Tam Boyutta Gör Valve, yakın zamanda Yazılım ve Donanım Anketi’nin sonuçlarını yayınladı ve Temmuz 2024 anketine göre, RTX 3060 Steam’deki en popüler ekran kartı. Ancak, Çinli teknoloji forumundan gelen bir rapor, Nvidia’nın 2021’de piyasaya sürdüğü, şu anda 1 numaralı ekran kartı olan RTX 3060’ı artık üretmeyeceğini söylüyor.

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Nvidia RTX 3060 artık üretilmeyecek!

Bobantang forum yöneticisi, Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartının üretimini sonlandırdığını duyurduğunu ve ortaklarına son ekran kartı siparişlerini vermeleri yönünde bildirimde bulunduğunu iddia ediyor.

Üretimin sona ermesi, RTX 3060 ekran kartının artık hiç bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Stokların yavaş yavaş tükenmesiyle ekran kartı bir süre daha piyasaya kalacaktır. Nvidia’nın ekran kartına desteği keseceği anlamına da gelmiyor. RTX 3000 serisinin diğer üyeleri gibi sürücü güncellemeleri, yeni özellikler, yeni oyunlar içi destek almaya devam edecek.

Steam Temmuz anketine göre en popüler ekran kartları

NVIDIA GeForce RTX 3060 (%5.88)

(%5.88) NVIDIA GeForce GTX 1650 (%4.00)

(%4.00) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (%3.58)

(%3.58) NVIDIA GeForce RTX 3070 (%3.52)

NVIDIA GeForce RTX 4060 (%3.47)

NVIDIA GeForce RTX 2060 (%3.43)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (%3.21)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (%3.10)

NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (%3.00)

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (%2.84)

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Nvidia, en popüler ekran kartının üretimini sonlandırıyor