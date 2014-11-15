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InCharge kompakt kablo projesi büyük ilgi görüyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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InCharge kompakt kablo projesi büyük ilgi görüyor

Yanımızda taşıdığımız mobil cihazların artması ile birlikte şarj kablosu karmaşası da aynı oranda artıyor. Farklı cihazlar nedeniyle birden fazla kablo taşımak zorunda oluşumuz çantamızda da ekstra kalabalık yapıyor. InCharge projesi ise buna bir çözüm yolu bulmuş. 

Proje en minimum tasarım çizgilerini kullanarak anahtarlığınızda taşıyabileceğiniz bir kablo üretmiş. Lightning veya microUSB olarak iki farklı versiyona sahip olan InCharge veri aktarım kablosu aynı zamanda cihazınızı şarj etmenize de imkan tanıyor.

USB ucu ince olarak tasarlanan kablo, işiniz bittiğinde manyetik yapısı sayesinde iki ucunu birbiri üzerine kapatmanızı sağlıyor. Kablonun boyutu da kısa olduğu için ortaya çok kompakt bir tasarım çıkıyor.

Projeyi geliştiren ekibin de İtalya'da mühendislik okuyan iki üniversite öğrencisinin olması diğer bir ilgi çeken konu. Proje ihtiyacın on katı üzerinde bağış toplamış durumda ve en az 9$ bağış yapan destekçilere ürün Aralık ayında gönderime başlayacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/incharge-the-smallest-keyring-cable?romref=twt_www_xx_0000_twt00005_xxxxxxxx_xxx_xxxx_ Yorum Yaz
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Parallel Killer 4 yıl
mıknatıs dışında fikir efsane
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N0YAN 4 yıl
fikir 10 numara yalnız
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arel.gr 4 yıl
manyetik yapı duzensiz cantada atalanan,halen manyetik ozellikli banka karti ve benzerleri icin tehdit,basima geldi.buna ragmen minimum yonu alternatiflerine gore cok olumlu,edinmeyi dusunuyorum.
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turyunus 4 yıl
Bi bunu satan site bulamadım bence en iyisi bu CulCharge: culcharge.com/...
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1BilimAdamı 4 yıl
Bu tür projelerin tanıtımında nedense hep iphone kullanılıyor
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SAFİMARANGA 4 yıl
Bi mıknatıs eksik


dx.com/...
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