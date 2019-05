İlk Adım: Apple Store Zorlu

Türkiye’nin ilk Apple Store, mimari unsurlarıyla Apple’ın bugüne kadarki en özel mağazası olan Apple Store Zorlu’nun açılışına günler kaldı. Cumartesi günü saat 10:00’da kapılarını teknoloji severlere açacak olan mağazayı bugün sizler için dolaşma fırsatı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz.

Mimari

Apple Store Zorlu, mimari unsurlarıyla Apple’ın şu andaki en özel mağazası durumunda. Evet, yanlış okumadınız; en özel mağazası durumunda. Nasıl mı?

Apple’ın camlara olan aşkını bilmeyen yok. New York 5.Caddedeki mağazadan Şangay’daki bir diğer ikonik mağazasına kadar birçok mağazada Apple’ın cama olan ilgisini görebilirsiniz. Ancak ülkemizdeki ilk mağaza, Apple’ın cama olan ilgisinde yeni bir üst sınır belirliyor.

Apple yetkililerinin ifadelerine göre, cam işçiliğinin en fazla olduğu ve camın en fazla kullanıldığı Apple mağazası Apple Store Zorlu. 16 metrelik devasa yekpare cam duvarlar, ilk katın doğal aydınlatması olarak kullanılan kübik cam yapı, mağaza katlarını birbirine bağlayan özel cam merdivenler, alt kat aydınlatmasında kullanılan cam tavan; hepsi bir araya gelince Apple’ın cama olan sevgisinin en fazla hayat bulduğu mağaza Apple Store Zorlu olmuş. Dahası, bu camların birbirine bağlanması, bağlanırken birçok mağazada kullanılan metal bağlantı elemanlarının kullanılmaması da Apple Store Zorlu’daki işçiliğin ne denli yoğun olduğunun en büyük göstergesi durumunda.

Kübik Cam: Tahmin ettiğinizden daha...

Zorlu’nun tam kalbinde yer alan kübik cam yapı, cam işçiliğinin öne çıktığı mimari unsurlardan biri. Beklentilerin aksine mağazanın ana girişi, bir New York 5.Caddedeki mağazadakinin aksine, buradan değil. Hal böyle olunca bu yapı birçok kullanıcıya göre beklentilerin altında kalmış durumda. Bu yorum doğru mu? Belki; ancak mağazayı ziyaret ettikten sonra değişeceğini söyleyebiliriz.

Zorlu Center’da bulunmuş olan okuyucularımız bilirler; AVM’nin alt katları yeterince ferah değil, bu da kısa bir süre sonra alt katlarda dolaşılmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Apple mimarları da bu durumun farkında oldukları için kübik cam yapı ile daha ferah, daha gezilebilir ve uzun vakit geçirilebilir bir mağaza yaratmayı hedeflemiş ve açıkça söylemek gerekirse başarılı da olmuşlar.

Apple Store Zorlu’ya giriş yaptığınız andan itibaren sanki Zorlu’dan farklı bir yere geçmiş gibi ferah ve rahat bir ortama geldiğinizi anlıyorsunuz. Bu farklılığı yaratan da kübik cam yapıdan başka bir şey değil aslında. Kübik cam yapının bulunduğu üst bölgede herhangi bir hareketlilik olmadığı için; kübik cam yapı, hem mağazanın tavanının daha yüksek algılanmasını, hem de güneş ışığının mağaza içerisine yayılmasını sağlıyor. Böylelikle Zorlu Center’ın alt katlarındaki dezavantaj Apple Store’u etkilemediği için ziyaretçilerin saatlerce vakit geçirmekten sıkılmayacakları bir ortam oluşuyor.

Kübik cam yapının tavanında Apple logolu özel bir kaplama yer alıyor. Bu kaplama sayesinde hem Zorlu Center tam kalbinde devasa bir Apple logosu yer alması sağlanırken; hem de kübik cam yapıyı çevreleyen havuzun mağaza içerisinde görülmesi sağlanmış.

Yerleşim ve Gezinti

Mağaza iki kattan oluşuyor. Ana giriş kapısında yer aldığı ilk katta ürünler, alt katta ise daha çok aksesuarlar öne çıkartılmış. Mağazaya adım attığınız an sizleri iPad’ler ve iPhone’lar karşılıyor; katın arka bölümünde ise Mac’ler yer alıyor. Her ürünün yanında özel bölme içerisinde yer alan iPad’ler üzerinde ürünün teknik özelliklerinden fiyatlarına kadar tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Aslında hem üst katta hem de alt katta üst katta daha tüm ürünleri deneyimlemeniz sağlanmış. Alt katta ise hem ailelerin hem de aksesuar deneyimlemek isteyen kullanıcıların vakit geçirebileceği bir kat olmuş.

