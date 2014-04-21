İlk görüntülü görüşme teknolojisi 50 yaşında





Son dönemde internet erişimi teknolojilerinin de gelişmesiyle Skype, Hangouts gibi görüntülü görüşme platformları hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı. Ancak ilk görüntülü görüşmenin tarihi epey geriye gidiyor.





O dönem ismi Bell olan şimdiki AT&T operatörü, 1964 yılında tarihteki ilk görüntülü görüşme teknolojisini icat etmişti. Şimdiki gibi internet üzerinden değil, operatörün telefon hizmetini sunduğu altyapı üzerinden sağlanan görüntülü görüşme o yıllarda bir devrim niteliği taşıyordu.





20 Nisan 1964 tarihinde New York'da düzenlenen Dünya Fuarı'nda tanıtılan görüntülü görüşme sistemi bir kamera ve bir ekrandan oluşuyordu. Bir kulübe içerisinde ziyaretçiler 15 dakika boyunca Kaliforniya'daki Disneyland'da çalışan bir yetkili ile görüntülü görüşme yapabiliyordu.





Servis saniyede 30 kare olarak siyah-beyaz aktarım yapıyordu ve kullanıcılar kamera karşısında hareketsiz durmak zorundaydı. Picturephone adı verilen bu sistemden fuarda 6 adet sergilenmekteydi.





Bell fuar sonrasında sistemini ticari olarak hayata geçirdi. 3 dakikası 16$ olan bu servis genelde kurumlara özel olarak kaldı. Bell bu teknolojiye 500 milyon dolar yatırdı ve 1973 yılına kadar farklı versiyonlar piyasaya sürdü. Ancak pahalı sistemler ve pahalı görüşme ücretleri sistemin yaygınlaşmasına engel oldu.





1982 yılında Bell yeni bir hamle yaparak yenilenmiş bir sistem satışa sundu. Ancak satın alma bedeli 110 bin dolar, kiralama bedeli 17 bin dolar olan sistem yine tutmadı ve teknoloji tozlu raflara kaldırıldı.





Teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin düşmesi sayesinde görüntülü görüşme imkanı geniş kitlelere ulaştı. Şu anda bir bilgisayar veya mobil cihaz ile ekstra bir düzeneğe ihtiyaç duymadan rahatlıkla görüntülü görüşme yapabiliyoruz. Ayrıca görüntülü görüşme amacıyla tasarlanmış hem son kullanıcıya hem de şirketlere hitap eden sistemler de yaygın olarak kullanılıyor.

http://mashable.com/2014/04/20/videophone-turns-50/