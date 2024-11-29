Amazon'da iPhone 16 Pro Max, JBL hoparlör ve JBL kulaklıklarda büyük fırsat!

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Tam Boyutta Gör Amazon'un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım saat 23.59'da sona erecek. İndirimlerin bitişine saatler kala Amazon, çeşitli ürünlerde bu akşama özel indirim yaptı. iPhone 16 Pro Max 512 GB fiyatı son ayların en düşük fiyatının altına düştü. Ayrıca JBL kulaklıklar başta olmak üzere çeşitli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar başladı.

iPhone 16 Pro Max 512 GB, Amazon'da 102.999 TL'ye satılıyor. Aynı model Apple Türkiye'de 109.99 TL'ye satırken diğer e-ticaret sitelerinde Apple Türkiye garantili olarak en ucuz 104.500 TL'ye satılıyor. Amazon'daki fiyat bugüne kadar bu model için Apple Türkiye garantili olarak en düşük fiyata indi.

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iPhone 16 Pro Max 512 GB Çöl Titanyum

iPhone 16 Pro Max 512 GB Natürel Titanyum

Amazon’un Gülümseten Kasım fırsatları yarın sona eriyor! 9 sa. önce eklendi

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Amazon'da iPhone 16 Pro Max ve JBL kulaklılarda büyük fırsat!