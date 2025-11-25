Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Aluminium OS sızdırıldı: Windows'a rakip geliyor

    Google'ın Android tabanlı masaüstü işletim sistemi sızdırıldı. Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Aluminium OS, 2026'da ilk akıllı cihazlara güç verecek. İşte detaylar...

    Google Aluminium OS sızdırıldı: Windows'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın uzun süredir kulislerde konuşulan yeni masaüstü işletim sistemi nihayet doğrulandı. "Aluminium OS" kod adıyla anılan proje, Qualcomm ile birlikte geliştiriliyor ve Android temelli bir masaüstü deneyimi sunacak. Bu sayede Windows'un yıllardır zorlandığı düşük güç tüketimi, taşınabilirlik ve pil verimliliği gibi alanlarda rekabetçi bir alternatif sunabilir.

    Windows'a rakip olacak

    Sızan bilgilere göre Aluminium OS; masaüstü bilgisayarlar, dizüstü modeller, 2-in-1 formundaki hibrit cihazlar ve tabletlerde çalışacak şekilde tasarlanıyor. ChromeOS tarafı ise şimdilik en büyük soru işareti. Çünkü yeni sızıntılar, mevcut pek çok Chromebook modelinin Aluminium OS'a güncellenebileceğine işaret ediyor.

    Buna karşılık ChromeOS deneyimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için bir geçiş opsiyonunun da masada olduğunu söyleyelim. Aluminium OS'a dönersek, merkezinde yapay zeka yer alıyor. Google, Gemini'yi işletim sistemine çekirdek seviyesinde entegre ederek, Microsoft'un Copilot odaklı Windows yaklaşımına doğrudan yanıt vermeyi amaçlıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, masaüstünde doğal Android uygulamalarını uyumluluk katmanlarına ihtiyaç duymadan çalıştırabilecek. Henüz final bir isim bulunmuyor ve "Aluminium OS" tamamen dahili bir kod adı durumunda. Ancak planlanan takvime bakıldığında, Google'ın işletim sistemini 2026'daki I/O etkinliğinde tanıtması ve aynı yıl içinde ilk cihazların piyasaya çıkması bekleniyor.

    Eğer süreç beklendiği gibi ilerlerse, 2026 yılı Android tabanlı dizüstü bilgisayarların gerçekten ciddiye alınacağı ilk dönem olabilir. Şimdilik proje resmileşmiş değil ancak artık bir söylenti olmaktan da çıkmış durumda. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Surface Area +57 CyberDiamond +35 CWaRRioR +35 Storm Raider +24 smart1978 +16 EvMüdüresiii +15 mert1907 +14 Tek Yol Erken Seçim +13 TheCraxy +12 rakanishu +11
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    42 Kişi Okuyor (2 Üye, 40 Misafir) 10 Masaüstü 32 Mobil
    monofashe, Nuhkose okuyor
    M
    N
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1212 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, Android ve
    3 etiket daha Aluminium OS Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumandadan cam açma kapama sorunu arı sokmasına idrar iyi gelir mi carbon clean yaptırma fiyatı yetim aylığı anneye devri nasıl olur rapçi isim önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum