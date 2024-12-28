İlk ve tek! İşte dünyanın ilk 30 MW saf hidrojen elektrik jeneratörü

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük ve en güçlü saf hidrojen jeneratörü olan Jupiter One, ilk tam sistem testini başarıyla tamamladı. Çin’in en büyük enerji şirketlerinden Mingyang Smart Energy ve Mingyang Hydrogen Energy’nin liderliğinde geliştirilen bu 30 MW kapasiteli devasa jeneratör, yenilenebilir enerji alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Saf hidrojenle çalışan dev jeneratör

Jupiter One, sadece hidrojen yakıtıyla çalışan bir gaz türbini olarak türünün ilk örneği konumunda. Mingyang'ın bu projedeki başarısı, yenilikçi yanma odası tasarımlarına dayanıyor. Hidrojenin yanma sürecinde karşılaşılan basınç dalgalanmaları, akış kontrolü ve emisyon miktarlarının yönetilmesi gibi teknik zorluklar, bu yeni teknolojiyle önemli ölçüde aşıldı.

Jeneratör, saatte 443,45 ton hidrojen tüketerek inanılmaz bir ölçeğe ulaşıyor. Bu miktar, ünlü Hindenburg hava gemisinin hidrojen kapasitesini sadece bir saatte yaklaşık 25 kez doldurmaya yetecek kadar büyük.

Jupiter One’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yenilenebilir enerji projeleriyle entegre çalışarak enerji üretimindeki kayıpları en aza indirebilmesi. Çin’deki yenilenebilir enerji projelerinin büyük bir kısmı, mevcut şebekenin enerji taşıma kapasitesindeki yetersizlikler nedeniyle üretim fazlası enerji kullanılamadan boşa gidiyor.

Tam Boyutta Gör Mingyang, büyük ölçekli hidrojen jeneratörlerinin kullanımının şebeke istikrarını sağlayacağını ve 1 GW'ın üzerindeki rüzgar ve güneş gibi büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin kesinti sorunlarını azaltacağını belirtiyor. Firma kesinti sorunlarının nasıl çözüleceğini belirtmese de Jupiter One gibi hidrojen jeneratörleri, teorik olarak bunu fazla enerjiyi başka yollarla "depolayarak" yapabilir. Örneğin, fazla gücü elektroliz için kullanarak suyu hidrojen ve oksijene ayırabilirler. Bu işlem ciddi miktarda elektrik gerektirir, ancak bu şekilde daha sonra kullanılmak üzere ek yakıt üretilebilir.

Yenilenebilir enerjideki sorunu çözebilir

Çin, 2024 itibarıyla 793 GW güneş ve 486 GW rüzgar enerjisi kapasitesiyle dünyada yenilenebilir enerji lideri konumunda. Ancak aynı zamanda, enerji ihtiyacının yüzde 60-65’ini kömür gibi fosil yakıtlardan karşılamaya devam ediyor. Bu durum, ülkenin karbon salınımını azaltma hedefleriyle çelişiyor.

Çin, 2022 yılında temiz enerji projelerine 546 milyar dolar harcamıştı. Bu rakam küresel toplamın neredeyse yarısına denk geliyor. Çin'in rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir kısmı ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yer alıyor, ancak Çin'in nüfusunun ve elektrik talebinin büyük bir kısmı doğuda ve kıyı boyunca uzanıyor ve bu da önemli iletim boşlukları bırakıyor. Çin'in elektrik şebekesinin gelen enerjiyi idare edememesi veya en çok ihtiyaç duyulan yere iletememesi nedeniyle yenilenebilir enerjinin yüzde 25'inin boşa gittiği tahmin ediliyor. Jupiter One 30 MW hidrojen jeneratörü gibi bir teknoloji, bu verimsizlikleri ve yetersizlikleri sorun olmaktan çıkarabilir.

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