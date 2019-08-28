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İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu

9.95mm kalınlık değeri ve 900 gram ağırlığı ile dikkat çeken yeni Acer Swift 7 dizüstü bilgisayar modeli ülkemizde satışa sunuldu. 14 inçlik bilgisayar oldukça yüksek bir etikete sahip.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer’ın CES 2019 fuarında yenilikçilik ödülüne layık görülen ultra ince ve hafif yeni Swift 7 dizüstü bilgisayar modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Yeni Acer Swift 7 daha çok verimliliğe odaklanıyor.

Acer Swift 7 özellikleri ve fiyatı

14 inçlik dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunan Swift 7 ince çerçeveler sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Gorilla Glass 6 ile korunan ekran yüzde 92 ekran-kasa oranına sahip. Magnezyum alaşımlı kasa 9.95mm kalınlık değeri ve 900 gram ağırlığa ulaşıyor.

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İşlemci tarafında çift çekirdekli ve 4 izlek birimli Intel Core i7-8500Y kullanılmış. İşlemci 1.5GHz seviyesinde çalışırken Turbo ile 4.2GHz seviyesine çıkıyor. Sistem 8GB LPDDR3 RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş.

Corning Gorilla Glass touchpad ise hassas ve hızlı kullanım sunuyor. Cam touchpad’de tıklama düğmesi, çoklu dokunma hareketleri desteği ve hızlı tepki veren fiziksel tıklama özelliği bulunuyor. Bunlara ek olarak, parmak izi sensörü görevi de gören güç düğmesi sayesinde cihazı çalıştırırken bir yandan da parolasız Windows Hello ile daha güvenli giriş yapılabiliyor.

İnce yapısında iki adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi, USB 3.1 Gen 2 girişi ve DP 1.2 girişi yer alıyor. Batarya ise 12 saate varan kullanım sürelerine imza atabiliyor. Ay Taşı Beyaz renkli Acer Swift 7 (SF714-52T) 10.999 TL’den satışa sunuldu.

 


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renega 1 sa.
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IceRulez 1 sa.
ya bu paraları veren varmı merak ediyorum. incelik isteyen gidip 2.el temiz macbook air alabilir 2000-3000 bandında yada ipad air alabilir 1000 lira bandında. 10000 tl buna verilmez ki ya.
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sniper23 1 sa.
Fiyatı kendisi gibi ince ve şık değil.
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