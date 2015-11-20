Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

İlk sürümü 20 Kasım 1985’te yayınlanan Windows 20 Kasım 2015 itibariyle 30 yaşına girdi. Microsoft’un göz bebeği ürünün ilk sürümden bu yana geldiği noktaya fotoğraflar eşliğinde yakından bakıyoruz.
3 yıl
17,9b
1
53
İşletim Sistemleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kişisel bilgisayarların kaderi 30 yıl önce bugün yani 20 Kasım 1985 tarihinde değişti. Microsoft, kişisel bilgisayarları grafik arayüzüne taşıyan ilk sürümü yayınladığında belki de çoğu kişi tarihi bir değişimin ilk fitilinin ateşlendiğinden haberdar değildi.

Bugün kullandığımız Windows sürümlerinin Windows 1.0 ile pek bir alakası yok elbette ancak ikonlardan, açılır menü’lere hatta kaydırma çubuklarına kadar ikonik yenilikler halen kişisel bilgisayarların kullanıcı arayüzlerinde yer bulmaya devam ediyor.

1985 yılındaki ilk Windows 1.0 iki adet floppy disk’e sığabiliyordu. İhtiyaç duyduğu sistem gereksinimi ise 256kb sistem belleği ve bir grafik kartıydı. Eğer çoklu program çalıştırmak isterseniz de 512kb belleğe sahip bir sabit disk satın almanız gerekiyordu. Muhtemelen bilgisayarlar ile tanışıklığı Windows XP öncesine geçmeyen yeni nesil, böylesi sistem kaynakları ile bir işletim sisteminin çalışabileceğini hayal dahi edemiyordur.

Aşağıda bağlantısı bulunan galeride Windows 1.0’dan başlayarak Windows 10’a gelinceye kadar geçen süreçte tüm Windows sürümlerinin ekran görüntüleri var. Gelin beraber tarihte bir yolculuğa çıkalım.

Windows 1.0 - 1985
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

Windows 1.0 ile gelen en önemli yenilik grafik arayüzü, mouse desteği ve MS Paint, Notepad gibi sahip olduğu entegre yazılımlardı.

Windows 2.0 - 1987
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Windows 2.0, Word ve Excel’in ilk sürümlerini getirmişti.

Windows 3.0 – 1990
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Daha iyi bir grafiksel arayüz vadeden Windows 3.0, program ve dosya yöneticisi desteğine sahipti. Ayrıca ilk mayın tarlası oyunu da Windows 3.1 güncellemesi ile geldi.

Windows NT 3.5 – 1994
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
İş odaklı geliştirilen Windows NT’nin ikinci sürümü olan Windows NT 3.5, güvenlik ve dosya paylaşımı odağında yenilikçi fikirler ile geliyordu.

Windows 95 - 1995
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

Windows 95 ile 32bit mimarisine geçiş yapan Microsoft ilk başlat menüsünü de bu sürüme ekledi. Bu arada Internet Explorer’ın da bir güncelleme ile Windows 95’e geldiğini belirtelim.

Windows 98 – 1998
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Windows 95’in başarı üzerine performansı ve donanımsal desteği artırmak adına geliştirilen Windows 98, web deneyimine odaklanan ilk sürüm oldu. Active Desktop, Outlook Express, Frontpage Express, Microsoft Chat ve NetMeeting uygulamaları Windows 98 ile hayatımıza girdi. Ayrıca Windows 98SE (Second Edition) sürümü ile donanımsal destek artırıldı.

Windows ME - 2000
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

Çoklu ortam ve ev kullanımına yönelik özellikler ile gelen Windows ME, Windows Movie Maker’ın ilk göründüğü sürüm olmuştu. Ayrıca Windows Media Player ve Internet Explorer bu sürümde önemli değişikliklere uğradı. Stabil olmayan yapısı nedeniyle çok eleştirilen Windows ME, Microsoft’un belki de ilk büyük başarısızlığıydı.

