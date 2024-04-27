Honor 200 Lite tanıtıldı: İnceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Honor, yeni 200 serisinin ilk modeli olan Honor 200 Lite'ı tanıttı. Telefon, Çin'de daha önce piyasaya sürülen Honor X50i Plus ile benzerlikler taşıyor, ancak farklı bir kamera tasarımına sahip. Gelin telefona yakından bakalım.

Honor 200 Lite, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran ile geliyor. Ekranın yenileme hızı ise firma tarafından açıklanmadı. İşlemci tarafında Mediatek'in Dimensity 6080 çipseti karşımıza çıkıyor. Bu çipsete 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

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Tam Boyutta Gör Kamera tarafında, 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameraya sahip üçlü bir kurulum bulunuyor. Ön tarafta ise 2D yüz tanıma özelliğine sahip 50 MP çözünürlüğünde sensör içeren kamera yer alıyor.

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Honor 200 Lite 5G, günümüzde gittikçe ağırlaşan ve kalınlaşan akıllı telefonların aksine oldukça ince ve hafif yapıda. Telefon, 166 gr ağırlığa ve 6,78 mm kalınlığa sahip. Tabi bu inceliği yakalamak için bataryadan bir miktar feragat edilmiş. 4500 mAh batarya ile gelen telefon, 35 Watt hızlı şarjı destekliyor.

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Honor 200 Lite fiyatı

Honor 200 Lite ilk çıkışını Fransa'da 330 euro fiyat etiketiyle yapıyor. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şuan için belli değil.

Honor 200 Lite özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 1080 x 2412 piksel

6.7 inç, AMOLED, 1080 x 2412 piksel İşlemci: Mediatek Dimensity 6080

Mediatek Dimensity 6080 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 108 MP (ana kamera), 5 MP (geniş açı), 2 MP (makro)

108 MP (ana kamera), 5 MP (geniş açı), 2 MP (makro) Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil: 4500 mAh, 35 Watt hızlı şarj

4500 mAh, 35 Watt hızlı şarj İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS

5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS Boyutlar: ‎161.1 x 74.6 x 6.8 mm

‎161.1 x 74.6 x 6.8 mm Ağırlık: 166 gram

166 gram Renk: Mavi, camgöbeği ve siyah

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