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    Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

    Honor, yeni üst seviye tableti Honor Pad 9 Pro'yu tanıttı. 12.1 inç büyüklüğünde olan tablet uygun fiyata güçlü özellikler sunuyor. İşte özellikleri ve fiyatı. 
    Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, iki ay önce MWC 2024'te tanıttığı Honor Pad 9'dan sonra şimdi de daha üst seviyedeki yeni tableti Honor Pad 9 Pro'yu tanıttı. Uygun fiyata güçlü özellikler sunan tablete yakından bakalım.

    Honor Pad 9 Pro, 12.1 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. 144 Hz yenileme hızı sunan panel, 1 milyar renk ile DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsayabiliyor.

    Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında ise Mediatek'in orta seviye çipseti Dimensity 8100 tablete güç veriyor. 4 adet 2.85 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 2 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci, günlük kullanım için yeterli gücü sunuyor. İşlemciye, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor.

    13 MP arka ve 5 MP ön kameraya yer verilen cihaz, 10050 mAh kapasiteli bataryaya, 35 Watt şarj hıza sahip. 4 hoparlöre ve 4 tweetera sahip olan tablet ses konusunda da iddialı.

    Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor Pad 9 Pro fiyatı

    Honor Pad 9 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çıkıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı özelliklerini de barındıran tabletin 8 GB / 256 GB versiyonu 303 dolar, 12 GB / 256 GB modeli ise 345 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

    Honor Pad 9 Pro özellikleri

    • Ekran: 12,1 inç TFT LCD, 2560 x 1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renk
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
    • Ağırlık ve kalınlık: 589 gr ve 6,64 mm
    • RAM: 8 GB ve 12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Kamera: 13 MP ön kamera, 5 MP arka kamera
    • Batarya: 10.050mAh, 35W şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, USB-C
    • İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0
    • Renk: Gri ve gök mavisi
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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