Windows 2000 - 2000
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

İş odaklı geliştirilen Windows 2000, Windows NT temel alınarak geliştirilmişti. Güvenlik nitelikleri ile öne çıkan işletim sistemi, DLL ön belleği ve donanımlar için tak – çalıştır özelliği ile fark yaratmıştı.
Windows XP - 2001
Windows XP - 2001 
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Microsoft’un 2000 ve Millenium sürümlerinde yaşadığı başarısızlığa karşı sıkı bir çalışma neticesinde ortaya çıkardığı Windows XP, Windows 2000 gibi NT temelliydi. Yeni dosya güvenliği yapıları, tak – çalıştır özellikleri ve modern arayüzü, bugünkü anlamda kişisel bilgisayar ortamının temellerini oluşturuyordu. Nitekim Microsoft’un da en uzun soluklu işletim sistemi oldu.

Windows Vista - 2007
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Tarihin en başarısız Windows sürümlerinden olan Vista, altı yıllık geliştirilme sürecine rağmen adeta özellikle donanım – yazılım dengesi iyi kurulmadığı için ölü doğmuş oldu. Sadece çok çok iyi donanıma sahip sistemlerde iyi çalışan Vista, Aero adı verilen kullanıcı arayüzü ile güzel görünen ancak verimsiz bir sistem olarak tarihe gömüldü.

Windows 7 - 2009
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Vista’nın kötü imajını ortadan kaldırmak için gelen Windows 7, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve performansı artırmaya yönelik sunduğu gelişmeler ile en popüler Windows sürümlerinden biri oldu.

Windows 8 – 2012
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
17 yıldır Windows sürümlerinde hüküm süren başlat menüsünü ortadan kaldıran Windows 8, “metro-style” kullanıcı arayüzü, yenilenen masaüstü uygulamaları, dokunmatik ekran odaklı optimizasyonlar ile karşımıza çıkmıştı. Bu arada bu sürüm, ARM mimarisine de destek sağlıyor oluşuyla öne çıkmıştı.

Windows 10 - 2015
İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi
Başlat menüsüne yeniden hayat veren Windows 10, Cortana dijital asistan uygulaması, Microsoft Edge tarayıcı gibi yenilikler getirdi. Ayrıca hibrit laptoplar ve tabletler odağında yapılan düzenlemeler ile servis modeliyle ücretsiz sürüm yükseltme olanağının sunulması Microsoft’un değişen zamana ayak uydurma noktasında mecbur kaldığı hususlardı.

Sizin ilk kullandığınız Windows sürümü hangisiydi? Oy Ver 2698 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
http://www.theverge.com/2015/11/19/9759874/microsoft-windows-visual-history-30-years Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DraGonS 3 yıl
Windows ME ile Windows Vista'dan çektiğimi bir ben bir de Allah bilir. Bir tekerleği takılmadan satışa çıkan arabalar gibiydi hata konusunda.

Windows 2000, Windows XP ve Windows 7 de en stabil çalışan işletim sistemleriydi windows'un.

En büyük devrimi ise Windows 95 ile yaptı. Daha sonra zaten, teknoloji adaptasyonu ve grafiksel iyileştirmeler hariç pek ilerleme olmadı zaten.

Şu ülke korsan yazılım ve Windows işletim sistemi olmasa bilgisayar kullanmayı öğrenemezdi onunda altını iyi çizmek lazım.

Ahirette Bill Gates ve yazılımcılarının bizden alacağı çoktur. Hakkını helal etmezse cehennemin dibine mi gireriz bilmem artık. Mp3 leri, filmleri saymıyorum zaten, o kısımdan kafadan battık.



Windows ME ile Windows Vista'dan çektiğimi bir ben bir de Allah bilir. Bir tekerleği takılmadan satışa çıkan arabalar gibiydi hata konusunda.Window...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin, PC'lerin günümüzde bu kadar yaygın olmasının en büyük sağlayıcılarından biri Microsoft'tur.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
john ronald reuel tolkien 3 yıl
Wİndows vista ve Windows 7 göze en çok hitap eden işletim sistemleri. Hen ne kadar Windows vista bir facia bile olsa aero güzeldi.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
suslu76 3 yıl
mudebbir
Evrim demişken... Binlerce hata veren bilgisayarlar işletim sistemi bile mühendis elinden çıkıyor. Ya bu kainatın programı hata vermeden sahipsiz idarecisi ve yaratıcısı olmadan kendi kendine çıkabilir mi? İster istemez Allah diyeceksiniz.

