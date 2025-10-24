Samsung Galaxy S26 için kötü haber: Exynos 2600 verimlilik sorunları yaşıyor.

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S26 serisinde bölgeye göre Exynos 2600 yonga seti kullanma ısrarı felaketle sonuçlanabilir. Yonga setinin üretimini yapacak olan 2nm GAA bantlarında verimlilik sorunları yaşanıyor.

Exynos 2600 sıkıntı yaşıyor

Daha önce Exynos 2600 yonga setinin Apple A19 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile başa baş performans verdiği için Galaxy S26 serisinin neredeyse yarısında kullanılmasına dair bir niyet oluştuğu gündeme gelmişti.

Kaynakların verdiği bilgilere göre 2nm sürecindeki Exynos 2600 yonga setinin 15000 adetlik başlangıç üretiminde yüzde 50 civarında verimlilik yakalandı. Samsung’un hedefi ise yüzde 70 civarındaydı. Sektör kaynakları bu oranla Exynos 2600 yonga setinin Galaxy S26 serisinin ancak yüzde 30’unda kullanılmasının mümkün olduğunu savunuyor.

Üretim süreçlerinde daha ileriye gidildikçe elbette sınırlar zorlandığı için istenen verimlilik oranlarının kısa sürede yakalanması zorlaşıyor. TSMC de ilk dönemde düşük verimlilik elde etmesine rağmen bugün 2nm sürecini mükemmel hale getirdi. Exynos 2600 yonga setinin kaderi yılın sonlarına doğru yakalayabildiği maksimum verimlilik ile belli olacak.



