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YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor

İnternet bağlantılı medya oynatıcılarda veya sinema PC modellerinde sıkça tercih edilen YouTube televizyon ara yüzü artık belirli cihazların erişebildiği bir noktaya gidiyor.
1 sa.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün YouTube platformuna ister farklı cihazlara hitap eden uygulamalar ile ister web sürümüne giriş yaparak erişebiliyoruz. Pek çok cihaz üreticisi set üstü televizyon kutusu, sinema PC, medya oynatıcı, medya oynatıcılı uydu veya akıllı televizyon gibi ürünlerde uygulama entegre etmek yerine özel ara yüzü olan web sürümüne erişmeyi tercih ediyor. Google buna bir son vermek niyetinde.

Lisans gerektirebilir

YouTube web uygulamasına normalde ana makine adresini yazarak giriyoruz ancak /tv uzantısını yazarsanız işte yukarıda bahsettiğimiz televizyonlar için özel ara yüz geliyor. Biraz daha kolay gezinti için tasarlanan bu ara yüzde uzaktan kumanda ile kontrol sağlayabiliyordunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir"

Bununla birlikte ara yüze giriş yaptığınızda bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Uyarıda ara yüzün yakın zamanda erişime kapanacağı ve sadece belirli cihazlardan erişilebileceği ifade ediliyor. Tam bir neden veya tarih verilmemiş. Bunun anlamı elinizde destekli olmayan bir sinema PC veya medya oynatıcı varsa artık bu ara yüze erişemeyeceksiniz.

Tahminler Google’ın internet bağlantılı cihaz üreticilerini bir lisansa bağlamak istemesi üzerine yoğunlaşıyor. Sadece ilgili Google lisansı alabilen cihazlar bu YouTube ara yüzüne erişebilecek. Piyasada sayısız Çin malı medya oynatıcı olduğu düşünüldüğünde erişim kısıtlı kalacaktır. Diğer bir tahmin ise Google’ın bu ara yüze daha fazla kaynak ayırmak istememesi.

 


https://www.engadget.com/2019/09/14/youtube-shutting-down-lean-back-on-web/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 11 sn.
YouTube'dan pek beklemeyeceğim bir hareketti ama gelir modellerini reklamdan premium satışına doğru kaydırdıkları için biraz da mantıklı geliyor. Bu arayüzü kullanan cihazlar üzerinden premium satın aldıracak güçte olmuyorlar, yalnız eski Philips Smart TV'de kassa da az buçuk kullanıyorduk o da gidecek, bir Netflix kaldı orada... Netflix'in bu olayını seviyorum arayüz baya eski ama hala her şeye erişim var
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