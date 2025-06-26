Katlanabilir Vivo X Fold 5 tanıtıldı: Daha ince ve daha güçlü

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Tam Boyutta Gör Vivo, yeni katlanabilir modeli X Fold 5’i bugün Çin’de tanıttı. Bu modelin, daha önce uluslararası pazarlarda da satışa çıkan X Fold3 Pro gibi geniş çapta sunulması bekleniyor.

Vivo X Fold 5, dışta 6.53 inçlik ve içte 8.03 inçlik ekran boyutlarını koruyor. İç ekran artık Zeiss Master Color teknolojisine sahip ve ikinci nesil Armor Glass ile korunuyor.

Katlanabilir telefon artık selefine göre daha ince. Titanyum versiyonu katlı haldeyken 9.2 mm, açıkken ise sadece 4.3 mm kalınlığında ve 217 gram ağırlığında. Beyaz ve Yeşil Çam renk seçenekleri ise biraz daha kalın ve ağır: 9.7 mm/4.55 mm ve 226 gram. Önceki model olan X Fold 3 ise 10.2 mm/4.7 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığındaydı. Telefonun yeni menteşe tasarımı yüksek dayanımlı çelik ve karbon fiberle üretilmiş, böylece telefon hafiflerken sağlamlık da arttırılmış.

Tam Boyutta Gör Vivo X Fold 5, katlanabilir cihazlar arasında en yüksek IP koruma derecelerini sunan model olarak öne çıkıyor. Cihaz, IPX8 (suya daldırma) ve IPX9+'ın (yüksek basınçlı suya karşı dayanım) yanında IP5X toz koruması ve -20°C gibi düşük sıcaklıklarda çalışma yeteneklerine sahip.

X Fold 5, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla şimdiye kadar katlanabilir bir telefondaki en yüksek pil kapasitesini sunuyor. Ayrıca 80W kablolu ve 40W kablosuz şarjı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera sisteminde üç adet 50MP sensör yer alıyor. Ana kamera Sony IMX921 sensör ve f/1.57 diyaframlı Zeiss T* lens ile geliyor. 3x zum yapabilen Zeiss Super Telefoto lens ise Sony IMX882 sensör ile donatılmış. Ultra geniş açı kamerası da Zeiss T* kaplamaya sahip.

İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılıyor. İşlemciye 12 veya 16 GB LPDDR5X RAM ile 256GB, 512GB ya da 1TB UFS 4.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

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Vivo X Fold 5 fiyatı

Vivo X Fold 5'in fiyatı ise bir hayli rekabetçi. Telefonun 12 GB/256 GB versiyonu Çin'de 980 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Aynı konfigürasyona sahip Oppo Find N5'in 1250 dolar fiyattan satışa sunulduğunu belirtelim.

Vivo X Fold 5 özellikleri

Dış ekran: 6,53 inç, LTPO AMOLED, 1172 x 2748 piksel, 120 Hz, 5500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision

6,53 inç, LTPO AMOLED, 1172 x 2748 piksel, 120 Hz, 5500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision İç Ekran : 8.03 inç, LTPO AMOLED, 2200 x 2480 piksel, 120 Hz, 4500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision

: 8.03 inç, LTPO AMOLED, 2200 x 2480 piksel, 120 Hz, 4500 nit pik parlaklık, HDR10+, Dolby Vision İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

: Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) RAM : 12 GB, 16 GB

: 12 GB, 16 GB Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 4.1

: 256 GB, 512 GB, 1 TB, UFS 4.1 Arka kamera : 50 MP, f/1.6 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop telefoto kamera, 3x optik zum + 50 MP, f/2.1 ultra geniş açı kamera

: 50 MP, f/1.6 ana kamera + 50 MP, f/2.6 periskop telefoto kamera, 3x optik zum + 50 MP, f/2.1 ultra geniş açı kamera Ön kamera : 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4

: 20 MP, f/2.4 + 20 MP, f/2.4 Pil : 6000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj

: 6000 mAh, 80W hızlı şarj, 40W kablosuz şarj Boyutlar ve ağırlık: Açıkken: 159.7 x 142.3 x 4.3 mm

Katlıyken: 159.7 x 72.6 x 9.2 mm, 217 gr

Açıkken: 159.7 x 142.3 x 4.3 mm Katlıyken: 159.7 x 72.6 x 9.2 mm, 217 gr Bağlantı ve diğer: IP58/IP59+, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, kızılötesi bağlantı, NFC, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Display Port çıkışı

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Katlanabilir Vivo X Fold 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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