 gün içerisinde tarafınıza iade ediliyor.

Mac aldınız ve Final Cut Pro öğrenmek, kendi videolarınızdan eşsiz filmler hazırlamak istiyorsunuz. İşte bu durumda adresiniz Apple Store’daki One to One hizmeti olacak. One to One sayesinde, Kişisel Kurulum’daki hizmetinden çok daha fazlasını almanız mümkün. Kurulum yapılır, sonra tarzınız ve deneyim düzeyiniz Apple çalışanları tarafından tespit edilir; arkasından sizin için özel bir eğitim programı hazırlanır. Bir yıl boyunca sürecek olan bu programdan ile becerileriniz bir üst seviyeye çıkartılır. One to One hizmeti sadece Apple Store ya da Apple Online Store’dan satın alınan Mac’ler için veriliyor. Hizmetin bedeli ise yıllık 199 TL.

Büyük Açılış

Apple Store Zorlu’nun büyük açılışı 5 Nisan günü, saat 10:00’da yapılacak. Her mağaza açılışında olduğu gibi ilk 4500 ziyaretçi, açılışa özel hazırlanan hatıra t-shirt’üne sahip olacaklar. Sürpriz sadece bu mu? Hayır. Apple Store Zorlu’nun ilk ziyaretçilerini, açılışa yakışır özel büyük bir sürpriz daha bekliyor.

Editörün Notu:

Eğer siz de Apple Store Zorlu’nun açılışına katılmayı planlıyorsanız, o gün Forum Donanımhaber üyeleri arasında bir buluşma olacağını da hatırlatalım. Aşağıdaki bağlantıdan bu buluşmayla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz:

DH ZORLU CENTER APPLE STORE BULUŞMASI


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Pastece 5 yıl en beğenilen
vay camına..
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DH Misafiri 5 yıl
Bir kadına aşkını anlatır gibi anlatmış Shady; ne olacak senin bu Apple sevdan, ne yapsak başgöz falan mı etsek seni Apple'dan biriyle :)
1 Yanıt Yanıtla +85
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Blood Money 5 yıl
"Apple Store Video İnceleme" Bekliyoruz
Yanıtla +50
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1 Avatar
The Originals 5 yıl
Gm elite daha iyi
the bomb is the planted
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speedycruiser 5 yıl
Türk firmaları sömürünün allahını yapıyorlar. Vergi kaçırıyorlar çalışanları gerçek maaşından değilde asgari ücretten gösteriyorlar. Kayıt dışı ekonomi ondan bu ülkede almış başını gitmiş. Gelir vergisini kimse ödemiyor. Doktoru avukatı gariban asgari ücretli kadar vergi veriyor ama altında audiyle bmw yle geziyor. Gelir vergisini devlet toplayamadığı içinde dolaylı vergiler yani kdv ye ötv ye yükleniyor. Fakir den devlet vergi alıyor zenginden alacğına. Sömürgeci abd ha. Yabancı firmaralarsa hepsi vergisini tam veriyor, işçisinine insan gibi davranıyor. Fazla mesaisini veriyor. Türk firmalarıysa köpek gibi davranıyor çalışanlarına. Sömürünün allahı Türkler...
2 Yanıt Yanıtla +6
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Vipracing 5 yıl
Öteki konuya atmıştım ama sanırım asıl yeri burası :

Dün gece Zorluya uğradığımda ayak üstü çektim :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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nepasvior 5 yıl
hiç yabancı firmada çalışmamışsınız belli ki, yabancı firmalar adamın canını çıkarıyor, türk firmaları kadar rahat geniş firma bulamazsınız, dünyanın en ünlü denetim şirketinde çalışan arkadaşım evine bile gidemiyor fazla mesai de almıyor sadece maaşları yüksek, vestel de mi çalışmak kolay apple da mı? Steve jobs un çalışanlarına nasıl acımasız davrandığına dair birçok yazı hatta kitaplar çıktı, biz türkler yapımız gereği gevşek davranıyoruz bir kere patron hadi çık git diyor, yabancılarda saat neyse o izin bile alamazsın, ha yabancılara benzeyenler de var, ama sömürünün allahını yabancı şirketler yapıyor vestelin 300 TL ye sattığı tv yi aynı özelli,kle samsung 500-600 e satıyor, bir de ne yedek parça ne servis hizmetleri düzgün, bir samsung tv m vardı en sonunda sinirden kırdım vestel aldım sonra anakartı yandı 1 günde manisadan anakartı geldi değişti ücretsiz üstelik 3 seneye yakın olmuştu alalı
Eğer birileri gelir vergisinden kaçıtıyorsa o devletin suçu, onlardan alacak benden kdv yi az alacak, şimdi samsung tv alınca kaç para devlete gidyor, vestel tv alınca ne kadar gidiyor ona bir bakın isterseniz, yabancı firmalar türkiyede sadece hizmet için ofis açıyor ne üretim var ne araştırma, öyle olmasa sürekli kar transfreri yapmazlar
vergisini kim tam veriyor apple mı samsung mu ve bize mi veriyor kendi devletlerine mi? İthalat vergisini diyorsan dışarıdan 75$ üstü çöp getirsen gümrük vergisi alıyorlar zaten ödeyen de apple değil ithalatçı ve mecbur ödemeye
Pfizer ilaç firmasının zamanında SSK yı nasıl dolandırdığını duymayan yoktur herhalde, sadece bir örnek, size göre yabancılar süper biz berbatız öyle mi?

