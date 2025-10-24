Giriş
    Samsung Galaxy S26 için kötü haber: Exynos 2600 verimlilik sorunları yaşıyor.

    Samsung Galaxy S26 serisinde kullanılacak olan Exynos 2600 yonga setinde verimlilik sorunları yaşanıyor. Böyle giderse Snapdragon 8 Elite yonga seti ağırlık kazanacak.

    Samsung Galaxy S26 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S26 serisinde bölgeye göre Exynos 2600 yonga seti kullanma ısrarı felaketle sonuçlanabilir. Yonga setinin üretimini yapacak olan 2nm GAA bantlarında verimlilik sorunları yaşanıyor. 

    Exynos 2600 sıkıntı yaşıyor

    Daha önce Exynos 2600 yonga setinin Apple A19 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile başa baş performans verdiği için Galaxy S26 serisinin neredeyse yarısında kullanılmasına dair bir niyet oluştuğu gündeme gelmişti. 

    Kaynakların verdiği bilgilere göre 2nm sürecindeki Exynos 2600 yonga setinin 15000 adetlik başlangıç üretiminde yüzde 50 civarında verimlilik yakalandı. Samsung’un hedefi ise yüzde 70 civarındaydı. Sektör kaynakları bu oranla Exynos 2600 yonga setinin Galaxy S26 serisinin ancak yüzde 30’unda kullanılmasının mümkün olduğunu savunuyor. 

    Üretim süreçlerinde daha ileriye gidildikçe elbette sınırlar zorlandığı için istenen verimlilik oranlarının kısa sürede yakalanması zorlaşıyor. TSMC de ilk dönemde düşük verimlilik elde etmesine rağmen bugün 2nm sürecini mükemmel hale getirdi. Exynos 2600 yonga setinin kaderi yılın sonlarına doğru yakalayabildiği maksimum verimlilik ile belli olacak. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

