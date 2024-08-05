Nvidia, en popüler ekran kartının üretimini sonlandırıyor

Nvidia RTX 3060 artık üretilmeyecek!
Bobantang forum yöneticisi, Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartının üretimini sonlandırdığını duyurduğunu ve ortaklarına son ekran kartı siparişlerini vermeleri yönünde bildirimde bulunduğunu iddia ediyor.
Üretimin sona ermesi, RTX 3060 ekran kartının artık hiç bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Stokların yavaş yavaş tükenmesiyle ekran kartı bir süre daha piyasaya kalacaktır. Nvidia’nın ekran kartına desteği keseceği anlamına da gelmiyor. RTX 3000 serisinin diğer üyeleri gibi sürücü güncellemeleri, yeni özellikler, yeni oyunlar içi destek almaya devam edecek.
Steam Temmuz anketine göre en popüler ekran kartları
- NVIDIA GeForce RTX 3060 (%5.88)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 (%4.00)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (%3.58)
- NVIDIA GeForce RTX 3070 (%3.52)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 (%3.47)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 (%3.43)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (%3.21)
- NVIDIA GeForce GTX 1060 (%3.10)
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (%3.00)
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (%2.84)
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.