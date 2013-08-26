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I'm Watch 650 bin sattı, 5 yıl içinde sektörde patlama yaşanması bekleniyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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I'm Watch 650 bin sattı, 5 yıl içinde sektörde patlama yaşanması bekleniyor


Akıllı saat konsepti üzerinde aslında uzun zamandır çalışmalar yapılsa da, tüketici ve üretici ilgisini çekmeye başlaması Pebble adlı akıllı saat projesinin Kickstarter üzerinde bağış rekoru kırması ile oldu. Bu dönemden sonra pek çok akıllı saat ürünü piyasaya çıkarken, Samsung ve Apple gibi devlerin de sektöre adım atma hazırlıklarına dair dedikodular gündeme geliyor.

Akıllı saat ürünlerinin bir kısmını mobil cihazlara bağlanarak gelen arama bildirimi, SMS, email bilgisi gibi bildirimleri yansıtırken görürken, bir kısmını ise bağımsız işletim sistemi ile adeta bir akıllı telefon gibi fonksiyon eda ederken görüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 699TL fiyat etiketi ile satışta olan I'm Watch modeli de bağımsız olarak çalışabilen akıllı saat ürünlerinden.

iPhone ve Android telefonlarla uyumlu olan i'm Watch; akıllı telefonların yerini almaktan ziyade, Bluetooth bağlantısı ile doğrudan telefonların yönetilmesini sağlıyor. Kol hareketleriniz ile aramaları cevaplayabiliyor ya da kapatabiliyorsunuz. iMarket uygulaması üzerinden farklı kategorilerde uygulamalar indirebiliyor, Email, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızı takip edebiliyorsunuz. 

I'm Watch akıllı saatinin global olarak 650 bin adetlik satış yaptığı giyilebilir teknoloji piyasasının değerinin yıl sonunda 4.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2012 yılında ise 867 milyon dolarlık gelir elde eden akıllı saatler ise piyasanın yüzde 80'ine hakim duruma geldi. Satışların yoğunlaştığı akıllı saatler, giyilebilir teknoloji sektöründeki ağrlığını giderek artırıyor. 

Analizlere göre 5 yıl içerisinde patlama yapması beklenen giyilebilir teknoloji sektörü 2018 yılında 14 milyar dolarlık pazar değerine ulaşacak. Satılan ürün hacmi ise 134 milyon birim olacak. Giyilebilir teknolojiler pazarının yüzde 80'inden fazlası ABD'nin elinde iken Asya/ Pasifik bölgesinin en yüksek oranlarda büyümesi bekleniyor. 

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Efe S. 5 yıl en beğenilen
Hayat tamamen elektronikleşiyor. Asla akrepli yelkovanlı saatimden vazgeçmem
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jakab95 5 yıl
Fiyatlari alinabilir makul bir fiyat olunca her kolda 1 tane goricez bunu biliyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turkcell bunu 900 liradan satıyordu
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ozkaner25 5 yıl
Bende var.2 gün kullandım sonra kutusuna koydum .Satıyorum 700 TL..
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DH Misafiri 5 yıl
650.000 sattığına hiç mi hiç inanasım yok hem de bu fiyata. En popüler Pebble bile Kickstarter da 100.000 adet satmışken. Sarj edilmeyen akıllı saat yapsınlar o zaman olur bak...
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THESTER 5 yıl
Şu an için hiç bir zengin kişi bu akıllı saatleri Rolex'e tercih etmez. Bu yüzden de yeteri ilgiyi göremeyecek bence
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righteous@ 5 yıl
yani artık saatimizle konuşup kara şimşeği çağırabilecekmiyiz yanımıza ondan haber ver hocam
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sangokudbgt 5 yıl
Adam gibi adam mekanik saat kullanır. En son dijital saati ilk okulda kullandım, orta okula geçince çocuk işi gibi gelmeye başladı bıraktım. 3 yıldır mekanik saatteyim hiç bir şeye değişmem.
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iskocyall 5 yıl
Mobilden girince hic bi msj okunmuyor... Gorunmuyor
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Umutcan 5 yıl
Şu anki hali ile(batarya süresiyle vs.) kullanmanın hiçbir getirisi yok.
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sertacarslan 5 yıl
depelerx

Şu anda kolumda im Watch olsaydı ne yapardım diye düşündüm, yapacak birşey bulamadım. İnsanlar alsa bile geçici bir heves olur...


Cep telefonunun her an kolunda olduğunu düşününce akıllı saat fikri epey çekici geliyor.
Mesela pil sorununa çözüm bulunsa ve tek şarjla en az 1 hafta kullanılabilse, cihaz küçülse ama ekran büyüse ve bükülüp kolu çevrelese, çözünürlük artsa, neden olmasın?

Edit : imlâ.
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depelerx 5 yıl
Şu anda kolumda i'm Watch olsaydı ne yapardım diye düşündüm, yapacak birşey bulamadım. İnsanlar alsa bile geçici bir heves olur...
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Fenomenon 5 yıl
hem gereksiz hem pahalı
ancak konu hava atmak olunca insan gerekli olup olmadığına fazla bakmıyor o ayrı mesele
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