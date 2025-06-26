Katlanabilir Vivo X Fold 5 tanıtıldı: Daha ince ve daha güçlü

Vivo X Fold 5, dışta 6.53 inçlik ve içte 8.03 inçlik ekran boyutlarını koruyor. İç ekran artık Zeiss Master Color teknolojisine sahip ve ikinci nesil Armor Glass ile korunuyor.
Katlanabilir telefon artık selefine göre daha ince. Titanyum versiyonu katlı haldeyken 9.2 mm, açıkken ise sadece 4.3 mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında. Beyaz ve Yeşil Çam renk seçenekleri ise biraz daha kalın ve ağır: 9.7 mm/4.55 mm ve 226 gram. Önceki model olan X Fold 3 ise 10.2 mm/4.7 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığındaydı. Telefonun yeni menteşe tasarımı yüksek dayanımlı çelik ve karbon fiberle üretilmiş, böylece telefon hafiflerken sağlamlık da arttırılmış.
X Fold 5, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla şimdiye kadar katlanabilir bir telefondaki en yüksek pil kapasitesini sunuyor. Ayrıca 80W kablolu ve 40W kablosuz şarjı destekliyor.
İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılıyor. İşlemciye 12 veya 16 GB LPDDR5X RAM ile 256GB, 512GB ya da 1TB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.
Vivo X Fold 5 fiyatı
Vivo X Fold 5'in fiyatı ise bir hayli rekabetçi. Telefonun 12 GB/256 GB versiyonu Çin'de 980 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Aynı konfigürasyona sahip Oppo Find N5'in 1250 dolar fiyattan satışa sunulduğunu belirtelim.
Vivo X Fold 5 özellikleri
- Dış ekran: 6,53 inç, LTPO AMOLED, 1172 x 2748 piksel, 120 Hz, 5500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision
- İç Ekran: 8.03 inç, LTPO AMOLED, 2200 x 2480 piksel, 120 Hz, 4500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
- RAM: 12 GB, 16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 4.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.6 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop telefoto kamera, 3x optik zum + 50 MP, f/2.1 ultra geniş açı kamera
- Ön kamera: 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4
- Pil: 6000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj
- Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 159.7 x 142.3 x 4.3 mm
Katlıyken: 159.7 x 72.6 x 9.2 mm, 217 gr
- Bağlantı ve diğer: IP58/IP59+, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Display Port çıkışı