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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir

    Hızla yükselen Bitcoin fiyatının ardından ekran kartıyla coin kazanlar yeniden gündeme geldi. Firma yeterli talep olursa madencilere özel kart hazırlayabileceğinin sinyalini verdi.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir
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    Donanım dünyası 2020’de tam da hacimli performans artışı sunan işlemci ve ekran kartları geliyor derken stok sıkıntısıyla yüzleşti. Aniden tırmanışa geçen Bitcoin fiyatının ardından ekran kartlarını kripto para kazmak için kullananlara tepki giderek büyüyor.

    Kripto para kazımı için özel kartlar

    19. Yıllık Tech/Auto Forum Konferansı’na katılan Nvidia yetkilisi dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kripto para talebi yeterli düzeye ulaşırsa kripto para kazımına özel kart üretimine başlanabileceğini açıklayan Colette Kress bununla birlikte hali hazırdaki talebin ne kadarının madencilerden geldiğini de bilmediklerini belirtmiş.

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    Kripta para kazanların Nvidia için önemli bir kaynak olmadığının altını çizen Kress oyuncuların talebinin üretim hatlarının karşılayabileceğinin üzerinde seyrettiğini açıklamış.

    Görüntü çıkışı olmayan ya da kısıtlı sayıda olan kripto para kazma odaklı kartlarda kullanılan GPU’lar da normal oyuncu kartlarından farklı olabiliyor.

    Bazı doku üniteleri hasarlı olan atık GPU’ların değerlendirildiği madenci kartları bu açıdan oyuncu GPU stoğunu teorik olarak etkilememesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek"

    Tabi madenci kartı üretiminin Nvidia açısından oldukça riskli bir alan olduğunu da belirtelim. Firmanın yükselip düşeceğini tahmin edemeyeceği coin değerlerine yönelik kart üretimi şu an sıcak olsa da olumsuz bir durumda Nvidia'yı zarara da sokabilir.



    https://www.techpowerup.com/277310/nvidia-evaluates-cryptocurrency-mining-gpu-production Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smalsrol (Volkan Küçük) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Kripto para kazanların Nvidia için önemli bir kaynak olmadığının altını çizen Kress" yalan söylüyor. O yüzden mi stokları direk minerlara satıyorsunuz ?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yav zaten mevcut yongalar std kartlarla madencilere gitti. Artık asıl müşterilerinizi hedef kitlenizi memnun edin ne madencilere özel kart.
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    maxpeck 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adam kartı alıp mining yapacak sonra işi bitince oyuncuya satacak o yüzden madencilik kartını talep etmezler.
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    bilengiben 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kripto para ve bitcoinci arkadaşlarım haber sitesinin linkini bırakıyorum.Açılan sayfada linke gite bas https://aylink.co/koinmi
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önceki madenci odaklı kartlar hayal kırıklığı yaşatmıştı
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    smalsrol (Volkan Küçük) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Kripto para kazanların Nvidia için önemli bir kaynak olmadığının altını çizen Kress" yalan söylüyor. O yüzden mi stokları direk minerlara satıyorsunuz ?
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