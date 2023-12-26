Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 3nm üretim yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi tayvanlı dev, Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi büyük bir müşteri listesine sahip. 3nm kuyruğuna dahil olan son isimse Tesla oldu.

3nm kuyruğuna Tesla da katıldı

Kaçıranlar için TSMC'nin N3 fabrikasyon süreci, maliyet odaklı N3E, gelişmiş performans ve çip yoğunluğu için N3P ve daha yüksek güç odağında N3X gibi farklı üretim terminolojilerinden oluşuyor. Son raporlar ise, Tesla'nın 2024 için planlanan TSMC'nin 3nm NTO çip tasarımı finallerine katılacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör Bu noktada TSMC'nin N3P için iddialı planları mevcut. 2024 sonlarında planlanan fabrikasyon süreci, N3E'ye kıyasla yüzde 5 performans artışı, yüzde 5 ila 10 daha iyi güç verimliliği ve çip yoğunluğunda 1,04 kata kadar artış sunacak. Kısaca hem akıllı cihazlar hem de otomotiv sektörü için önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

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Diğer taraftan Tesla ve TSMC arasındaki iş birliğinin yeni olmadığını hatırlatalım. Elektrikli araç üreticisi geçmişte 7nm sürecini kullanan Dojo D1 çipi ve 5nm sürecini içeren HW 4.0 çipleri dahil olmak üzere TSMC'ye güvenmişti. Ancak yeni siparişler, Tesla'yı en büyük TSMC ortaklarından biri haline getirebilir. Öyle ki analistler, şirketin en büyük yedinci müşteri olacağını söylüyor. Bu da TSMC gelirlerinde yeni bir ivmelenmeye neden olacak.

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TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı