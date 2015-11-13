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İlk büyük Windows 10 güncellemesi dağıtıma hazır

Her işletim sisteminde olduğu gibi Windows 10 için de en büyük güncellemenin vakti geldi çattı. Pek çok yenilik getiren Kasım Güncellemesi dağıtıma çıkıyor.
3 yıl
17,2b
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26
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk büyük Windows 10 güncellemesi dağıtıma hazır



29 Temmuz itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen Windows 10 işletim sistemi bugüne kadar irili ufaklı güncellemelerle eksik yanlarını kapatmaya çalışıyor ve Windows Insider programı ile geri dönüşler almaya devam ediyor. Şimdi ise platformun en büyük güncellemesi yola çıkmaya hazırlanıyor. 

Kasım Güncellemesi olarak adlandırılan büyük paket için zaten bu sıralarda dağıtılacağına dair bilgiler mevcuttu. Gelecek yıl ise Redstone adıyla bilinen iki büyük güncelleme daha olacak. Bunların ilki bahar aylarında, ikincisi ise sonbahar aylarında kullanıma sunulacak. 

Microsoft, yeni güncelleme ile Windows 10'un büyük kuruluşlara güvenle tavsiye edilebilecek olgunluğa ulaştığını belirtiyor. Hem görünüm olarak hem de sistem seviyesindeki iyileştirmeler Microsoft'ta böyle bir his uyandırmış. Microsoft'un verdiği bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi, açılış gibi gündelik işlemlerde Windows 7'ye oranla yüzde 30 daha hızlı olabiliyor. 

Güncellemede Cortana öne çıkıyor zira Japonya, Avusturalya, Kanada ve Hindistan'da artık Cortana erişilebilir durumda. Ayrıca yazılım ülkelere ve kültürlerine göre özelleştirilmiş. Diğer taraftan Cortana etkinlik ve sinema biletlerinizi de takip ederek hatırlatıcılar gönderebilecek, ekran kaleminizle not defterine karaladığınız telefon numarası, email adresi, ev adresi gibi bilgileri tanıyarak hatırlatıcıya aktarabilecek. Bu, özellikle Surface tabletler ve Surface Book melez tablet bilgisayarı için oldukça kullanışlı olacak. 

Çiçeği burnunda Edge tarayıcısına baktığımızda ise sekme önizleme, diğer cihazlardaki favori ve okuma listelerini senkronize etme, Best Buy gibi sitelerde alışveriş yaparken en iyi indirimlerin Cortana tarafından bildirilmesi yeniliklerini görüyoruz. 

Kurumsal tarafta da önemli yenilikler bulunuyor. Örneğin kurumların güncellemeleri yönetebileceği Windows Update for Business ve kurumlara özel uygulamalar barındıran Windows Store for Business mağazası bunlar arasında. Güncellemenin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.  

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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Millet güncellemeyi indirdi, kurdu ve eskitti bile. Hala başlayacak diye haber mi giriyorsunuz?
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freestyleminds 3 yıl
İndirip kurduk haberini yeni yapıyorsunuz. Donanimhaber in artık arayüzü yenilenmeli, çağdışı. Ayrıca haberleri birçok siteden sonra verir oldunuz. Yaptığınız zaten yabancı sitelerden alıp çevirmek bu bile bu kadar uzun sürüyor ise sıkıntı büyük.
İndirip kurduk haberini yeni yapıyorsunuz. Donanimhaber in artık arayüzü yenilenmeli, çağdışı. Ayrıca haberleri birçok siteden sonra verir oldunuz. Yaptığınız ...
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Gopc@ 3 yıl
Bir habere baktım birde haberi yapana. Güncelleme neredeyse eskidi ama ekrem diğer haberleri gibi gelecekte bekliyor. Biraz geriden mi geliyor yoksa arkadaş halen ayın 11'demi kaldı anlamadım. Saatlerde düzeldi ama neyse
Bir habere baktım birde haberi yapana. Güncelleme neredeyse eskidi ama ekrem diğer haberleri gibi gelecekte bekliyor. Biraz geriden mi geliyor yoksa arkadaş ha...
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
Güncellemede de sorun yaşayanlar Windows Update servisini durdurup SoftwareDistribution klasörünün içeriğini silerek sistemi güncelleyebilirler.
(Servislere giriniz (services.msc) Windows Update i bulup durdurunuz. Sistem Disk/Windows/SoftwareDistribution klasöründeki tüm içeriği siliniz. Windows Update hizmetini tekrar başlatıp güncellemeleri denetleyiniz.)

merhaba ben bu güncelleştirmeleri durdurdum sanırım bilmeyerekden şimidi nasıl geri yüklerim blemedim Windows Update servisini durdurup demişsiniz bunu nerden durdurcam daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız sewinir
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TheMessage 3 yıl
Windows 10 Home, sürüm 1511'e 10586 yükseltin. diye güncelleme geldi bu ücretlimidir ileride bizde bir ücret talep edermi microsoft?
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DH Misafiri 3 yıl
Güncellemede de sorun yaşayanlar Windows Update servisini durdurup SoftwareDistribution klasörünün içeriğini silerek sistemi güncelleyebilirler.

(Servislere giriniz (services.msc) Windows Update i bulup durdurunuz. Sistem Disk/Windows/SoftwareDistribution klasöründeki tüm içeriği siliniz. Windows Update hizmetini tekrar başlatıp güncellemeleri denetleyiniz.)
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津波 3 yıl
Geçen laptopu Recovery seçeneğiyle sıfırladım. Sonra üzerine 2 yılın birikmiş güncellemelerini indirdi yüklemeye çalıştı falan. O arada Windows 10 güncelelemsi geldi onu da kurdum. Şimdi ara ara güncelleme yaparken hata veriyor. Hala bilgisayar açılışında msn açılıyor
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stonesthrow 3 yıl
Windows 10 Home Single Language, sürüm 1511'e 10586 yükseltin başarız oldu diyor sürekli. Güncellemeyi nasıl yükleyebilirim.
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t821926 3 yıl
Ben de güncelleştirme göründü ve yüklemeye başladım. Fakat bilgisayarı kapatmak zorunda kaldığım için %3'te kaldı. Güncelleştirme geçmişinde başarısız olduğu yazıyor. Tekrar yüklemek ve devam etmek istiyorum. Ayarlar-Güncelleştirmeleri Denetle yaptığımda güncelleştirme görünmüyor. Güncelleştirmeyi bulamıyor. Güncelleştirmeyi yüklemek için ne yapmam lazım?
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utopikzihin 3 yıl
DH Misafiri
bu arada guncellemeyi kurmak icin windows 10 kurali 31 gun olmasi gerekiyormus

31 gün derken??
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bahner 3 yıl
Ben kurdum pc baya bi hızlandı. Önceden çok hantaldı şimdi biraz iyileşme var.
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DH Misafiri 3 yıl
bu arada guncellemeyi kurmak icin windows 10 kurali 31 gun olmasi gerekiyormus
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DH Misafiri 3 yıl
Windows 10 iyi güzelde kullanıcıları artık kısıtlıyor.Ben şu özelliği istemiyorum kapat demek için bin bir türlü iş yapmak gerekiyor.Son kullanıcıya verdiği özgürlükleri kısıtlayan windows 10 gözümden düştü 8.1 geri döndüm...
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Worm Holes 3 yıl
Konuyla alakasız ama 8.1'den windows 10'a temiz kurulum yapılabiliyor mu?
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