hata vermiyor mu kainat hic?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Tercihim windows 8.1!
Sebepleri:
*** Stabilite *** Bu stabiliteyi windows 10'da da görüyoruz. Zaten windows 10'un 8'den tek farkı ui ve donanimsal destektir. 8'i bir yıl boyunca kullandım bir kez olsun hata vermedi.
*** Ui *** Biz webmasterların bildiği bir şey vardır; süslü her tarafından hareketli flaşlar fırlayan bir website kurabilirsin. Fakat istediğin sonucu alamaz, ziyaretçi çekemezsin. Sitene giren ziyaretçinin kafası karışır aradığını bulamaz, hemen çıkar. Windows 8 ile birlikte sade tasarım furyası başladı. Şu anda girdiğimiz birçok sitede bunun etkilerini görüyoruz. Windows 8.1 kullandıktan bir süre sonra tekrar windows 7'yi kurmam gerekti. Kurduğum gibi silmem de bir oldu. O ne kaba tasarım, kereste gibi! Şimdi 7 den ücretsiz yükselttiğim 10'u kullanıyorum fakat lisanslı 8.1 olsa tekrar dönerdim. Başlat menüsüne gerek yok diyeceğim ama yeniliğe ayak uyduramayanlar olduğu sürece işimiz yaş. Windows 10'da LOGO+S yani her şeyi arama kısayolu en çok yokluğunu hissettiğim fonksiyon. 10'da da var lakin dosya araması yapmıyor.
Google inc'in material tasarımını da beni sadelik konusunda cezbediyor. Linux kullananlar bkz: papyros linux heyecanla bekliyorum
Birde başlat menüsünü geri isteyenlerden günde kaç kez o menüyü kullandığınızı bir sayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 3 yıl
94 de lisede bilgisayarlar vardı mdos ögretirlerdi windows u 98 de tanıyabildik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mudebbir 3 yıl
Evrim demişken... Binlerce hata veren bilgisayarlar işletim sistemi bile mühendis elinden çıkıyor. Ya bu kainatın programı hata vermeden sahipsiz idarecisi ve yaratıcısı olmadan kendi kendine çıkabilir mi? İster istemez Allah diyeceksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShuHan 3 yıl
windows 95 ile basladim ilk pc ye en stabil xp ve windows7 bana gore en rezil leri vista
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
Yorumlara bakıyorum genel olarak bilgisayarın bilgisayar olduğu yıllarda doğmuş çoğunluk. Şuan ise 2-3 yaşındaki bebeklerin bile elinde oyuncak olmuş basit bir alet...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 3 yıl
Windows 95'i görünce ilk tanıştığım bilgisayarı hatırladım. Windows 95, beyaz monitör altı kasa, tüplü monitör, kocaman beyaz klavye ve toplu fare.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 yıl
commodore 64 ün basic inden, dos ve windows 3.1 e geçmiştim. 386 dx40 işlemcim vardı.
yanlış anlaşılmasın 486 dx2-66 ya geçen bir abimize bilgisayar kurmuştuk çıkan parçalarda benim ilk pc olmuştu. hey gidi günler. yaşlandıkmı ne.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 3 yıl
wimdows 3.0 idi yanlış oyladım 95'e tıkladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANASS 3 yıl
tüh ankete yanlış cvp verdim. Ben şu anki diye cevapladım :( tabiki win 3,1 ondan öncesi ZX SPECTRUM :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asonas 3 yıl
Windows 3.0'ın bebesiyiz arkadaş :D Ne günlerdi yav gerçekten.Şu ekran görüntüleri bile nostalji yarattı şuan geçmişe gittik vay anasını sayın seyirciler.Özlemişiz o günleri...Huzur vardı,keyif vardı ve ne güzel oyunlar oynardık 386 dx serisiyle :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, İşletim Sistemleri ve
3 etiket daha Yazılım Ahmet Gözütok Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG Nexus 5X inceleme videosu 3 yıl 2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim