Samsung'dan bir modele One UI 8.0 sürprizi! S21 FE için hazır

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.0 güncelleme programını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy XCover7 Pro, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy M34, Galaxy M35, Galaxy Wide 7 ve Galaxy Quantum 3 modelleri için paylaşılan güncelleme, şimdi ise Galaxy S21 FE modeli için yayınlanmaya başladı.

S21 FE için One UI 8.0 güncellemesi yayımlandı

Samsung, Galaxy S21 FE için Android 16 tabanlı kararlı One UI 8.0 güncellemesini yayımlamaya başladı. "G990EXXUIHYJ2" sürüm numarasıyla gelen yazılım, Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor ve yaklaşık 2 GB boyutunda. Güncelleme ilk olarak Vietnam ve Tayland’da dağıtılmaya başlandı, ilerleyen günlerde ise diğer ülkelere ulaşması bekleniyor.

Henüz kararlı One UI 8.0 güncellemesini almayan kullanıcılar, Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel kontrol gerçekleştirebilir. Kaçıranlar için Galaxy S21 FE, 6,4 inç FHD+ 120 Hz AMOLED ekran, Exynos 2100 yonga seti, 8 GB RAM ve 4.500 mAh batarya kapasitesiyle tanıtıldı. 2022 yılında Android 12 ile çıkış yapan model, şimdi Android 16 güncellemesini alıyor.

One UI 8.0 neler sunuyor?

Yeni One UI 8.0 sürümü, sistem genelinde optimize edilmiş animasyonlar, yenilenen geçiş efektleri ve daha akıcı bir arayüz deneyimi sunuyor. Ayrıca Samsung'un güvenlik tarafında geliştirdiği Knox Vault altyapısı, kişisel verilerin korunmasını bir adım ileri taşıyor. Masaüstü deneyimini tercih eden kullanıcılar için DeX arayüzü de elden geçirilmiş durumda.

Samsung Galaxy S26 kritik süreçte 4 sa. önce eklendi

Samsung, bu sürümle birlikte Now Bar adlı yeni bir özellik ekledi. Üçüncü taraf uygulamalarla daha geniş uyumluluk sunan bu bar, sistem genelinde çoklu görev kullanımını kolaylaştırıyor. Güncelleme ayrıca yapay zekâ destekli cihaz içi öneriler, Samsung Notes ile daha derin entegrasyon ve Takvim tabanlı rutinlerle günlük kullanım deneyimini iyileştiriyor.

