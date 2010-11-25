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İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Bugün Şükran Günü; yani Amerika'nın Ulusal Bayramı. Yüzyıllar önce Amerika kıtasına ulaşmak için yola çıkan Pilgrimler; yeni dünyaya ulaştıklarında bitkin, hasta ve açtırlar. Yeni dünyanın eski sahipleri Wampanoag Kızılderileri ise, misafirlerine sofralarını açar, yeni dünyaya yolculuklarının kötü sonla bitmesine engel olurlar. Pilgrimler de kendilerine yardımcı olan Kızılderilere şükranlarını, her hasat döneminden sonra düzenledikleri yemek ile sunarlar.

Yukarıda bahsettiğimiz bayramın geleneksel anlam ve önemi. Ancak bir de bayramın 21.yy ile kazandığı ayrı bir anlam daha var; İndirimler !!!

Şükran Günü, her sene Kasım ayının 4. Perşembe'sinde kutlanıyor. Şükran gününü takip eden Cuma günü ise "Black Friday" olarak adlandırılıyor. Özellikle elektronik firmaları, Black Friday'e özel, ürünlerinde indirimler yapıyorlar. İşin ilginç tarafı, Black Friday'e kadar firmalar, hangi ürünlerinde ne kadarlık indirim olacağını açıklamayarak, teknoloji severleri merak içinde bırakırlar.

Şükran Günü ve Black Friday'in indirim rüzgarı, artık sadece alışveriş merkezlerinde esmiyor. Alanının en büyük uygulama mağazası AppStore'da da Şükran Günü ve Black Friday'in indirimlerine rastlamak mümkün. Geliştiriciler; bu günlere özel olarak uygulamalarında (özellikle oyunlarda) %50'lileri aşan indirimler yapıyorlar.

Örneğin efsane oyun Pac-Mac; 0,99 dolara düştü;

İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Sevilen kutu oyunlarının başında gelen Risk'de 0,99 dolara düştü;

İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Sim'lerin yeni tutkuları; Sims 3 Ambitions da satış fiyatı 0,99 dolara düşen oyunlar arasında yer alıyor;

İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Etkileyici grafikleriyle göz toplayan Hero of Sparta II'nin de satış fiyatı 0,99 dolara indi;

İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Sadece iPhone oyunları değil, iPad oyunları da Şükran Günü ile Black Friday indirim rüzgarına kapılan uygulamalar arasında yer alıyor. iPhone oyunlarına göre genelde daha pahalı olan iPad oyunlarının da satış fiyatı 0,99 dolara geriledi. Örneğin The Settlers HD bunlardan biri;

İndirim rüzgarı AppStore'da; peki hangi oyunlar indirimde ?
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Bu haberimizi indirimdeki bütün oyunların ekran görüntüleriyle donatmak isterdik ancak o kadar fazla oyun varki; zaten, iTunes üzerinden görüntülerine de ayrıntılı bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Bu yüzden indirimdeki oyunları üreticilerine göre liste yaparak sizleri bilgilendirmek, daha mantıklı duruyor; (İndirimlerin bir süreliğine olduğunu unutmayın !)

Not: Listeleme yapılırken; Toucharcade.com sitesinden yararlanılmıştır.


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1 9 0 7 9 yıl
Konuyu dağıtmasak iyi olur şükran gunünü tartışmak için açılmış bir konu değil indirimdeki application lar paylaşılmış :)
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Zeebani 9 yıl
Sadece 1günlük mü indirimler ne kadar süre bu şekilde olucak ?
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gps.navigation 9 yıl

1 9 0 7

Konuyu dağıtmasak iyi olur şükran gunünü tartışmak için açılmış bir konu değil indirimdeki application lar paylaşılmış :)


O zaman konuyu açanda o detayları yazmamalıydı
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yapuxna 9 yıl
sonrada amerikalılar kızılderililre savaş açarak şer...si.. hain ve yediği kabapisleyen birileri olduklarını tüm dünyaya gösterirler...
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oup59 9 yıl
"Pilgrimler de kendilerine yardımcı olan Kızılderilere şükranlarını, her hasat"
doneminde onlari kesip bicerek ve koklerini kaziyincaya kadar ellerinden gelen her turlu vahseti (ki buna hastalik mikroplu battaniye vs. seyleri yardim adi altinda kizilderili kabilelerine dagitmak da dahil) yaparak sunmuslardir.
Bende bu haber boyle daha gercekci oldu.
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Elmeti 9 yıl
İndirimler çok güzel.2 tane aldım şimdilik fakat gameloft'un indirimlerinde saçmalık var.iPad versiyonları indirimde olanların iphone versiyonları indirimde değil.Çok saçma
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1 9 0 7 9 yıl
Teşekkürler pes 2011 de indirime girse guzel olurdu
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Takao 9 yıl
oyun diil aslındada beejiveim de indirime girse bi ahh
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, thanksgiving ve
5 etiket daha black friday Apple appstore indirim şükran günü
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