İlk kanı robot döktü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı

Tesla fabrikasında trajik olay
Daily Mail'in haberine göre, olay 10 Kasım 2021 tarihinde, araç şasisinin ilk olarak monte edildiği fabrika katının bir bölümünde meydana geldi. Görgü tanıkları, yeni dökülmüş alüminyum otomobil parçalarını tutup taşımak üzere tasarlanan bir robotun, yakındaki diğer robotlar için yazılım programlamakta olan Tesla mühendisini sıkıştırdığı, çalışanın ise sırtından ve kolundan yaralandığını söylüyor. Robotun metal uzuvlarıyla yakalanan çalışandan fabrika yüzeyine önemli miktarda kan aktığı bildiriliyor. Olayın işyeri güvenliği ve otomasyonla ilişkili riskler konusundaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.
Bu olay Tesla’nın 2021 yaralanma raporunda ortaya çıkarıldı. Raporda mühendisin işten izin almasını gerektirmediği iddia ediliyor. Raporun bir kısmında mühendisin maruz kaldığı "sıyrık, kesik, açık yaradan" bahsediliyor ve neden olan nesne bir "robot" olarak tanımlanıyor.
Tesla, olayları kasıtlı olarak eksik raporluyor
Öte yandan Tesla’nın tesislerindeki yetersiz güvenlik önlemleri ve standartları da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Tesla’nın konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.