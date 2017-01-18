İlk Android Wear 2.0 saatleri ortaya çıktı

Google’ın Android Wear 2.0 işletim sistemi için yeni akıllı saatler üzerinde çalıştığı ve Nexus tarzında bir program altında bunları satışa sunacağı uzun süredir gündemde. Hatta bununla ilgili bazı görseller de internete sızdırılmıştı. Google’ın yeni saatleri yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Gelen bilgilere göre Google yeni akıllı saatleri için LG ile işbirliğine gidiyor ancak herhangi bir isim değişikliği söz konusu değil. Yeni akıllı saatlerde LG Watch Sport ve LG Watch Style isimlerini göreceğiz.

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Android Wear 2.0 sürümü için 9 Şubat tarihinde Google’ın bir tanıtım yapması bekleniyor. Bu tanıtımda iki akıllı saat de resmiyete kavuşacak. Ardından kısa süre içerisinde ABD pazarında satışa çıkması bekleniyor.

Global tanıtım ise MWC 2017 fuarında yapılacak. Fuarda LG’nin saatler için özel bir stand hazırladığı da bilgiler arasında. Fuar ile birlikte akıllı saatlerin dünya yolculuğu da başlamış olacak. Saatlerin özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

LG Watch Sport

Nispeten kalın olan Watch Sport modelinde 1.38 inçlik 480x480 piksel çözünürlüğünde OLED ekran yer alıyor. 768MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi barındıran modelin bataryası da 430mAh kapasiteli. WiFi, Bluetooth, NFC ve GPS yongalarının yanında LTE desteği de mevcut.

Modelin öne çıkan özelliği çağrı kabul edebilmesi. Bunu da kullanıcısının akıllı telefonundaki telefon numarasını kullanarak yapıyor. IP68 ile suya dayanıklı olan ve nabız ölçer sensör barındıran model 14.2mm kalınlık değerine sahip.

LG Watch Style

Daha ince olan bu saatin kasa kalınlığı 10.8mm civarında. 1.2 inçlik 360x360 piksel çözünürlüğünde OLED ekran barındıran modelin RAM kapasitesi 512MB. Yine batarya da 240mAh kapasitesine gerilemiş. LTE desteği hariç diğer tüm bağlantılar mevcut.

Her iki akıllı saatin de yan tarafında dijital bir kurma tekerleği bulunuyor. Menü kontrolleri hem buradan hem de dokunmatik ekrandan sağlanıyor. Ekran el yazısını da tanıyabiliyor. Akıllı saat IP67 sertifikası ile korunuyor.

Android 2.0 Wear Yenilikleri

Yeniliklerin ilki saat temalarına geliyor. Daha önce saat temaları kısıtlı bilgi gösterimi yapıyordu ve bu bakımdan kullanıcılar istedikleri tercihi bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise saat temasına herhangi bir uygulamadan bildirim eklemek mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri saat temasını kullanma imkanı bulacak.

Diğer yenilik ise el yazısı tanıma özelliği. Minik ekranları üzerinde akıllı saatlerde yazı yazmak oldukça zor. Bu bakımdan ekranın tamamını kullanabilmek önem taşıyor. El yazısı ile kullanıcılar artık daha büyük hareket alanı ve yazma rahatlığı elde edecek. Mesajlara ve maillere de saatlerinden daha hızlı cevap yazabilecek.

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Bunun yanında Allo uygulamasından hatırlayacağımız akıllı cevap özelliği de güncellemede yerini almış. Kullanıcılar, yazı yazmaya gerek kalmadan seçenekleri değerlendirip mesajlara cevap yazabilecek. Fitness takibi tarafında da saatiniz artık koçunuz oluyor. Yapılan aktiviteyi otomatik olarak algılayan sistem, ilgili fitness uygulamasını devreye sokuyor ve takip etmeye başlıyor. Depolanan veriler daha sonra uygulama ile senkronize edilebiliyor.

Son olarak saati daha fazla bağımsız kılacak bir yenilik geliyor. Android Wear 2.0 destekli uygulamalar, telefondan bağımsız olarak kurulabilecek ve çalışabilecek. WiFi ve 4G desteği sayesinde, aynı akıllı telefon gibi uygulamalar çalışacak ve senkronize olacak. Ayrıca Spotify artık doğrudan saat teması üzerinden başlatılabiliyor.