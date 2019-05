İlk sürümden itibaren Windows'un evrimi

Windows 1.0 ile gelen en önemli yenilik grafik arayüzü, mouse desteği ve MS Paint, Notepad gibi sahip olduğu entegre yazılımlardı.

Windows 2.0, Word ve Excel’in ilk sürümlerini getirmişti.

Windows 3.0 – 1990

Windows NT 3.5 – 1994

Windows 95 ile 32bit mimarisine geçiş yapan Microsoft ilk başlat menüsünü de bu sürüme ekledi. Bu arada Internet Explorer’ın da bir güncelleme ile Windows 95’e geldiğini belirtelim.

Windows XP - 2001

Başlat menüsüne yeniden hayat veren Windows 10, Cortana dijital asistan uygulaması, Microsoft Edge tarayıcı gibi yenilikler getirdi. Ayrıca hibrit laptoplar ve tabletler odağında yapılan düzenlemeler ile servis modeliyle ücretsiz sürüm yükseltme olanağının sunulması Microsoft’un değişen zamana ayak uydurma noktasında mecbur kaldığı hususlardı.

Sizin ilk kullandığınız Windows sürümü hangisiydi? Windows 1.0 Windows 2.0 Windows 3.0 Windows NT 3.5 Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 Hiç Windows kullanmadım Oy Ver 2698 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Sizin ilk kullandığınız Windows sürümü hangisiydi? 2% Windows 1.0 64 oy 0% Windows 2.0 8 oy 13% Windows 3.0 339 oy 2% Windows NT 3.5 49 oy 24% Windows 95 643 oy 19% Windows 98 515 oy 1% Windows ME 29 oy 2% Windows 2000 42 oy 21% Windows XP 559 oy 2% Windows Vista 54 oy 7% Windows 7 188 oy 2% Windows 8 41 oy 6% Windows 10 150 oy 1% Hiç Windows kullanmadım 17 oy 2698 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Kişisel bilgisayarların kaderi 30 yıl önce bugün yani 20 Kasım 1985 tarihinde değişti. Microsoft, kişisel bilgisayarları grafik arayüzüne taşıyan ilk sürümü yayınladığında belki de çoğu kişi tarihi bir değişimin ilk fitilinin ateşlendiğinden haberdar değildi.Bugün kullandığımız Windows sürümlerinin Windows 1.0 ile pek bir alakası yok elbette ancak ikonlardan, açılır menü’lere hatta kaydırma çubuklarına kadar ikonik yenilikler halen kişisel bilgisayarların kullanıcı arayüzlerinde yer bulmaya devam ediyor.1985 yılındaki ilk Windows 1.0 iki adet floppy disk’e sığabiliyordu. İhtiyaç duyduğu sistem gereksinimi ise 256kb sistem belleği ve bir grafik kartıydı. Eğer çoklu program çalıştırmak isterseniz de 512kb belleğe sahip bir sabit disk satın almanız gerekiyordu. Muhtemelen bilgisayarlar ile tanışıklığı Windows XP öncesine geçmeyen yeni nesil, böylesi sistem kaynakları ile bir işletim sisteminin çalışabileceğini hayal dahi edemiyordur.Aşağıda bağlantısı bulunan galeride Windows 1.0’dan başlayarak Windows 10’a gelinceye kadar geçen süreçte tüm Windows sürümlerinin ekran görüntüleri var. Gelin beraber tarihte bir yolculuğa çıkalım.Daha iyi bir grafiksel arayüz vadeden Windows 3.0, program ve dosya yöneticisi desteğine sahipti. Ayrıca ilk mayın tarlası oyunu da Windows 3.1 güncellemesi ile geldi.İş odaklı geliştirilen Windows NT’nin ikinci sürümü olan Windows NT 3.5, güvenlik ve dosya paylaşımı odağında yenilikçi fikirler ile geliyordu.Windows 95’in başarı üzerine performansı ve donanımsal desteği artırmak adına geliştirilen Windows 98, web deneyimine odaklanan ilk sürüm oldu. Active Desktop, Outlook Express, Frontpage Express, Microsoft Chat ve NetMeeting uygulamaları Windows 98 ile hayatımıza girdi. Ayrıca Windows 98SE (Second Edition) sürümü ile donanımsal destek artırıldı.Çoklu ortam ve ev kullanımına yönelik özellikler ile gelen Windows ME, Windows Movie Maker’ın ilk göründüğü sürüm olmuştu. Ayrıca Windows Media Player ve Internet Explorer bu sürümde önemli değişikliklere uğradı. Stabil olmayan yapısı nedeniyle çok eleştirilen Windows ME, Microsoft’un belki de ilk büyük başarısızlığıydı.İş odaklı geliştirilen Windows 2000, Windows NT temel alınarak geliştirilmişti. Güvenlik nitelikleri ile öne çıkan işletim sistemi, DLL ön belleği ve donanımlar için tak – çalıştır özelliği ile fark yaratmıştı.Microsoft’un 2000 ve Millenium sürümlerinde yaşadığı başarısızlığa karşı sıkı bir çalışma neticesinde ortaya çıkardığı Windows XP, Windows 2000 gibi NT temelliydi. Yeni dosya güvenliği yapıları, tak – çalıştır özellikleri ve modern arayüzü, bugünkü anlamda kişisel bilgisayar ortamının temellerini oluşturuyordu. Nitekim Microsoft’un da en uzun soluklu işletim sistemi oldu.Tarihin en başarısız Windows sürümlerinden olan Vista, altı yıllık geliştirilme sürecine rağmen adeta özellikle donanım – yazılım dengesi iyi kurulmadığı için ölü doğmuş oldu. Sadece çok çok iyi donanıma sahip sistemlerde iyi çalışan Vista, Aero adı verilen kullanıcı arayüzü ile güzel görünen ancak verimsiz bir sistem olarak tarihe gömüldü.Vista’nın kötü imajını ortadan kaldırmak için gelen Windows 7, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve performansı artırmaya yönelik sunduğu gelişmeler ile en popüler Windows sürümlerinden biri oldu.17 yıldır Windows sürümlerinde hüküm süren başlat menüsünü ortadan kaldıran Windows 8, “metro-style” kullanıcı arayüzü, yenilenen masaüstü uygulamaları, dokunmatik ekran odaklı optimizasyonlar ile karşımıza çıkmıştı. Bu arada bu sürüm, ARM mimarisine de destek sağlıyor oluşuyla öne çıkmıştı.