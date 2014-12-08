İlk nesil Moto G modeli Hindistan'da Lollipop güncellemesi almaya başladı





Son dönemde Google'dan sonra Android güncellemeleri konusunda en başarılı firma şüphesiz Motorola. Firmanın Moto G gibi alt seviye bir akıllı telefonu yaklaşık geçen yıldan bu yana güncellemeler ile desteklemesi takdire şayan. İkinci nesli satışa çıkan Moto G modeli Lollipop güncellemesini de almaya başladı.





Moto G için Lollipop güncellemesi Hindistan'da firmanın resmi duyurusu ile başladı. Güncelleme ile Material Design tasarım çizgisi modele hakim olurken, kilit ekranı animasyonları, kilit ekranında interaktif widget desteği, bildirime göre ekran kapalı iken belirli bölümleri aydınlatabilen Ambient Display, performans ve bataryada geliştirmeler şeklinde yeni özellikler geliyor. Motorola özel bir arayüz kullanmadığı için Lollipop güncellemesi tüm özellikleri ile tecrübe edilebilecek.





Moto G'nin şimdiya kadar aldığı en büyük güncelleme olan Lollipop'un Hindistan haricinde hangi ülkelere sunulacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Ancak kısa zaman içerisinde başlaması bekleniyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/07/motorolas-original-moto-g-gets-android-5-0-lollipop/