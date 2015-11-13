İlk büyük Windows 10 güncellemesi dağıtıma hazır









29 Temmuz itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen Windows 10 işletim sistemi bugüne kadar irili ufaklı güncellemelerle eksik yanlarını kapatmaya çalışıyor ve Windows Insider programı ile geri dönüşler almaya devam ediyor. Şimdi ise platformun en büyük güncellemesi yola çıkmaya hazırlanıyor.





Kasım Güncellemesi olarak adlandırılan büyük paket için zaten bu sıralarda dağıtılacağına dair bilgiler mevcuttu. Gelecek yıl ise Redstone adıyla bilinen iki büyük güncelleme daha olacak. Bunların ilki bahar aylarında, ikincisi ise sonbahar aylarında kullanıma sunulacak.





Microsoft, yeni güncelleme ile Windows 10'un büyük kuruluşlara güvenle tavsiye edilebilecek olgunluğa ulaştığını belirtiyor. Hem görünüm olarak hem de sistem seviyesindeki iyileştirmeler Microsoft'ta böyle bir his uyandırmış. Microsoft'un verdiği bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi, açılış gibi gündelik işlemlerde Windows 7'ye oranla yüzde 30 daha hızlı olabiliyor.





Güncellemede Cortana öne çıkıyor zira Japonya, Avusturalya, Kanada ve Hindistan'da artık Cortana erişilebilir durumda. Ayrıca yazılım ülkelere ve kültürlerine göre özelleştirilmiş. Diğer taraftan Cortana etkinlik ve sinema biletlerinizi de takip ederek hatırlatıcılar gönderebilecek, ekran kaleminizle not defterine karaladığınız telefon numarası, email adresi, ev adresi gibi bilgileri tanıyarak hatırlatıcıya aktarabilecek. Bu, özellikle Surface tabletler ve Surface Book melez tablet bilgisayarı için oldukça kullanışlı olacak.





Çiçeği burnunda Edge tarayıcısına baktığımızda ise sekme önizleme, diğer cihazlardaki favori ve okuma listelerini senkronize etme, Best Buy gibi sitelerde alışveriş yaparken en iyi indirimlerin Cortana tarafından bildirilmesi yeniliklerini görüyoruz.





Kurumsal tarafta da önemli yenilikler bulunuyor. Örneğin kurumların güncellemeleri yönetebileceği Windows Update for Business ve kurumlara özel uygulamalar barındıran Windows Store for Business mağazası bunlar arasında. Güncellemenin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.