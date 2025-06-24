Meta ve Microsoft iş birliğiyle: Quest 3S Xbox Edition tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Xbox ve Meta, Quest 3S VR başlığın Xbox temalı sürümü için bir araya geldi. Meta Quest 3S Xbox Edition, standart Meta Quest 3S 128 GB modeliyle aynı teknik özelliklere sahip ancak başlıkta ve Touch Plus kontrolcüsünde yeni siyah ve yeşil renk şeması dikkat çekerken, üç aylık Xbox Game Pass UItimate aboneliğiyle geliyor.

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Meta Quest 3S Xbox Edition neler sunuyor?

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Xbox Carbon Black ve Velocity Green renginde özel 128 GB Meta Quest 3S

Touch Plus kontrolcüleri ve sınırlı sayıda Xbox Kablosuz Kontrolcü

Elite Strap

3 aylık Meta Horizon+ aboneliği

3 aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliği

Quest 3S Xbox Edition, 128 GB dahili depolama alanına sahip özel boyalı Meta Quest 3S. Tanıtım görsellerinde görülebileceği gibi, normal donanımın standart beyazı yerine özel Xbox Carbon Black ve Velocity Green renk düzenine sahip. Bununla eşleşen Touch Plus kontrolcüleri, sınırlı sayıda Xbox Kablosuz Denetleyici, kulaklık için Elite Strap ve üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ve Meta Horizon+ aboneliği sunuluyor.

Xbox Cloud Gaming, Meta başlıklarda bir uygulama olarak zaten mevcut ve bulut aracılığıyla Game Pass Ultimate oyunlarına (ve bazı sahip olunan oyunlara) erişim sağlıyor. Ne yazık ki Microsoft, başlık içinde herhangi bir bağımsız VR deneyimi sunmuyor. Xbox temalı olmasının dışında, cihaz normal bir Meta Quest 3S gibi çalışacak ve hem bağımsız hem de PC'ye bağlı kullanım mümkün olacak.

Meta Quest 3S Xbox Edition fiyatı

Microsoft, bu özel sürüm VR başlığın sınırlı sayıda üretildiğini söylüyor. Meta Quest 3S Xbox Edition, 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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