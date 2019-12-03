Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu

    IMG A serisi grafik birimleri önceki nesle göre 2.5 kat performans artışı ve yüzde 60 enerji verimliliği sunuyor. Seri 2 TFLOPS performans değerine kadar ulaşıyor.
    1 hf.
    3,9b
    1
    13
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Apple ile olan büyük ortaklığı sona erdikten sonra mali sıkıntılara giren ve Nesnelerin İnterneti ile MIPS işlemci bölümünü elden çıkarmak zorunda kalan Imagination Technologies, oluşturduğu kaynak ile en büyük işlerinden birisine imza attı.

    IMG A serisi neler sunuyor?

    Bugün yaptığı açıklamada firma GPU of Everything yani Her Şeyin Grafik Birimi olarak tanımladığı yeni IMG A serisi grafik birimlerini duyurdu. Adından da anlaşılacağı üzere mobil dünyadan tutun otomotiv sektörü ve sunuculara kadar pek çok alana hitap ediyor. Firma son 15 yılın en iyi grafik çalışmalarının IMG A serisi olduğunu ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Daha önce Imagination firması Power VR olarak grafik birimlerini isimlendiriyordu. Büyük projenin gereği olarak isimlendirme de artık IMG şeklinde devam edecek. Çok yönlü grafik teknolojileri frekans başına 1 piksel performanstan (1PPC) 2 TFLOPS performansa kadar her alana hitap edecek şekilde ölçeklendirildi. Power VR serisine göre 2.5 kat daha iyi performans, 8 kat daha hızlı yapay zeka işlemleri ve yüzde 60 daha iyi enerji verimliliği söz konusu.

    Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni grafik biriminde Hyperlane teknolojisi çekirdeğe gelen hattın güvenli bir şekilde kontrol edilerek öncelikli işlerin ele alınmasını sağlıyor. Seride 8 hatta kadar Hyperlane yer alacak. Ayrıca dinamik voltaj ve frekans ölçekleme, işlemin süresini algılama, ultra düşük gecikme tepkisi şeklinde avantajlar yer alıyor.

    IMG A serisi grafik birimleri 2020 yılından itibaren piyasaya çıkmaya başlayacak. Grafik birimlerinin isimleri ve hitap ettiği sektörler şu şekilde sıralanıyor:

    IMG AXT-64-2048: amiral gemisi performans, 2 TFLOPS, 64 Gpixels, 8 TOPS yapay zekâ

    IMG AXT-48-1536: üst seviye performans, 1.5 TFLOPS, 48 Gpixels, 6 TOPS yapay zekâ

    IMG AXT-32-1024: mobil ve otomotiv, 1 TFLOPS, 32 Gpixles, 4 TOPS yapay zekâ

    IMG AXT-16-512: orta seviye performans, 0.5 TFLOPS, 16 Gpixles, 2 TOPS yapay zekâ

    IMG AXM-8-256: orta seviye performans 0.25 TFLOPS, 8 Gpixels, 1 TOPS yapay zekâ

    IMG AXE-2-16: Nesnelerin İnterneti ve set üstü kutular, 2 PPC, 16 GFLOPS, 2 Gpixels

    IMG AXE-1-16: giriş seviyesi telefonlar, Vulkan desteği, 1 PPC, 16 GFLOPS, 1 Gpixels

    Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu
    Tam Boyutta Gör



    https://www.techpowerup.com/261758/imagination-launches-img-a-series-graphics-architecture-the-gpu-of-everything Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu
    12 sa.
    PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti
    13 sa.
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 hf.
    Bu firma ayrıca mips işlemcilerinin de sahibi..

