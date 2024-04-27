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    Honor 200 Lite tanıtıldı: İnceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor

    Honor, yeni 200 serisinin ilk modeli olan Honor 200 Lite'ı tanıttı. Orta seviyeye konumlanan ince, hafif ve şık telefonun fiyatı ve özellikleri neler?          
    İnce ve hafif Honor 200 Lite tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni 200 serisinin ilk modeli olan Honor 200 Lite'ı tanıttı. Telefon, Çin'de daha önce piyasaya sürülen Honor X50i Plus ile benzerlikler taşıyor, ancak farklı bir kamera tasarımına sahip. Gelin telefona yakından bakalım.

    Honor 200 Lite, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran ile geliyor. Ekranın yenileme hızı ise firma tarafından açıklanmadı. İşlemci tarafında Mediatek'in Dimensity 6080 çipseti karşımıza çıkıyor. Bu çipsete 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. 

    İnce ve hafif Honor 200 Lite tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    İnce ve hafif Honor 200 Lite tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameraya sahip üçlü bir kurulum bulunuyor. Ön tarafta ise 2D yüz tanıma özelliğine sahip 50 MP çözünürlüğünde sensör içeren kamera yer alıyor. 

    Honor 200 Lite 5G, günümüzde gittikçe ağırlaşan ve kalınlaşan akıllı telefonların aksine oldukça ince ve hafif yapıda. Telefon, 166 gr ağırlığa ve 6,78 mm kalınlığa sahip. Tabi bu inceliği yakalamak için bataryadan bir miktar feragat edilmiş. 4500 mAh batarya ile gelen telefon, 35 Watt hızlı şarjı destekliyor.

    İnce ve hafif Honor 200 Lite tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor 200 Lite fiyatı

    Honor 200 Lite ilk çıkışını Fransa'da 330 euro fiyat etiketiyle yapıyor. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şuan için belli değil.

    Honor 200 Lite özellikleri:

    • Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 1080 x 2412 piksel
    • İşlemci: Mediatek Dimensity 6080
    • RAM: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB 
    • Arka Kamera: 108 MP (ana kamera), 5 MP (geniş açı), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Pil: 4500 mAh, 35 Watt hızlı şarj
    • İşletim sistemi:  Android 14 tabanlı MagicOS 8.0
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS
    • Boyutlar: ‎161.1 x 74.6 x 6.8 mm
    • Ağırlık: 166 gram
    • Renk: Mavi, camgöbeği ve siyah
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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