iPhone 16 Pro Max 512 GB, Amazon'da 102.999 TL'ye satılıyor. Aynı model Apple Türkiye'de 109.99 TL'ye satırken diğer e-ticaret sitelerinde Apple Türkiye garantili olarak en ucuz 104.500 TL'ye satılıyor. Amazon'daki fiyat bugüne kadar bu model için Apple Türkiye garantili olarak en düşük fiyata indi.
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iPhone 16 Pro Max 512 GB Çöl Titanyum
iPhone 16 Pro Max 512 GB Natürel Titanyum
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.