Gerek ürünler olsun, gerekse de aksesuarlar için olsun herhangi bir ürün deneyimlemek, Apple Store’da saatlerce sürebilir. Türkiye’deki teknoloji marketlerini düşündüğümüzde oldukça farklı geldiğinin farkındayız ancak Apple Store’da benimsenen anlayış bu şekilde. Müşteri kraldır anlayışı hakim Apple Store’a. Hiçbir çalışan gelip sizin ürün deneyimlemenizi bölmüyor, ancak siz istediğinizde gelip yardımcı oluyorlar. Örneğin sorduğunuz soru teknik bir detayla ilgili ise, size direkt cevap vermektense sizi yönlendirerek cevabı sizin bulmanızı sağlıyorlar. Davranışlarıyla ürünlere hakim olmanıza ön ayak oluyorlar.

Kişisel Kurulum, Genius, One to One ve dahası…

Apple Store denildiğinde akla gelen sadece Apple’ın ürün satması değil, aslında müşterilerine sunduğu özel hizmetler. Bu hizmetler sayesinde Apple Store ile olan ilişki, ürün aldıktan sonra artarak devam ediyor. Neler mi bu hizmetler?

Diyelim ki bugüne kadar hem Windows kullandınız, ancak bugün gidip bir Mac aldınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız meraklanmayın. Apple Store içindeki Kişisel Kurulum hizmeti, tam bu noktada sizin yardımınıza koşuyor. Mağazadan ürünü aldığınız an Kişisel Kurulum masalarına gidip, satın aldığınız ürünü kullanabilir duruma gelmeniz için Apple çalışanlarından yardım alabiliyorsunuz. Yardım sadece kurulum ile kısıtlı değil; tüm sorularınızı yöneltebilir, bunlara cevap bulabilirsiniz. Eğer biraz daha detay istiyorsanız, ücretsiz atölyelere katılabilirsiniz.

Genius Bar, Apple ürülerinden herhangi birinde uygulamalı teknik destek almak isteyen kullanıcıların imdadına yetişiyor. Apple tarafından özel olarak eğitilen Genius’lar iPhone’dan iPod’a, Mac’den Final Cut Pro’ya kadar Apple’ın tüm ürünleri konusunda sahip oldukları derin bilgiyi her an sizinle paylaşmaya hazırlar. Eğer sorun tahmin edilenden büyük ise, ürününüz Genius tarafından alınıyor ve genellikle 2 gün içerisinde tarafınıza iade ediliyor.

Mac aldınız ve Final Cut Pro öğrenmek, kendi videolarınızdan eşsiz filmler hazırlamak istiyorsunuz. İşte bu durumda adresiniz Apple Store’daki One to One hizmeti olacak. One to One sayesinde, Kişisel Kurulum’daki hizmetinden çok daha fazlasını almanız mümkün. Kurulum yapılır, sonra tarzınız ve deneyim düzeyiniz Apple çalışanları tarafından tespit edilir; arkasından sizin için özel bir eğitim programı hazırlanır. Bir yıl boyunca sürecek olan bu programdan ile becerileriniz bir üst seviyeye çıkartılır. One to One hizmeti sadece Apple Store ya da Apple Online Store’dan satın alınan Mac’ler için veriliyor. Hizmetin bedeli ise yıllık 199 TL.

Büyük Açılış

Apple Store Zorlu’nun büyük açılışı 5 Nisan günü, saat 10:00’da yapılacak. Her mağaza açılışında olduğu gibi ilk 4500 ziyaretçi, açılışa özel hazırlanan hatıra t-shirt’üne sahip olacaklar. Sürpriz sadece bu mu? Hayır. Apple Store Zorlu’nun ilk ziyaretçilerini, açılışa yakışır özel büyük bir sürpriz daha bekliyor.

Editörün Notu:

Eğer siz de Apple Store Zorlu’nun açılışına katılmayı planlıyorsanız, o gün Forum Donanımhaber üyeleri arasında bir buluşma olacağını da hatırlatalım. Aşağıdaki bağlantıdan bu buluşmayla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz:

DH ZORLU CENTER APPLE STORE BULUŞMASI