    February 8, 2013 MIPS Technologies is sold to Imagination Technologies.[52]
    September 22, 2017 MIPS business is sold by Imagination Technologies to Tallwood Venture Capital as Tallwood MIPS Inc. for $65 million.[53]
    June 2018 MIPS Tech Inc. is acquired by Wave Computing.[54]
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    firat_kilic 1 hf.
    Devletimiz bu markaları satın alıp yönetmeyi deneyebilir mi acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    canguler917 1 hf. firat_kilic
    devletimiz satın almasın da, satın almaya niyetlenenlere kredi desteği sağlasın, bir devlet için daha mantıklı hareket olur
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    OverClocK1ng 5 gün firat_kilic
    Ne ile satın alacak? Hangi parayla? Olmayan mı? Devletin kasanda bi kuruş yok. Ziraat Bankası, yurt dışından 31,7 milyar TL (5,5 milyar $), yurt içinden ise 22,5 milyar TL'lik borçlan ile Tarihinin en büyük borçlanmasına gidiyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 1 hf.
    Ürün mobil odaklı. Bunu OpenGL ES, Vulkan, OpenCL API lerinden anlıyoruz.
    bahsedlen TFLOPS değerleri FP32 için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 1 hf.
    Ürün mobil odaklı. Bunu OpenGL ES, Vulkan, OpenCL API lerinden anlıyoruz.
    Bahsedilen TFLOPS değerleri FP32 için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 1 hf.
    Bu herifler mobil gpu işini de çok iyiler Apple kullandı kopyaladı ve attı. Samsung bu firmayı Satın alabilirdi ama kafaları çalışmadı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hdtv 1 hf.
    ps4 gpu gücünde mi şimdi bu iyimiş.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf. hdtv
    PS4 1,8 tflops, bu 2 tflops. Yani biraz daha güçlüsü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheRebeliousTR 1 hf.
    Biri beni aydınlatsın. Bu haberdeki şey Sadece mobil odaklı mı yoksa Pc içinde bişeyler geliştirecek mi?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BekirHan 1 hf. TheRebeliousTR
    Genelde mobil cihazlara gib üreten bir firmadır. Bir dönem Apple' ın tüm telefonları IT' nin PowerVR grafik yongalarından güç alırdı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 hf. TheRebeliousTR
    PowerVR'ın devamı olduğunu düşünürsek sadece mobil (telefon, tablet) odaklı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3931 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    IMG AXT-64-2048, img a ve
    4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Üzüm kabuklarından buz çözücü solüsyon üretildi 1 hf. Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi 1 hf. Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek 1 hf. Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı 1 hf. Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor 1 hf. Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı 1 hf. Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı 1 hf. Şirket sayısından fazla CEO var! Girişimciler için öneriler 1 hf. iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak 1 hf. 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak 1 hf. RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir 1 hf. Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir 1 hf. Google Play 2019 ödülleri belli oldu 1 hf. Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu 1 hf. NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 1 hf. Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm 1 hf. Citroen C3 Aircross'un "C-Series" isimli özel versiyonu tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu Sonraki Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı 1 hf. Black Widow filminden ilk fragman geldi 1 hf. Kuo: A14X işlemcili iPad Pro ve Mini LED ekranlı MacBook Pro 2020’de gelebilir 1 hf. Kasım ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 1 hf. Her yeri RGB ışıklı oyuncu bilgisayarı | Asus ROG Strix G incelemesi 1 hf. Türk kulüplerinden BeIN Sports’a Twitter üzerinden "anlamlı" tepki 1 hf. Usta yönetmen David Leitch iPhone 11 Pro ile kısa film çekti 1 hf. Analist, 2020'ye girerken Bitcoin'den daha yüksek performans gösterebilecek 7 kripto parayı açıkladı 1 hf. Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir 1 hf. 2020 Jaguar F-Type, daha agresif tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu 1 hf. BMW ve Great Wall Motors elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. Çin, 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kuracak 1 hf. Huawei'nin gelecekteki telefonları bir dakikada %80 şarj olabilecek 1 hf. Amazon Web Services (AWS), kuantum hesaplama servisi Braket'i başlattı 1 hf. 2019'un en iyileri Apple'dan ödüllerini aldı 1 hf. PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı 1 hf. Astronomide bir ilk: Ay'ın 'uzak tarafına' yerleştirilen radyo teleskobu çalışmalara başladı 1 hf. Huawei önümüzdeki yıl 50 milyon adet 5G özellikli telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Apple, AIDS ile savaş için 220 milyon doların üzerinde para topladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim