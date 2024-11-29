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    Amazon’da iPhone 16 Pro 256 GB indirimde! Bugüne kadarki en düşük fiyat

    Apple iPhone 16 Pro 256 GB modeli Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında indirime girdi! İndirimli iPhone 16 Pro 256 GB fırsatı başladı.                      
    Amazon’da iPhone 16 Pro 256 GB indirimde! En düşük fiyat fırsatı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunduğu iPhone 16 Pro modeli Amazon’da Gülümseten Kasım kapsamında Flaş Fırsatlar’a girdi. iPhone 16 Pro 256 GB hafızalı modelin fiyatı kısa süreliğine düştü.

    Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum

    iPhone 16 Pro 256 GB modelin fiyatı 83.999 TL’ye indi. Apple Türkiye garantili olarak bugüne kadarki en düşük fiyata inmiş oldu. Kampanyadan yararlanmak için acele etmenizde fayda var. Kampanyalı stokların şimdiden %45 oranında tükendiğini görüyoruz.

    iPhone 16 Pro 256 GB, Apple’ın kendi sitesinde ve zincir teknoloji marketlerinde 87.999 TL’ye satılıyor. Amazon müşterilerine 4 bin TL’lik fiyat avantajı sunuyor.

    Satın almak için: iPhone 16 Pro 256 GB Siyah Titanyum

    iPhone 16 Pro özellikleri 📲

    • Ekran: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
    • İşlemci: Apple A18 Pro
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 3577 mAh
    • YazılımiOS 18
    • Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25mm, 199 g
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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