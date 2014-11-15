InCharge kompakt kablo projesi büyük ilgi görüyor





Yanımızda taşıdığımız mobil cihazların artması ile birlikte şarj kablosu karmaşası da aynı oranda artıyor. Farklı cihazlar nedeniyle birden fazla kablo taşımak zorunda oluşumuz çantamızda da ekstra kalabalık yapıyor. InCharge projesi ise buna bir çözüm yolu bulmuş.





Proje en minimum tasarım çizgilerini kullanarak anahtarlığınızda taşıyabileceğiniz bir kablo üretmiş. Lightning veya microUSB olarak iki farklı versiyona sahip olan InCharge veri aktarım kablosu aynı zamanda cihazınızı şarj etmenize de imkan tanıyor.





USB ucu ince olarak tasarlanan kablo, işiniz bittiğinde manyetik yapısı sayesinde iki ucunu birbiri üzerine kapatmanızı sağlıyor. Kablonun boyutu da kısa olduğu için ortaya çok kompakt bir tasarım çıkıyor.





Projeyi geliştiren ekibin de İtalya'da mühendislik okuyan iki üniversite öğrencisinin olması diğer bir ilgi çeken konu. Proje ihtiyacın on katı üzerinde bağış toplamış durumda ve en az 9$ bağış yapan destekçilere ürün Aralık ayında gönderime başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/incharge-the-smallest-keyring-cable?romref=twt_www_xx_0000_twt00005_xxxxxxxx_xxx_xxxx_