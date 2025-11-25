Google Aluminium OS sızdırıldı: Windows'a rakip geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın uzun süredir kulislerde konuşulan yeni masaüstü işletim sistemi nihayet doğrulandı. "Aluminium OS" kod adıyla anılan proje, Qualcomm ile birlikte geliştiriliyor ve Android temelli bir masaüstü deneyimi sunacak. Bu sayede Windows'un yıllardır zorlandığı düşük güç tüketimi, taşınabilirlik ve pil verimliliği gibi alanlarda rekabetçi bir alternatif sunabilir.

Windows'a rakip olacak

Sızan bilgilere göre Aluminium OS; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü modeller, 2-in-1 formundaki hibrit cihazlar ve tabletlerde çalışacak şekilde tasarlanıyor. ChromeOS tarafı ise şimdilik en büyük soru işareti. Çünkü yeni sızıntılar, mevcut pek çok Chromebook modelinin Aluminium OS'a güncellenebileceğine işaret ediyor.

Buna karşılık ChromeOS deneyimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için bir geçiş opsiyonunun da masada olduğunu söyleyelim. Aluminium OS'a dönersek, merkezinde yapay zeka yer alıyor. Google, Gemini'yi işletim sistemine çekirdek seviyesinde entegre ederek, Microsoft'un Copilot odaklı Windows yaklaşımına doğrudan yanıt vermeyi amaçlıyor.

Bu sayede kullanıcılar, masaüstünde doğal Android uygulamalarını uyumluluk katmanlarına ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek. Henüz final bir isim bulunmuyor ve "Aluminium OS" tamamen dahili bir kod adı durumunda. Ancak planlanan takvime bakıldığında, Google'ın işletim sistemini 2026'daki I/O etkinliğinde tanıtması ve aynı yıl içinde ilk cihazların piyasaya çıkması bekleniyor.

Valve, çalışan başına kazançta devleri geride bırakıyor 19 sa. önce eklendi

Eğer süreç beklendiği gibi ilerlerse, 2026 yılı Android tabanlı dizüstü bilgisayarların gerçekten ciddiye alınacağı ilk dönem olabilir. Şimdilik proje resmileşmiş değil ancak artık bir söylenti olmaktan da çıkmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: