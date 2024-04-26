Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

Tam Boyutta Gör Honor, iki ay önce MWC 2024'te tanıttığı Honor Pad 9'dan sonra şimdi de daha üst seviyedeki yeni tableti Honor Pad 9 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyata güçlü özellikler sunan tablete yakından bakalım.

Honor Pad 9 Pro, 12.1 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. 144 Hz yenileme hızı sunan panel, 1 milyar renk ile DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsayabiliyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında ise Mediatek'in orta seviye çipseti Dimensity 8100 tablete güç veriyor. 4 adet 2.85 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 2 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, günlük kullanım için yeterli gücü sunuyor. İşlemciye, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kameraya yer verilen cihaz, 10050 mAh kapasiteli bataryaya, 35 Watt şarj hıza sahip. 4 hoparlöre ve 4 tweetera sahip olan tablet ses konusunda da iddialı.

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Honor Pad 9 Pro fiyatı

Honor Pad 9 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çıkıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı özelliklerini de barındıran tabletin 8 GB / 256 GB versiyonu 303 dolar, 12 GB / 256 GB modeli ise 345 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

Honor Pad 9 Pro özellikleri

Ekran: 12,1 inç TFT LCD, 2560 x 1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renk

12,1 inç TFT LCD, 2560 x 1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renk İşlemci : MediaTek Dimensity 8100

: MediaTek Dimensity 8100 Ağırlık ve kalınlık: 589 gr ve 6,64 mm

589 gr ve 6,64 mm RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Kamera: 13 MP ön kamera, 5 MP arka kamera

13 MP ön kamera, 5 MP arka kamera Batarya: 10.050mAh, 35W şarj

10.050mAh, 35W şarj Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, USB-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, USB-C İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 Renk: Gri ve gök mavisi

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Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı