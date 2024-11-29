Amazon’da iPhone 16 Pro 256 GB indirimde! Bugüne kadarki en düşük fiyat

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Tam Boyutta Gör Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunduğu iPhone 16 Pro modeli Amazon’da Gülümseten Kasım kapsamında Flaş Fırsatlar’a girdi. iPhone 16 Pro 256 GB hafızalı modelin fiyatı kısa süreliğine düştü.

Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum

iPhone 16 Pro 256 GB modelin fiyatı 83.999 TL’ye indi. Apple Türkiye garantili olarak bugüne kadarki en düşük fiyata inmiş oldu. Kampanyadan yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Kampanyalı stokların şimdiden %45 oranında tükendiğini görüyoruz.

Amazon'da indirimli telefonlar ve telefon aksesuarları 7 sa. önce eklendi

iPhone 16 Pro 256 GB, Apple’ın kendi sitesinde ve zincir teknoloji marketlerinde 87.999 TL’ye satılıyor. Amazon müşterilerine 4 bin TL’lik fiyat avantajı sunuyor.

Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum

iPhone 16 Pro özellikleri 📲

Ekran : 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR İşlemci : Apple A18 Pro

: Apple A18 Pro Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)

: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 3577 mAh

: 3577 mAh Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25mm, 199 g

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Amazon’da iPhone 16 Pro 256 GB indirimde! En düşük fiyat fırsatı