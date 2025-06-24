Meta ve Microsoft iş birliğiyle: Quest 3S Xbox Edition tanıtıldı

Meta Quest 3S Xbox Edition neler sunuyor?
- Xbox Carbon Black ve Velocity Green renginde özel 128 GB Meta Quest 3S
- Touch Plus kontrolcüleri ve sınırlı sayıda Xbox Kablosuz Kontrolcü
- Elite Strap
- 3 aylık Meta Horizon+ aboneliği
- 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliği
Quest 3S Xbox Edition, 128 GB dahili depolama alanına sahip özel boyalı Meta Quest 3S. Tanıtım görsellerinde görülebileceği gibi, normal donanımın standart beyazı yerine özel Xbox Carbon Black ve Velocity Green renk düzenine sahip. Bununla eşleşen Touch Plus kontrolcüleri, sınırlı sayıda Xbox Kablosuz Denetleyici, kulaklık için Elite Strap ve üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ve Meta Horizon+ aboneliği sunuluyor.
Xbox Cloud Gaming, Meta başlıklarda bir uygulama olarak zaten mevcut ve bulut aracılığıyla Game Pass Ultimate oyunlarına (ve bazı sahip olunan oyunlara) erişim sağlıyor. Ne yazık ki Microsoft, başlık içinde herhangi bir bağımsız VR deneyimi sunmuyor. Xbox temalı olmasının dışında, cihaz normal bir Meta Quest 3S gibi çalışacak ve hem bağımsız hem de PC'ye bağlı kullanım mümkün olacak.
Meta Quest 3S Xbox Edition fiyatı
Microsoft, bu özel sürüm VR başlığın sınırlı sayıda üretildiğini söylüyor. Meta Quest 3S Xbox Edition, 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: