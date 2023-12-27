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    İlk kanı robot döktü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı

    Dünyadaki otomotiv ve teknoloji devlerinde olduğu gibi Tesla da fabrikalarında robotları kullanıyor. Aktarılanlara göre bu robotlardan birisi fabrikadaki bir çalışana saldırarak yaraladı.
    İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı Tam Boyutta Gör
    Robotlar, geleceğin ayrılmaz bir parçası olacak. Bu, teknolojinin iyi tarafını da kötü tarafını da savunanlar tarafından kabul edilen bir olgu. Ancak bir süre önce teknolojinin risklerine değinenlerin elini güçlendirecek şok edici bir olay yaşandı. Teknoloji ve otomotiv devi Tesla’nın Giga Texas fabrikasında, arızalı bir robotun bir mühendise saldırdığı bildirildi.

    Tesla fabrikasında trajik olay

    Daily Mail'in haberine göre, olay 10 Kasım 2021 tarihinde, araç şasisinin ilk olarak monte edildiği fabrika katının bir bölümünde meydana geldi. Görgü tanıkları, yeni dökülmüş alüminyum otomobil parçalarını tutup taşımak üzere tasarlanan bir robotun, yakındaki diğer robotlar için yazılım programlamakta olan Tesla mühendisini sıkıştırdığı, çalışanın ise sırtından ve kolundan yaralandığını söylüyor. Robotun metal uzuvlarıyla yakalanan çalışandan fabrika yüzeyine önemli miktarda kan aktığı bildiriliyor. Olayın işyeri güvenliği ve otomasyonla ilişkili riskler konusundaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.

    Bu olay Tesla’nın 2021 yaralanma raporunda ortaya çıkarıldı. Raporda mühendisin işten izin almasını gerektirmediği iddia ediliyor. Raporun bir kısmında mühendisin maruz kaldığı "sıyrık, kesik, açık yaradan" bahsediliyor ve neden olan nesne bir "robot" olarak tanımlanıyor.

    Tesla, olayları kasıtlı olarak eksik raporluyor

    İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Tesla'nın Giga Texas sözleşmeli işçilerini temsil eden bir avukat, fabrikada yetersiz rapor edilen yaralanmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Avukata göre Tesla'nın yetkililere verdiği raporlar yaralanma vakalarını doğru bir şekilde yansıtmıyor. Açıklamalara göre eksik raporlama 28 Eylül 2021'de bir işçinin ölümüne kadar uzanıyor. O dönemde bir inşaat çalışanının sıcak çarpmasından öldüğü ancak Tesla'nın vergi teşvikleri alabilmek için yetkililere sunması gereken raporlarda bunun yer almadığı iddia ediliyor.

    Öte yandan Tesla’nın tesislerindeki yetersiz güvenlik önlemleri ve standartları da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Tesla’nın konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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