TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı

3nm kuyruğuna Tesla da katıldı
Kaçıranlar için TSMC'nin N3 fabrikasyon süreci, maliyet odaklı N3E, gelişmiş performans ve çip yoğunluğu için N3P ve daha yüksek güç odağında N3X gibi farklı üretim terminolojilerinden oluşuyor. Son raporlar ise, Tesla'nın 2024 için planlanan TSMC'nin 3nm NTO çip tasarımı finallerine katılacağını doğruladı.
Diğer taraftan Tesla ve TSMC arasındaki iş birliğinin yeni olmadığını hatırlatalım. Elektrikli araç üreticisi geçmişte 7nm sürecini kullanan Dojo D1 çipi ve 5nm sürecini içeren HW 4.0 çipleri dahil olmak üzere TSMC'ye güvenmişti. Ancak yeni siparişler, Tesla'yı en büyük TSMC ortaklarından biri haline getirebilir. Öyle ki analistler, şirketin en büyük yedinci müşteri olacağını söylüyor. Bu da TSMC gelirlerinde yeni bir ivmelenmeye neden olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.