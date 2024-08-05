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    Anlık Bildirim

    Nvidia, en popüler ekran kartının üretimini sonlandırıyor

    Nvidia, Steam Donanım Anketi'ne göre en popüler ekran kartı olan RTX 3060'ın üretimi sonlandırıyor. Nvidia RTX 3060, üç yılın ardından üretimden kaldırılıyor.   
    nvidia rtx 3060 ekran kartı üretimi sonlandırılıyor Tam Boyutta Gör
    Valve, yakın zamanda Yazılım ve Donanım Anketi’nin sonuçlarını yayınladı ve Temmuz 2024 anketine göre, RTX 3060 Steam’deki en popüler ekran kartı. Ancak, Çinli teknoloji forumundan gelen bir rapor, Nvidia’nın 2021’de piyasaya sürdüğü, şu anda 1 numaralı ekran kartı olan RTX 3060’ı artık üretmeyeceğini söylüyor.

    Nvidia RTX 3060 artık üretilmeyecek!

    Bobantang forum yöneticisi, Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartının üretimini sonlandırdığını duyurduğunu ve ortaklarına son ekran kartı siparişlerini vermeleri yönünde bildirimde bulunduğunu iddia ediyor.

    Üretimin sona ermesi, RTX 3060 ekran kartının artık hiç bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Stokların yavaş yavaş tükenmesiyle ekran kartı bir süre daha piyasaya kalacaktır. Nvidia’nın ekran kartına desteği keseceği anlamına da gelmiyor. RTX 3000 serisinin diğer üyeleri gibi sürücü güncellemeleri, yeni özellikler, yeni oyunlar içi destek almaya devam edecek.

    Steam Temmuz anketine göre en popüler ekran kartları

    • NVIDIA GeForce RTX 3060 (%5.88)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 (%4.00)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (%3.58)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 (%3.52)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 (%3.47)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 (%3.43)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (%3.21)
    • NVIDIA GeForce GTX 1060 (%3.10)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (%3.00)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (%2.84)
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-reportedly-discontinues-steams-most-popular-gaming-gpu https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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