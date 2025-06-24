Windows 11’e gömülü yeni yapay zeka modeli: Microsoft Mu tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için yeni bir yapay zeka destekli özelliği duyurdu. Şirketin tanıttığı “Mu” adlı küçük dil modeli (SLM), doğrudan işletim sistemine entegre çalışıyor ve özellikle Ayarlar uygulamasında doğal dil desteğiyle arama yapmayı mümkün kılıyor.

Windows 11’a Mu desteği

Mu modeli, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve özel NPU (Nöral İşlem Birimi) barındıran Copilot+ PC’ler için geliştirildi. Daha önce bu sistemlerde Phi-Silica modeli kullanılırken, şimdi Ayarlar uygulamasındaki yeni "akıllı ajan" özelliği Mu tarafından destekleniyor. Bu özellik, şu an Windows Insider programının Dev Kanalı’nda test ediliyor.

Windows 11'e sürpriz yenilik! GIF oluşturma özelliği geliyor 3 gün önce eklendi

Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre Mu, 330 milyon parametreye sahip bir encoder-decoder mimarisiyle geliştirildi. Bu yapı, benzer boyuttaki yalnızca decoder tabanlı modellere kıyasla yaklaşık %47 daha düşük ilk token gecikmesi ve 4,7 kat daha hızlı çözümleme hızı sağlıyor. Modelin bazı bileşenlerinde ağırlık paylaşımı yapılarak toplam parametre sayısı düşürülmüş. Eğitim sürecinde Azure Machine Learning altyapısı kullanılmış ve eğitim işlemleri Nvidia A100 GPU’ları ile gerçekleştirilmiş. Performans açısından değerlendirildiğinde Mu, yalnızca onda biri boyutunda olmasına rağmen, Phi-3.5-mini ile benzer bir çıktı kalitesi sunabiliyor.

Doğal dilde arama yapılabilecek

Tam Boyutta Gör Model, özellikle çok kelimeli doğal dil sorgularında etkili çalışacak şekilde optimize edilmiş. Klasik kelime bazlı aramada ise Ayarlar uygulaması her zaman olduğu gibi sonuçları listelemeye devam edecek.

Örneğin, kullanıcı Ayarlar uygulamasında basitçe “Bluetooth” yazdığında sistem, her zamanki gibi ilgili ayar sayfasını getirir. Ancak Mu modeli, çok kelimeli doğal dil sorgularını anlayabildiği için kullanıcı “Yeni bir Bluetooth kulaklık nasıl bağlanır?” şeklinde yazdığında da doğru şekilde Bluetooth cihaz ekleme sayfasını açabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11’e gömülü yeni yapay zeka: Microsoft Mu tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: