Imagination Technologies tarihindeki en önemli grafik birimini duyurdu

Apple ile olan büyük ortaklığı sona erdikten sonra mali sıkıntılara giren ve Nesnelerin İnterneti ile MIPS işlemci bölümünü elden çıkarmak zorunda kalan Imagination Technologies, oluşturduğu kaynak ile en büyük işlerinden birisine imza attı.

IMG A serisi neler sunuyor?

Bugün yaptığı açıklamada firma GPU of Everything yani Her Şeyin Grafik Birimi olarak tanımladığı yeni IMG A serisi grafik birimlerini duyurdu. Adından da anlaşılacağı üzere mobil dünyadan tutun otomotiv sektörü ve sunuculara kadar pek çok alana hitap ediyor. Firma son 15 yılın en iyi grafik çalışmalarının IMG A serisi olduğunu ifade ediyor.

Daha önce Imagination firması Power VR olarak grafik birimlerini isimlendiriyordu. Büyük projenin gereği olarak isimlendirme de artık IMG şeklinde devam edecek. Çok yönlü grafik teknolojileri frekans başına 1 piksel performanstan (1PPC) 2 TFLOPS performansa kadar her alana hitap edecek şekilde ölçeklendirildi. Power VR serisine göre 2.5 kat daha iyi performans, 8 kat daha hızlı yapay zeka işlemleri ve yüzde 60 daha iyi enerji verimliliği söz konusu.

Yeni grafik biriminde Hyperlane teknolojisi çekirdeğe gelen hattın güvenli bir şekilde kontrol edilerek öncelikli işlerin ele alınmasını sağlıyor. Seride 8 hatta kadar Hyperlane yer alacak. Ayrıca dinamik voltaj ve frekans ölçekleme, işlemin süresini algılama, ultra düşük gecikme tepkisi şeklinde avantajlar yer alıyor.

IMG A serisi grafik birimleri 2020 yılından itibaren piyasaya çıkmaya başlayacak. Grafik birimlerinin isimleri ve hitap ettiği sektörler şu şekilde sıralanıyor:

IMG AXT-64-2048: amiral gemisi performans, 2 TFLOPS, 64 Gpixels, 8 TOPS yapay zekâ

IMG AXT-48-1536: üst seviye performans, 1.5 TFLOPS, 48 Gpixels, 6 TOPS yapay zekâ

IMG AXT-32-1024: mobil ve otomotiv, 1 TFLOPS, 32 Gpixles, 4 TOPS yapay zekâ

IMG AXT-16-512: orta seviye performans, 0.5 TFLOPS, 16 Gpixles, 2 TOPS yapay zekâ

IMG AXM-8-256: orta seviye performans 0.25 TFLOPS, 8 Gpixels, 1 TOPS yapay zekâ

IMG AXE-2-16: Nesnelerin İnterneti ve set üstü kutular, 2 PPC, 16 GFLOPS, 2 Gpixels

IMG AXE-1-16: giriş seviyesi telefonlar, Vulkan desteği, 1 PPC, 16 GFLOPS, 1 Gpixels

