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    TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı

    Elektrikli araç devi Tesla, gelecek nesil çiplerinde TSMC'ye güvenebilir. Şirketin 3nm için hazırlıklara başladığı ve en büyük yedinci müşteri olacağı söyleniyor. İşte detaylar...
    TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden TSMC, 3nm üretim yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi tayvanlı dev, Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi büyük bir müşteri listesine sahip. 3nm kuyruğuna dahil olan son isimse Tesla oldu.

    3nm kuyruğuna Tesla da katıldı

    Kaçıranlar için TSMC'nin N3 fabrikasyon süreci, maliyet odaklı N3E, gelişmiş performans ve çip yoğunluğu için N3P ve daha yüksek güç odağında N3X gibi farklı üretim terminolojilerinden oluşuyor. Son raporlar ise, Tesla'nın 2024 için planlanan TSMC'nin 3nm NTO çip tasarımı finallerine katılacağını doğruladı.

    TSMC'de 3nm kuyruğu: Tesla da listeye katıldı Tam Boyutta Gör
    Bu noktada TSMC'nin N3P için iddialı planları mevcut. 2024 sonlarında planlanan fabrikasyon süreci, N3E'ye kıyasla yüzde 5 performans artışı, yüzde 5 ila 10 daha iyi güç verimliliği ve çip yoğunluğunda 1,04 kata kadar artış sunacak. Kısaca hem akıllı cihazlar hem de otomotiv sektörü için önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

    Diğer taraftan Tesla ve TSMC arasındaki iş birliğinin yeni olmadığını hatırlatalım. Elektrikli araç üreticisi geçmişte 7nm sürecini kullanan Dojo D1 çipi ve 5nm sürecini içeren HW 4.0 çipleri dahil olmak üzere TSMC'ye güvenmişti. Ancak yeni siparişler, Tesla'yı en büyük TSMC ortaklarından biri haline getirebilir. Öyle ki analistler, şirketin en büyük yedinci müşteri olacağını söylüyor. Bu da TSMC gelirlerinde yeni bir ivmelenmeye neden olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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