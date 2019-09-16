YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor

Bugün YouTube platformuna ister farklı cihazlara hitap eden uygulamalar ile ister web sürümüne giriş yaparak erişebiliyoruz. Pek çok cihaz üreticisi set üstü televizyon kutusu, sinema PC, medya oynatıcı, medya oynatıcılı uydu veya akıllı televizyon gibi ürünlerde uygulama entegre etmek yerine özel ara yüzü olan web sürümüne erişmeyi tercih ediyor. Google buna bir son vermek niyetinde.

Lisans gerektirebilir

YouTube web uygulamasına normalde ana makine adresini yazarak giriyoruz ancak /tv uzantısını yazarsanız işte yukarıda bahsettiğimiz televizyonlar için özel ara yüz geliyor. Biraz daha kolay gezinti için tasarlanan bu ara yüzde uzaktan kumanda ile kontrol sağlayabiliyordunuz.

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Bununla birlikte ara yüze giriş yaptığınızda bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Uyarıda ara yüzün yakın zamanda erişime kapanacağı ve sadece belirli cihazlardan erişilebileceği ifade ediliyor. Tam bir neden veya tarih verilmemiş. Bunun anlamı elinizde destekli olmayan bir sinema PC veya medya oynatıcı varsa artık bu ara yüze erişemeyeceksiniz.

Tahminler Google’ın internet bağlantılı cihaz üreticilerini bir lisansa bağlamak istemesi üzerine yoğunlaşıyor. Sadece ilgili Google lisansı alabilen cihazlar bu YouTube ara yüzüne erişebilecek. Piyasada sayısız Çin malı medya oynatıcı olduğu düşünüldüğünde erişim kısıtlı kalacaktır. Diğer bir tahmin ise Google’ın bu ara yüze daha fazla kaynak ayırmak istememesi.