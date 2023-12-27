İlk kanı robot döktü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı

Tam Boyutta Gör Robotlar, geleceğin ayrılmaz bir parçası olacak. Bu, teknolojinin iyi tarafını da kötü tarafını da savunanlar tarafından kabul edilen bir olgu. Ancak bir süre önce teknolojinin risklerine değinenlerin elini güçlendirecek şok edici bir olay yaşandı. Teknoloji ve otomotiv devi Tesla’nın Giga Texas fabrikasında, arızalı bir robotun bir mühendise saldırdığı bildirildi.

Tesla fabrikasında trajik olay

Daily Mail'in haberine göre, olay 10 Kasım 2021 tarihinde, araç şasisinin ilk olarak monte edildiği fabrika katının bir bölümünde meydana geldi. Görgü tanıkları, yeni dökülmüş alüminyum otomobil parçalarını tutup taşımak üzere tasarlanan bir robotun, yakındaki diğer robotlar için yazılım programlamakta olan Tesla mühendisini sıkıştırdığı, çalışanın ise sırtından ve kolundan yaralandığını söylüyor. Robotun metal uzuvlarıyla yakalanan çalışandan fabrika yüzeyine önemli miktarda kan aktığı bildiriliyor. Olayın işyeri güvenliği ve otomasyonla ilişkili riskler konusundaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.

TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı 1 gün önce eklendi

Bu olay Tesla’nın 2021 yaralanma raporunda ortaya çıkarıldı. Raporda mühendisin işten izin almasını gerektirmediği iddia ediliyor. Raporun bir kısmında mühendisin maruz kaldığı "sıyrık, kesik, açık yaradan" bahsediliyor ve neden olan nesne bir "robot" olarak tanımlanıyor.

Tesla, olayları kasıtlı olarak eksik raporluyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Tesla'nın Giga Texas sözleşmeli işçilerini temsil eden bir avukat, fabrikada yetersiz rapor edilen yaralanmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Avukata göre Tesla'nın yetkililere verdiği raporlar yaralanma vakalarını doğru bir şekilde yansıtmıyor. Açıklamalara göre eksik raporlama 28 Eylül 2021'de bir işçinin ölümüne kadar uzanıyor. O dönemde bir inşaat çalışanının sıcak çarpmasından öldüğü ancak Tesla'nın vergi teşvikleri alabilmek için yetkililere sunması gereken raporlarda bunun yer almadığı iddia ediliyor.

Öte yandan Tesla’nın tesislerindeki yetersiz güvenlik önlemleri ve standartları da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Tesla’nın konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında bir robot, çalışana saldırdı