@Umutcan
hocam hiç kullanmayalım demiyorum, hatta apple da kullanabilirsiniz, ama apple ı veya bir amerikan firmasını yüceltmenin anlamı yok, büyütmenin yok bizi onore etti demenin manası yok, bugün TC apple ın ürünlerine sanayi bakanlığı onay vermese apple çöp sokamaz ülkeden içeri bi kanuna hatta genelgeye bakar, apple a bu pazarı açarak onore eden biziz ben bunu diyorum, zaten android i patent ödemeyen çin firmalarından almak en iyisi ben mesela google play kullanmıyorum google ın araması dahil hiçbir servisini kullanmıyorum uygulamaları bile apk bulup kuruyorum ama apple da bunlar yok ve mesela LG aldığınızda paranın önemli kısmı koreye gidiyor apple alınca hepsi abd ye gidiyor neredeyse, kore terörist devlet değil kuzey koreye rağmen savaşta değil, hiçkimsenin iç politikasına karışmaz, israile destek vermez özel olarak, hiçbir ülkeyi işgal etmemiştir
bunlar varken ne kadar kurtulursak amerikan ürünlerinden o kadar iyidir, birşeyi üreten asyalı koreli varken neden amerikalısını alalım diyorum, hadi aldık hoşumuza gitti bari reklamını yapmayın adamlar gittikçe büyüyor abd nin apple dan aldığı vergi LG den Samsung dan koreye gitse daha iyi değil mi

yoksa apple kötü marka diyen yok cihazları da iyi, ama alt tarafı bir mağza adamlar mağaza açmıyor hiçbir yere sonra açınca da lütfetmiş oluyorlar istanbul adını kullanıp da reklam yapıyorlar üstelik
Türkiyenin apple üzerinden yapacağı bilinirlik ve reklamın 1000 katını şampiyonlar ligine katılan takımlarımız yapıyor tek başına zaten, ki bizim reklama da ihtiyacımız yok, tarih okuyan herkes türkiyeyi istanbulu önemini bilir zaten

@cntrl
Senin adam yerine konmak için apple a ihtiyacın varsa vay haline, apple dünyada yokken biz onu kuranların babalarını dedelerini viyana kapılarında kovalıyorduk, apple kim arkadaş, ne farkı var vestelden mesela amerikan olmasından başka, ticari başarısı onu bizden üstün yapmaz, kimse hele ki bir amerikan firması bir ülkeyi bir şehri
onore edemez, ancak tam tersi olur

Not: ipad air im var ve çok memnunum ama her gördüğümde aklıma ıraklı çocuklar geliyor ve pişman oluyorum aldığım için kullanmıyorum çok fazla bu yüzden
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nepasvior 5 yıl
hiç yabancı firmada çalışmamışsınız belli ki, yabancı firmalar adamın canını çıkarıyor, türk firmaları kadar rahat geniş firma bulamazsınız, dünyanın en ünlü denetim şirketinde çalışan arkadaşım evine bile gidemiyor fazla mesai de almıyor sadece maaşları yüksek, vestel de mi çalışmak kolay apple da mı? Steve jobs un çalışanlarına nasıl acımasız davrandığına dair birçok yazı hatta kitaplar çıktı, biz türkler yapımız gereği gevşek davranıyoruz bir kere patron hadi çık git diyor, yabancılarda saat neyse o izin bile alamazsın, ha yabancılara benzeyenler de var, ama sömürünün allahını yabancı şirketler yapıyor vestelin 300 TL ye sattığı tv yi aynı özelli,kle samsung 500-600 e satıyor, bir de ne yedek parça ne servis hizmetleri düzgün, bir samsung tv m vardı en sonunda sinirden kırdım vestel aldım sonra anakartı yandı 1 günde manisadan anakartı geldi değişti ücretsiz üstelik 3 seneye yakın olmuştu alalı
Eğer birileri gelir vergisinden kaçıtıyorsa o devletin suçu, onlardan alacak benden kdv yi az alacak, şimdi samsung tv alınca kaç para devlete gidyor, vestel tv alınca ne kadar gidiyor ona bir bakın isterseniz, yabancı firmalar türkiyede sadece hizmet için ofis açıyor ne üretim var ne araştırma, öyle olmasa sürekli kar transfreri yapmazlar
vergisini kim tam veriyor apple mı samsung mu ve bize mi veriyor kendi devletlerine mi? İthalat vergisini diyorsan dışarıdan 75$ üstü çöp getirsen gümrük vergisi alıyorlar zaten ödeyen de apple değil ithalatçı ve mecbur ödemeye
Pfizer ilaç firmasının zamanında SSK yı nasıl dolandırdığını duymayan yoktur herhalde, sadece bir örnek, size göre yabancılar süper biz berbatız öyle mi?

