I'm Watch 650 bin sattı, 5 yıl içinde sektörde patlama yaşanması bekleniyor









Akıllı saat konsepti üzerinde aslında uzun zamandır çalışmalar yapılsa da, tüketici ve üretici ilgisini çekmeye başlaması Pebble adlı akıllı saat projesinin Kickstarter üzerinde bağış rekoru kırması ile oldu. Bu dönemden sonra pek çok akıllı saat ürünü piyasaya çıkarken, Samsung ve Apple gibi devlerin de sektöre adım atma hazırlıklarına dair dedikodular gündeme geliyor.





Akıllı saat ürünlerinin bir kısmını mobil cihazlara bağlanarak gelen arama bildirimi, SMS, email bilgisi gibi bildirimleri yansıtırken görürken, bir kısmını ise bağımsız işletim sistemi ile adeta bir akıllı telefon gibi fonksiyon eda ederken görüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 699TL fiyat etiketi ile satışta olan I'm Watch modeli de bağımsız olarak çalışabilen akıllı saat ürünlerinden.





iPhone ve Android telefonlarla uyumlu olan i'm Watch; akıllı telefonların yerini almaktan ziyade, Bluetooth bağlantısı ile doğrudan telefonların yönetilmesini sağlıyor. Kol hareketleriniz ile aramaları cevaplayabiliyor ya da kapatabiliyorsunuz. iMarket uygulaması üzerinden farklı kategorilerde uygulamalar indirebiliyor, Email, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızı takip edebiliyorsunuz.





I'm Watch akıllı saatinin global olarak 650 bin adetlik satış yaptığı giyilebilir teknoloji piyasasının değerinin yıl sonunda 4.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2012 yılında ise 867 milyon dolarlık gelir elde eden akıllı saatler ise piyasanın yüzde 80'ine hakim duruma geldi. Satışların yoğunlaştığı akıllı saatler, giyilebilir teknoloji sektöründeki ağrlığını giderek artırıyor.





Analizlere göre 5 yıl içerisinde patlama yapması beklenen giyilebilir teknoloji sektörü 2018 yılında 14 milyar dolarlık pazar değerine ulaşacak. Satılan ürün hacmi ise 134 milyon birim olacak. Giyilebilir teknolojiler pazarının yüzde 80'inden fazlası ABD'nin elinde iken Asya/ Pasifik bölgesinin en yüksek oranlarda büyümesi bekleniyor.