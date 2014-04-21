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İlk görüntülü görüşme teknolojisi 50 yaşında

5 yıl
19,1b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk görüntülü görüşme teknolojisi 50 yaşında

Son dönemde internet erişimi teknolojilerinin de gelişmesiyle Skype, Hangouts gibi görüntülü görüşme platformları hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı. Ancak ilk görüntülü görüşmenin tarihi epey geriye gidiyor.

O dönem ismi Bell olan şimdiki AT&T operatörü, 1964 yılında tarihteki ilk görüntülü görüşme teknolojisini icat etmişti. Şimdiki gibi internet üzerinden değil, operatörün telefon hizmetini sunduğu altyapı üzerinden sağlanan görüntülü görüşme o yıllarda bir devrim niteliği taşıyordu.

20 Nisan 1964 tarihinde New York'da düzenlenen Dünya Fuarı'nda tanıtılan görüntülü görüşme sistemi bir kamera ve bir ekrandan oluşuyordu. Bir kulübe içerisinde ziyaretçiler 15 dakika boyunca Kaliforniya'daki Disneyland'da çalışan bir yetkili ile görüntülü görüşme yapabiliyordu. 

Servis saniyede 30 kare olarak siyah-beyaz aktarım yapıyordu ve kullanıcılar kamera karşısında hareketsiz durmak zorundaydı. Picturephone adı verilen bu sistemden fuarda 6 adet sergilenmekteydi.

Bell fuar sonrasında sistemini ticari olarak hayata geçirdi. 3 dakikası 16$ olan bu servis genelde kurumlara özel olarak kaldı. Bell bu teknolojiye 500 milyon dolar yatırdı ve 1973 yılına kadar farklı versiyonlar piyasaya sürdü. Ancak pahalı sistemler ve pahalı görüşme ücretleri sistemin yaygınlaşmasına engel oldu. 

1982 yılında Bell yeni bir hamle yaparak yenilenmiş bir sistem satışa sundu. Ancak satın alma bedeli 110 bin dolar, kiralama bedeli 17 bin dolar olan sistem yine tutmadı ve teknoloji tozlu raflara kaldırıldı.

Teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin düşmesi sayesinde görüntülü görüşme imkanı geniş kitlelere ulaştı. Şu anda bir bilgisayar veya mobil cihaz ile ekstra bir düzeneğe ihtiyaç duymadan rahatlıkla görüntülü görüşme yapabiliyoruz. Ayrıca görüntülü görüşme amacıyla tasarlanmış hem son kullanıcıya hem de şirketlere hitap eden sistemler de yaygın olarak kullanılıyor.  

http://mashable.com/2014/04/20/videophone-turns-50/ Yorum Yaz
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bkaakco 5 yıl en beğenilen
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run...rabbt 5 yıl
Ön kamerayı ne diye koyuyorlar hat üzerinden görüşme olmadgı sürece saçma acp traş olmak icinmi
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kesbi 5 yıl
Tekenoloji geldi ve geri gitti. Eski tuşlu nokialarla sürekli kullandığım özellik artık son model android ve ios telefonlarda yok. Öndeki kamera artık sadece selfi için kullanılıyor. 3G ilk çıktığında herkes 3G'yi görüntülü görüşme özelliği sanırdı. Her yeni telefonda bunda görüntülü görüşme var mı diye sorardı. Ama artık yok. Lanet olsun böyle teknolojiye.
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clopin 5 yıl
Gereksiz bi özellik 10 senedir akıllı tel kullanıyorum bi kere görüşmedim kullanan vardır illaki ama
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gael 5 yıl clopin
clopin
Gereksiz bi özellik 10 senedir akıllı tel kullanıyorum bi kere görüşmedim kullanan vardır illaki ama

Birçok širket esnaf isyeri sahibi bu teknolojiyle mal ürün satiyor.
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Neyinkafasi 5 yıl


2002 türkiyesi sincaplar bilmez.

Bilim kurgu filmi değil turkcell reklamı yani aunnn



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kraldostuz 5 yıl
yhackup5 saat önceDüşünsene 50-100 tane xperia z alıp bu zamana gidip satmayı ülke satın alırdım sanırım sattığım parayla :))) -6
o telefonda görüntülü görüşme varmıydı ya
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foz54 5 yıl
Şu android telefonlarda şebeke üzerinden görüntülü görüşmeyi halletmeleri lazım. Samsung ve GM de var da diğerlerinde neden yok? Lisans telif hikayelerine inanmıyorum, eski nokia 6233i telefonumda (java) bile ön kamera olmamasına rağmen arka kameradan görüntülü görüşme vardı.
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umut_baris 5 yıl
Hiç kullanmadığım bir teknoloji. Bilgisayar olsun cep telefonları olsun, hiç kullanmadım. Bana çok saçma geliyor.

Türkiye'de çoğunlukla akrabaların salak saçma muhabbetleri için kullandığı bir teknoloji. Maalesef bir çoğunu Skype'a geçişte kaybettik. Alışmışlardı o Messenger'ın arayüzüne.

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mementopolis 5 yıl
demek ki eski james bond filmleri iskembeden sallamiyormus :O
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General. 5 yıl
Adamlar 50 yıl önce neler icat etmiş.Çevremde 50-60 yaşında okuma yazma bilmeyen insanlar var bizim zamanımızda okulmu vardı diyorlar. Vaybe 100 sene geriden gidiyoruz.
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ulmel 5 yıl
bizde nelerle uğraşıyoruz işte :)
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