@Umutcan
hocam hiç kullanmayalım demiyorum, hatta apple da kullanabilirsiniz, ama apple ı veya bir amerikan firmasını yüceltmenin anlamı yok, büyütmenin yok bizi onore etti demenin manası yok, bugün TC apple ın ürünlerine sanayi bakanlığı onay vermese apple çöp sokamaz ülkeden içeri bi kanuna hatta genelgeye bakar, apple a bu pazarı açarak onore eden biziz ben bunu diyorum, zaten android i patent ödemeyen çin firmalarından almak en iyisi ben mesela google play kullanmıyorum google ın araması dahil hiçbir servisini kullanmıyorum uygulamaları bile apk bulup kuruyorum ama apple da bunlar yok ve mesela LG aldığınızda paranın önemli kısmı koreye gidiyor apple alınca hepsi abd ye gidiyor neredeyse, kore terörist devlet değil kuzey koreye rağmen savaşta değil, hiçkimsenin iç politikasına karışmaz, israile destek vermez özel olarak, hiçbir ülkeyi işgal etmemiştir
bunlar varken ne kadar kurtulursak amerikan ürünlerinden o kadar iyidir, birşeyi üreten asyalı koreli varken neden amerikalısını alalım diyorum, hadi aldık hoşumuza gitti bari reklamını yapmayın adamlar gittikçe büyüyor abd nin apple dan aldığı vergi LG den Samsung dan koreye gitse daha iyi değil mi

yoksa apple kötü marka diyen yok cihazları da iyi, ama alt tarafı bir mağza adamlar mağaza açmıyor hiçbir yere sonra açınca da lütfetmiş oluyorlar istanbul adını kullanıp da reklam yapıyorlar üstelik
Türkiyenin apple üzerinden yapacağı bilinirlik ve reklamın 1000 katını şampiyonlar ligine katılan takımlarımız yapıyor tek başına zaten, ki bizim reklama da ihtiyacımız yok, tarih okuyan herkes türkiyeyi istanbulu önemini bilir zaten

@cntrl
Senin adam yerine konmak için apple a ihtiyacın varsa vay haline, apple dünyada yokken biz onu kuranların babalarını dedelerini viyana kapılarında kovalıyorduk, apple kim arkadaş, ne farkı var vestelden mesela amerikan olmasından başka, ticari başarısı onu bizden üstün yapmaz, kimse hele ki bir amerikan firması bir ülkeyi bir şehri
onore edemez, ancak tam tersi olur

Not: ipad air im var ve çok memnunum ama her gördüğümde aklıma ıraklı çocuklar geliyor ve pişman oluyorum aldığım için kullanmıyorum çok fazla bu yüzden
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Witcher3 5 yıl
Kim ne derse desin gm elite
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halilibo44 5 yıl
Arkadaşlar bugün gittim. Çok şaşırtıcı bir mimari yok. Personel güler yüzlü, ilgili. Garantiye götürdüğünüz ürünler için randevu almanız gerek. Ayrıca yurtdışından aldığım garantisi devam eden cihaza destek vermediler. Daha destek altyapısını oluşturmadan mağaza açılmış. Cihaz Amerika'dan alınmış biz destek veremiyoruz falan noyu arayın gibi saçma bir gerekçe sundular.
Ürün fiyatlarıda uygun falan değil !
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nepasvior 5 yıl
Apple a ödediğiniz her kuruşun amerikan hazinesine vergi olarak katkı sağlayacağını, bunun da ortadoğuda filistinde suriye de ırakta afganistanda mısırda libyada insanlara kan gözyaşı bomba olarak geri döneceğini unutmayınız, elinizde iphone la israili abd yi protesto edemezsiniz, abd değil başka ülkelerin markalarına yönelin, apple en iyisi bile olsa amerikan emperyalizminin finansörü amerikan kapitalizmidir unutmayın!
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Umutcan 5 yıl nepasvior
nepasvior

