Honor Pad 9 Pro tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler

Honor Pad 9 Pro, 12.1 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 çözünürlüğünde LCD ekran ile geliyor. 144 Hz yenileme hızı sunan panel, 1 milyar renk ile DCI-P3 renk gamutunun tamamını kapsayabiliyor.
13 MP arka ve 5 MP ön kameraya yer verilen cihaz, 10050 mAh kapasiteli bataryaya, 35 Watt şarj hıza sahip. 4 hoparlöre ve 4 tweetera sahip olan tablet ses konusunda da iddialı.
Honor Pad 9 Pro fiyatı
Honor Pad 9 Pro, kutusundan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çıkıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantı özelliklerini de barındıran tabletin 8 GB / 256 GB versiyonu 303 dolar, 12 GB / 256 GB modeli ise 345 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.
Honor Pad 9 Pro özellikleri
- Ekran: 12,1 inç TFT LCD, 2560 x 1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renk
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- Ağırlık ve kalınlık: 589 gr ve 6,64 mm
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 13 MP ön kamera, 5 MP arka kamera
- Batarya: 10.050mAh, 35W şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, USB-C
- İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0
- Renk: Gri ve gök mavisi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.