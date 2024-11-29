Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum
iPhone 16 Pro 256 GB modelin fiyatı 83.999 TL’ye indi. Apple Türkiye garantili olarak bugüne kadarki en düşük fiyata inmiş oldu. Kampanyadan yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Kampanyalı stokların şimdiden %45 oranında tükendiğini görüyoruz.
iPhone 16 Pro 256 GB, Apple’ın kendi sitesinde ve zincir teknoloji marketlerinde 87.999 TL’ye satılıyor. Amazon müşterilerine 4 bin TL’lik fiyat avantajı sunuyor.
Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum
iPhone 16 Pro özellikleri 📲
- Ekran: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A18 Pro
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3577 mAh
- Yazılım: iOS 18
- Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25mm, 199 g
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.