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"i'm watch" kolunuzdaki Android saat

7 yıl
16,1b
1
57
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesiyle artık bilgisayar veya akıllı telefon türevlerinin saat olarak kolumuza takıldığına şahit oluyoruz. iPod Nano, Sony Ericsson’un akıllı telefonlara bağlanarak anlık bildirimleri kolunuza aktaran LifeView veya Android tabanlı bir bilgisayar olan WIMM modülü akıllı saatlere en iyi örnekler. Tasarım olarak daha iyi olan ve buna göre fiyatı değişen bir diğer akıllı saat modeli ise BlueSky firmasına ait. 

i’m watch adlı model Bluetooth üzerinden iPhone 4, Android, Blackberry ve Windows Phone 7 işletim sistemleri ile uyumlu olarak anlık bildirimleri kolunuza iletiyor veya arama yapmanızı sağlıyor.

Saatin özelliklerine gelince ARM9 tabanlı 454MHz işlemci, 64M RAM, 1.54 inç TFT diagonal 240 x 240 piksel çözünürlüğünde ekran, 220 ppi (inç başına piksel) yoğunluk, 48 saat bekleme, 3.5 saat konuşma süresi, özel Android 1.6 sürümü, Bluetooth 2.1 ve Türkçe’nin de olduğu çoklu dil desteği olarak sayılabilir. 

Saatte Android tabanlı pek çok uygulama bulunuyor. Hava durumu uygulaması Weather Forecast, randevular uygulaması Appointments, borsa bilgileri uygulaması Stock Market, fotoğraf uygulaması Photo, arama yapma uygulaması Calls, mesaj görüntüleme uygulaması Message Preview, mail görüntüleme uygulaması Email Preview ve ve bildirimler uygulaması Notifications bunlardan bazıları.

Firma saati için ayrıntıları tam belli olmayan müzik hizmeti i’music ve uygulama mağazası i’market hizmetini de hayata geçirecek.

Kasım 2011 tarihinde satışa sunulacak saat için ön sipariş alınmaya başlandı. Beyaz, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Pembe ve Siyah renk seçenekleri 249€ seviyesinde. Titanyum versiyonu 599€, altın kaplama versiyonu 11 999€ ve elmas-altın karışık kaplamalı versiyonu ise 14 999€ fiyat etiketine sahip. 

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quzman 7 yıl en beğenilen
Koca ekranlı , xGhz işlemcili telefon bedeli min. 1000 TL .
Telefonu cepten çıkarmamanın bedeli 249€ .
Adamların ticari zekası , paha biçilemez .
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omers 7 yıl
donanım olarak nokia'nın çoğu akıllı telefon geçinen cihazlarına kafa tutar bence
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Batuist 7 yıl
Şimdi birisi atlar ve Android 1.6 çok düşükmüş, 2.3 olsa daha iyi olurdu der.

yok yok flash desteği var mı diye sorar :))
1 Yanıt Yanıtla +5
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Alpaydinalp 6 yıl
Ben sipariş verdiğimde ne DH de ne bir yerde kullanıcı yorum birşey vardı pre order yapmıştım. Bu sefer bu konuda belamı buldum
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__Nikolaus__ 6 yıl
10 dakkadir yeni haber diye okuyorum , konu 3 ayda bir hortlatilmis megerse , hatta cevap yazcaktim buna benzer bir cihaz gecen sene vardi uzerine pek birsey eklememisler diye , aynisiymis megerse hortlatmayin su konulari
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Amedra 6 yıl
hocam niye aldınız ki bu beğenilmemisti zaten.. uzuldum harcadığınız zaman ve paraya keşke internette takip etseydiniz.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar tüm yorumları okudum sizden birkaç kişi yanlış bilgi veriyorlar bu saat kesinlikle arama yapmıyor sadece bir telefon yardımıyla arama yapabilir.
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Alpaydinalp 6 yıl
Saat'm 1 yila yakindir bekl'yordum sonunda bugun geldi

kahretsin ne bir forum bulabiliyorum ne bisey

telefon baglantisinda inanilmaz bi yavas tikanmalar yasiyorum varsa baska Im watch i olan lutfen yardim etsin
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takipcisi 6 yıl
güzel pratik olmuş ama su geçirmemesi gerek :) sonuçta yağmuru çamuru kazası var değil mi
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Calaquessir 6 yıl
iyi ki ipod nano 6th almamışım
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DH Misafiri 7 yıl
bırak bu adi italyan malı ile ilgilenme, teknolojide geriler ama sanki kendileri harika işler yapıyo gibi made in italy cart curt yazıyolar kıyafet moda ayakları gibi teknoloji de satmaya kalkarsan akıllı adama yutturamazlar, biz de yutmadık milyon dolarlarımızı alıp da sonra kürt pkk liderini bizden saklayan bi ülke bizim paramızı alamaz. ilgileniyorsan Lg gd910 ile ilgilen hem de görüntülü konuşma yapabileceğin bir saat hem de on kat daha şık kameralı ve 3g li
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kenfat10 7 yıl
Tansiyon ölçseydi dedeme alırdım bir tane...
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DH Misafiri 7 yıl
Selam ürünü alan yada kullanan varsa bilgi verebilirmi almayı düşünüyorumda?
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söny 7 yıl
İpod varken bence gereksiz fiyat olarak baya bir pahalı olucagından eminim
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Alpaydinalp 7 yıl
Siparis ettim ne zmn gelir Allah bilir
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Volkanbaba 7 yıl
Bu nedir ya gidin düzgün telefon alın buna vereceğiniz parayla işin yok bide bunu sarj et
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DH Misafiri 7 yıl
çok iyi bi alet ya görünümüne bile değer yani:) ama tek bişey aklıma geldi bu kadar etkin bişeyi tam bileğinde sürekli taşıma fikri aklıma vucuda verdiği zarar miktarını getirdi:S yani radyasyonun cevremizi sardığı bu dönemde bi kolumuz eksikti..
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azel 7 yıl
arkadaslar sızce buna ınglızce turkce sozluk yada yaptıgın bı programı atabılecekmıyız ?
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Sezgintr 7 yıl
Bence gereksiz. O ekranda ne okuyacanda ne yapıcan. Hadi bluetooth kulaklık ile mp3,radyo gibi dinlenen şeyleri yönetse bi nebze ama adam facebooktan twiterdan bahsediyo.
Mutlka bununda bi alıcısı çıkar ama benim gibi gerçek saate meraklı biri bunu tercih etmez. Hiç gözümü kırpmadan akrepli yelkovanlı saate 1000dolar vermişimdir ama buna 100 dolar bile vermem. Teknolojinin gittiği yer belli bu cihazla bi akım yaratabilirler fakat teknolojiye yön veremezler.
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