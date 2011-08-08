"i'm watch" kolunuzdaki Android saat

Teknolojinin gelişmesiyle artık bilgisayar veya akıllı telefon türevlerinin saat olarak kolumuza takıldığına şahit oluyoruz. iPod Nano, Sony Ericsson’un akıllı telefonlara bağlanarak anlık bildirimleri kolunuza aktaran LifeView veya Android tabanlı bir bilgisayar olan WIMM modülü akıllı saatlere en iyi örnekler. Tasarım olarak daha iyi olan ve buna göre fiyatı değişen bir diğer akıllı saat modeli ise BlueSky firmasına ait.





i’m watch adlı model Bluetooth üzerinden iPhone 4, Android, Blackberry ve Windows Phone 7 işletim sistemleri ile uyumlu olarak anlık bildirimleri kolunuza iletiyor veya arama yapmanızı sağlıyor.





Saatin özelliklerine gelince ARM9 tabanlı 454MHz işlemci, 64M RAM, 1.54 inç TFT diagonal 240 x 240 piksel çözünürlüğünde ekran, 220 ppi (inç başına piksel) yoğunluk, 48 saat bekleme, 3.5 saat konuşma süresi, özel Android 1.6 sürümü, Bluetooth 2.1 ve Türkçe’nin de olduğu çoklu dil desteği olarak sayılabilir.





Saatte Android tabanlı pek çok uygulama bulunuyor. Hava durumu uygulaması Weather Forecast, randevular uygulaması Appointments, borsa bilgileri uygulaması Stock Market, fotoğraf uygulaması Photo, arama yapma uygulaması Calls, mesaj görüntüleme uygulaması Message Preview, mail görüntüleme uygulaması Email Preview ve ve bildirimler uygulaması Notifications bunlardan bazıları.





Firma saati için ayrıntıları tam belli olmayan müzik hizmeti i’music ve uygulama mağazası i’market hizmetini de hayata geçirecek.





Kasım 2011 tarihinde satışa sunulacak saat için ön sipariş alınmaya başlandı. Beyaz, Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Pembe ve Siyah renk seçenekleri 249€ seviyesinde. Titanyum versiyonu 599€, altın kaplama versiyonu 11 999€ ve elmas-altın karışık kaplamalı versiyonu ise 14 999€ fiyat etiketine sahip.