Apple a ödediğiniz her kuruşun amerikan hazinesine vergi olarak katkı sağlayacağını, bunun da ortadoğuda filistinde suriye de ırakta afganistanda mısırda libyada insanlara kan gözyaşı bomba olarak geri döneceğini unutmayınız, elinizde iphone la israili abd yi protesto edemezsiniz, abd değil başka ülkelerin markalarına yönelin, apple en iyisi bile olsa amerikan emperyalizminin finansörü amerikan kapitalizmidir unutmayın!

Protesto etmek istemiyorum ki zaten. Araplar da çalışsaydı teknolojilerini geliştirseydi, süpergüç haline gelseydi. Abd'nin biryeri yer miydi o zaman petrollerini sömürmeye ?
Kendi silah teknolojileri olan Kuzey kore'ye, Çin'e, Rusya'ya bunları yapmaya cesareti var mı? Arapların tembelliği için ben ağlayacak değilim... Ellerinde yıllardır para, imkan ve petrol var. Çalışsalardı...
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye' nin kanını emen ABD şirketine, bu hayranlık nereden geliyor, anlamış değilim.
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eyoruk 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Türkiye' nin kanını emen ABD şirketine, bu hayranlık nereden geliyor, anlamış değilim.

Nasıl kan emiyor ben anlamış değilim ?
Para veriyoruz ,para alıyorlar diye kan mı emmiş oluyor adamlar ?
Aksine ! Paramızın karşılığını tamamen alıyoruz.Hizmet olarak,müşteri servisi olarak vss..

Dahası da araştırdığım kadarı ile mağazalarında onlarca saat dolansan bile cihazları kurcalasan bile kimsenin şştt kurcalama dememesi ya da öyle bakmaması !
Tknosa vss yerlerde teşhir bilgisayarlarda şifre vardır adam gibi incelemeymzsin.İncelesen dahi 3-4 dk sonra görevli yanına geliyor bile !
Ama apple store da mail gir bak falan kimse gık demiyor bile ! Ayrıca ödemeleri anında almaları da büyük kolaylık.

Pahalı mı ? Bilgisayarlar hayır değil ! Ama telefonlar evet.Fakat bunun da nedeni Apple dğeil ! vergiler.Bu vergiler yüzünden apple pahalı algısı oluşuyor.
Ama bilgisayara da bir şy olduğu zaman cebiniz hakikaten yanıyor. Bu ayrı bir konu.
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Yengec1907 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Türkiye' nin kanını emen ABD şirketine, bu hayranlık nereden geliyor, anlamış değilim.

Suan bunu yazarken kullandigin bilgisayar isletim sistemi hatta ve hatta internet bile abd ye katki sagliyorken neyin tiribindesin arkadasim sen
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El_domingo 5 yıl
Onemli olan apple turkiyeye gelmesi ve ONLINE magzasını acmasıydıkı 4-5 aydır bu var...Acıkcası apple store heleki 424. apple store beni cok heycanladırmadı..milletin bu heycanınıda anlamakta zorlanıyorum...apple store acıldı iyimi, iyi..ama bu magzadan turkiyede yapamayacagınız bulamayacagınız neyi bulmayı umut ediyoruz.?uygun fiyatmı?apple da turkiyede bi satıs agı kurmus durumda yani kendi magzasında ekstra indirimler yaparak bu agı baltalamaz.. cihazları yakında gormekmi? zaten teknoloji magzalarında herseyi gorup kurcalayabiliyoruz.teknik bilgimi?istanbul sartalarında ulasım zaten sıkıntılı gidip magzada birsey sormaktansa internet sagolsun..eğitimmi?bunun için magzaya ihtiyacı yoktu zaten..
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CiGaHaGi 5 yıl
Bildiğin Pupa nın Kubik camlısı.(Bu kubik herneyse işte)
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Tasarım olarak çok beğendim göz alıcı ve aynı zamanda sade. Nasıl bunu becerebiliyorlar anlamak zor.
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neakar 5 yıl
bi kampanya var mi ? giden orada olan arkadaslardan guncel bilgi gelir mi :) macbook pro alicam varsa bi kampanya gidip alim :)
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