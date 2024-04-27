Honor 200 Lite tanıtıldı: İnceliği ve hafifliğiyle dikkat çekiyor

Honor 200 Lite, 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran ile geliyor. Ekranın yenileme hızı ise firma tarafından açıklanmadı. İşlemci tarafında Mediatek'in Dimensity 6080 çipseti karşımıza çıkıyor. Bu çipsete 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Honor 200 Lite 5G, günümüzde gittikçe ağırlaşan ve kalınlaşan akıllı telefonların aksine oldukça ince ve hafif yapıda. Telefon, 166 gr ağırlığa ve 6,78 mm kalınlığa sahip. Tabi bu inceliği yakalamak için bataryadan bir miktar feragat edilmiş. 4500 mAh batarya ile gelen telefon, 35 Watt hızlı şarjı destekliyor.
Honor 200 Lite fiyatı
Honor 200 Lite ilk çıkışını Fransa'da 330 euro fiyat etiketiyle yapıyor. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şuan için belli değil.
Honor 200 Lite özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 1080 x 2412 piksel
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6080
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP (ana kamera), 5 MP (geniş açı), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 50 MP
- Pil: 4500 mAh, 35 Watt hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS
- Boyutlar: 161.1 x 74.6 x 6.8 mm
- Ağırlık: 166 gram
- Renk: Mavi, camgöbeği ve siyah
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.