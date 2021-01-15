Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir

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Donanım dünyası 2020’de tam da hacimli performans artışı sunan işlemci ve ekran kartları geliyor derken stok sıkıntısıyla yüzleşti. Aniden tırmanışa geçen Bitcoin fiyatının ardından ekran kartlarını kripto para kazmak için kullananlara tepki giderek büyüyor.

Kripto para kazımı için özel kartlar

19. Yıllık Tech/Auto Forum Konferansı’na katılan Nvidia yetkilisi dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kripto para talebi yeterli düzeye ulaşırsa kripto para kazımına özel kart üretimine başlanabileceğini açıklayan Colette Kress bununla birlikte hali hazırdaki talebin ne kadarının madencilerden geldiğini de bilmediklerini belirtmiş.

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AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek

Kripta para kazanların Nvidia için önemli bir kaynak olmadığının altını çizen Kress oyuncuların talebinin üretim hatlarının karşılayabileceğinin üzerinde seyrettiğini açıklamış.

Görüntü çıkışı olmayan ya da kısıtlı sayıda olan kripto para kazma odaklı kartlarda kullanılan GPU’lar da normal oyuncu kartlarından farklı olabiliyor.

Bazı doku üniteleri hasarlı olan atık GPU’ların değerlendirildiği madenci kartları bu açıdan oyuncu GPU stoğunu teorik olarak etkilememesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek"

Tabi madenci kartı üretiminin Nvidia açısından oldukça riskli bir alan olduğunu da belirtelim. Firmanın yükselip düşeceğini tahmin edemeyeceği coin değerlerine yönelik kart üretimi şu an sıcak olsa da olumsuz bir durumda Nvidia'yı zarara da sokabilir.

https://www.techpowerup.com/277310/nvidia-evaluates-cryptocurrency-mining-gpu-production

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