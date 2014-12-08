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İlk nesil Moto G modeli Hindistan'da Lollipop güncellemesi almaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk nesil Moto G modeli Hindistan'da Lollipop güncellemesi almaya başladı

Son dönemde Google'dan sonra Android güncellemeleri konusunda en başarılı firma şüphesiz Motorola. Firmanın Moto G gibi alt seviye bir akıllı telefonu yaklaşık geçen yıldan bu yana güncellemeler ile desteklemesi takdire şayan. İkinci nesli satışa çıkan Moto G modeli Lollipop güncellemesini de almaya başladı. 

Moto G için Lollipop güncellemesi Hindistan'da firmanın resmi duyurusu ile başladı. Güncelleme ile Material Design tasarım çizgisi modele hakim olurken, kilit ekranı animasyonları, kilit ekranında interaktif widget desteği, bildirime göre ekran kapalı iken belirli bölümleri aydınlatabilen Ambient Display, performans ve bataryada geliştirmeler şeklinde yeni özellikler geliyor. Motorola özel bir arayüz kullanmadığı için Lollipop güncellemesi tüm özellikleri ile tecrübe edilebilecek. 

Moto G'nin şimdiya kadar aldığı en büyük güncelleme olan Lollipop'un Hindistan haricinde hangi ülkelere sunulacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Ancak kısa zaman içerisinde başlaması bekleniyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/12/07/motorolas-original-moto-g-gets-android-5-0-lollipop/ Yorum Yaz
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Derebeyi60 4 yıl
Arkadaşlar güncelleme hindistan da şuan da soak test olarak sunulmakta tam olarak gelmiş değil,Motorola yetkilileriyle konuşuyorum adamlar net bir tarih vermiyorlar büyük bi ihtimalle Türkiye ye ilkbahar gibi gelir.
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ortamcıl 4 yıl
moto g2 ülkemize kesin gelecek mi? gelecek ise ne zaman?
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
Şu yanlis haber hala dolasiyor

Haber asilsiz henuz gelmedi guncelleme hele hindistana hic gelmedi neden duzeltilmediyse hala
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XQS 4 yıl
Gercekten fp urunu diyebilecegim bir tel tasarimda iyi guncellemede gelir trye daha ne olsun hayirli olsun:)
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Vinewood 4 yıl ekrem71
Haber yanlış , güncelleme sadece brezilya'da çıktı.
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BarGoS 4 yıl
G kullanicilarina hayirli olsun , umarim ram kulkanimi dahada stabil hale gelmistir
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gezgin084 4 yıl
Bakalım ülkemize gelecek mi?
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sercandk 4 yıl
Moto g kullanıcılarına hayırlı olsun. Tasarım olarak biraz iyi olsaydı sokakta 3 kişiden 1nde görürdük heralde başarılı bir telefon.
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Elsa 4 yıl sercandk
sercandk
Moto g kullanıcılarına hayırlı olsun. Tasarım olarak biraz iyi olsaydı sokakta 3 kişiden 1nde görürdük heralde başarılı bir telefon.

İlk bu telefonu alacaktım hiç bir yerde yoktu ben de sinirlenop gittim g3 aldım 5.0 ile kullaniyorum, isteyen zaten alacak telefon bulamıyor
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lifeisunfare 4 yıl
Hindistan'daki güncellemenin bize ne faydası var, belli ki bu telefonlar nerede en çok sattıysa oraya güncelleme veriyorlar, gerisi güncelleme gelecek diye saf saf bekliyor.
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ibrahim1004 4 yıl lifeisunfare
lifeisunfare
Hindistan'daki güncellemenin bize ne faydası var, belli ki bu telefonlar nerede en çok sattıysa oraya güncelleme veriyorlar, gerisi güncelleme gelecek diye saf saf bekliyor.

Hindistandaki guncelleme dosyasini indirip telefonuna attiginizda sizde guncelleme yapabiliyosunuz ondan onemli
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neo01470 4 yıl lifeisunfare
lifeisunfare
Hindistan'daki güncellemenin bize ne faydası var, belli ki bu telefonlar nerede en çok sattıysa oraya güncelleme veriyorlar, gerisi güncelleme gelecek diye saf saf bekliyor.

Haberdeki çeviri hatasından dolayı yanlış anlamışsınız, hindistanda başlamış olması yakında bizede geleceğine işaret demektir
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Fenomenon 4 yıl lifeisunfare
lifeisunfare
Hindistan'daki güncellemenin bize ne faydası var, belli ki bu telefonlar nerede en çok sattıysa oraya güncelleme veriyorlar, gerisi güncelleme gelecek diye saf saf bekliyor.

Hocam android telefon kullanmıyorsun heralde.
Hindistana güncelleme geldiyse diğer ülkelere de er yada geç mutlaka güncelleme gelir.
Yani her moto g lolipop güncellemesi alacak.
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